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Распространение коронавируса
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Мурашко назвал число пациентов с COVID-19
Мурашко назвал число пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2021
Мурашко назвал число пациентов с COVID-19
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что 865 тысяч человек лечатся от коронавируса в РФ, 77% из них - амбулаторно, ситуация сложная. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:54
2021-07-16T13:54
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что 865 тысяч человек лечатся от коронавируса в РФ, 77% из них - амбулаторно, ситуация сложная."Ситуация по количеству заболевших остается напряженной, 865 тысяч человек в стране получают медицинскую помощь, из них 77% получают медицинскую помощь на амбулаторном этапе", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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коронавирус в россии, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
13:54 16.07.2021
 
Мурашко назвал число пациентов с COVID-19

Глава Минздрава Михаил Мурашко: от COVID-19 в России лечатся 865 тысяч человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники с пациентом возле компьютерного томографа в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве
Медицинские работники с пациентом возле компьютерного томографа в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что 865 тысяч человек лечатся от коронавируса в РФ, 77% из них - амбулаторно, ситуация сложная.
"Ситуация по количеству заболевших остается напряженной, 865 тысяч человек в стране получают медицинскую помощь, из них 77% получают медицинскую помощь на амбулаторном этапе", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
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