https://ria.ru/20210716/murashko-1741536137.html

Мурашко назвал число пациентов с COVID-19

Мурашко назвал число пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2021

Мурашко назвал число пациентов с COVID-19

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что 865 тысяч человек лечатся от коронавируса в РФ, 77% из них - амбулаторно, ситуация сложная. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T13:54

2021-07-16T13:54

2021-07-16T13:54

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что 865 тысяч человек лечатся от коронавируса в РФ, 77% из них - амбулаторно, ситуация сложная."Ситуация по количеству заболевших остается напряженной, 865 тысяч человек в стране получают медицинскую помощь, из них 77% получают медицинскую помощь на амбулаторном этапе", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741530499.html

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2021

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коронавирус в россии, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество