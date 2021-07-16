https://ria.ru/20210716/murashko-1741533890.html

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в регионах

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в регионах - РИА Новости, 16.07.2021

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в регионах

Наиболее серьезная ситуация с коронавирусом в ХМАО, Адыгее, Красноярском, Алтайском краях и Астраханской области, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T13:41

2021-07-16T13:41

2021-07-16T13:56

россия

михаил мурашко

распространение коронавируса

коронавирус в россии

ханты-мансийский автономный округ

красноярский край

алтайский край

астраханская область

республика адыгея

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Наиболее серьезная ситуация с коронавирусом в ХМАО, Адыгее, Красноярском, Алтайском краях и Астраханской области, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко."В целом по стране рост заболеваемости пока есть. Наиболее серьезные темпы прироста заболевания мы видим сегодня и пациентов под наблюдением в Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае, Адыгее, Алтайском крае и Астраханской области", - сказал Мурашко на координационном совете при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.По его словам, в стационарах на лечении находится 191 тысяча человек, рост числа госпитализированных за неделю составил 9,5%.

https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741530499.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

красноярский край

алтайский край

астраханская область

республика адыгея

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