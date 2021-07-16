https://ria.ru/20210716/murashko-1741533890.html
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в регионах
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в регионах - РИА Новости, 16.07.2021
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в регионах
Наиболее серьезная ситуация с коронавирусом в ХМАО, Адыгее, Красноярском, Алтайском краях и Астраханской области, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:41
2021-07-16T13:41
2021-07-16T13:56
россия
михаил мурашко
распространение коронавируса
коронавирус в россии
ханты-мансийский автономный округ
красноярский край
алтайский край
астраханская область
республика адыгея
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Наиболее серьезная ситуация с коронавирусом в ХМАО, Адыгее, Красноярском, Алтайском краях и Астраханской области, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко."В целом по стране рост заболеваемости пока есть. Наиболее серьезные темпы прироста заболевания мы видим сегодня и пациентов под наблюдением в Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае, Адыгее, Алтайском крае и Астраханской области", - сказал Мурашко на координационном совете при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.По его словам, в стационарах на лечении находится 191 тысяча человек, рост числа госпитализированных за неделю составил 9,5%.
https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741530499.html
россия
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россия, михаил мурашко, коронавирус в россии, ханты-мансийский автономный округ, красноярский край, алтайский край, астраханская область, республика адыгея, общество
13:41 16.07.2021 (обновлено: 13:56 16.07.2021)
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в регионах
Глава Минздрава Мурашко: наиболее серьезная ситуация с коронавирусом сложилась в Адыгее и ХМАО