https://ria.ru/20210716/murashko-1741533080.html
В Минздраве заявили о росте числа пациентов, нуждающихся в ИВЛ
В Минздраве заявили о росте числа пациентов, нуждающихся в ИВЛ - РИА Новости, 16.07.2021
В Минздраве заявили о росте числа пациентов, нуждающихся в ИВЛ
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что увеличивается число пациентов с коронавирусом, нуждающихся в реанимации и ИВЛ, за неделю прирост составил 7,5%. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:39
2021-07-16T13:39
2021-07-16T13:50
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что увеличивается число пациентов с коронавирусом, нуждающихся в реанимации и ИВЛ, за неделю прирост составил 7,5%."В связи вот с особым течением этого заболевания продолжает увеличиваться число пациентов, нуждающихся в реанимационной защите, искусственной вентиляции легких. Прирост таких пациентов за неделю составил 7,5%. Сегодня в целом по стране 5200 человек находятся в палатах интенсивной терапии на койках реанимации", - сказал он на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741520305.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество
13:39 16.07.2021 (обновлено: 13:50 16.07.2021)
В Минздраве заявили о росте числа пациентов, нуждающихся в ИВЛ
Глава Минздрава Мурашко: число нуждающихся в реанимации и ИВЛ пациентов за неделю выросло на 7,5%