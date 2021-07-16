https://ria.ru/20210716/murashko-1741533080.html

В Минздраве заявили о росте числа пациентов, нуждающихся в ИВЛ

В Минздраве заявили о росте числа пациентов, нуждающихся в ИВЛ - РИА Новости, 16.07.2021

В Минздраве заявили о росте числа пациентов, нуждающихся в ИВЛ

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что увеличивается число пациентов с коронавирусом, нуждающихся в реанимации и ИВЛ, за неделю прирост составил 7,5%. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T13:39

2021-07-16T13:39

2021-07-16T13:50

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что увеличивается число пациентов с коронавирусом, нуждающихся в реанимации и ИВЛ, за неделю прирост составил 7,5%."В связи вот с особым течением этого заболевания продолжает увеличиваться число пациентов, нуждающихся в реанимационной защите, искусственной вентиляции легких. Прирост таких пациентов за неделю составил 7,5%. Сегодня в целом по стране 5200 человек находятся в палатах интенсивной терапии на койках реанимации", - сказал он на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741520305.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество