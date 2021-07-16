https://ria.ru/20210716/moskva-1741580724.html

В Москве водитель Gelandewagen открыл огонь по шоферу автобуса

В Москве водитель Gelandewagen открыл огонь по шоферу автобуса - РИА Новости, 17.07.2021

В Москве водитель Gelandewagen открыл огонь по шоферу автобуса

Между водителями на Большой Пироговской улице в Москве произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил из травматического оружия, пострадавших нет,... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-16T17:02

2021-07-16T17:02

2021-07-17T00:05

россия

mercedes gelandewagen

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229577_0:340:3036:2048_1920x0_80_0_0_4bd2e09706961499d7b528076f6f0149.jpg

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Между водителями на Большой Пироговской улице в Москве произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил из травматического оружия, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."В 13:50 между двумя водителями на улице Большая Пироговская в Москве произошел конфликт, в ходе которого один произвел выстрел, предположительно, из травматического оружия. Пострадавших нет, стрелявший скрылся", — сообщили в пресс-службе, уточнив, что проводится проверка, а устроившего стрельбу ищут.Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, стрелявший был на автомобиле Mercedes Gelandewagen, второй участник конфликта — водитель автобуса.

https://ria.ru/20210716/moskva-1741533305.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, mercedes gelandewagen, москва, происшествия