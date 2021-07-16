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В Москве водитель Gelandewagen открыл огонь по шоферу автобуса
В Москве водитель Gelandewagen открыл огонь по шоферу автобуса - РИА Новости, 17.07.2021
В Москве водитель Gelandewagen открыл огонь по шоферу автобуса
Между водителями на Большой Пироговской улице в Москве произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил из травматического оружия, пострадавших нет,... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-16T17:02
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россия
mercedes gelandewagen
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Между водителями на Большой Пироговской улице в Москве произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил из травматического оружия, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."В 13:50 между двумя водителями на улице Большая Пироговская в Москве произошел конфликт, в ходе которого один произвел выстрел, предположительно, из травматического оружия. Пострадавших нет, стрелявший скрылся", — сообщили в пресс-службе, уточнив, что проводится проверка, а устроившего стрельбу ищут.Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, стрелявший был на автомобиле Mercedes Gelandewagen, второй участник конфликта — водитель автобуса.
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россия, mercedes gelandewagen, москва, происшествия
17:02 16.07.2021 (обновлено: 00:05 17.07.2021)
 
В Москве водитель Gelandewagen открыл огонь по шоферу автобуса

Водитель Gelandewagen открыл огонь по шоферу автобуса на Большой Пироговской улице в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции едет по дороге
Автомобиль полиции едет по дороге - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Между водителями на Большой Пироговской улице в Москве произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил из травматического оружия, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"В 13:50 между двумя водителями на улице Большая Пироговская в Москве произошел конфликт, в ходе которого один произвел выстрел, предположительно, из травматического оружия. Пострадавших нет, стрелявший скрылся", — сообщили в пресс-службе, уточнив, что проводится проверка, а устроившего стрельбу ищут.
Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, стрелявший был на автомобиле Mercedes Gelandewagen, второй участник конфликта — водитель автобуса.
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РоссияMercedes GelandewagenМоскваПроисшествия
 
 
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