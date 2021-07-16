https://ria.ru/20210716/moskva-1741549231.html

Власти Москвы уточнили новые правила работы развлекательных заведений

Власти Москвы уточнили новые правила работы развлекательных заведений - РИА Новости, 16.07.2021

Власти Москвы уточнили новые правила работы развлекательных заведений

Детские комнаты, развлекательные заведения, бары, дискотеки караоке с 19 июля могут работать без Qr-кодов, если предприятия Москвы решили не пользоваться... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T14:50

2021-07-16T14:50

2021-07-16T14:50

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

алексей немерюк

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Детские комнаты, развлекательные заведения, бары, дискотеки караоке с 19 июля могут работать без Qr-кодов, если предприятия Москвы решили не пользоваться системой, то они могут продолжить работу после 23.00, но с соблюдением всех антиковидных требований, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк."С 19 июля система QR-кодов переходит в рекомендательный режим для заведений общепита. Предприятия сами решают пользоваться ей или нет. Если предприятия решили не пользоваться системой, то должны в полной мере соблюдать антиковидные требования, установленные Департаментом торговли и Роспотребнадзором – это в том числе обязательное ношение масок и перчаток и социальная дистанция. Они также могут продолжить работу после 23.00, но с соблюдением всех антиковидных требований. Что касается работы фудкортов, она возобновляется в обычном режиме для всех посетителей", - сообщил Немерюк.Немерюк уточнил, что детские комнаты, развлекательные заведения, бары, дискотеки караоке также могут работать без Qr-кодов, но с соблюдением всех антиковидных требований. Если организации решили продолжить пользоваться кодами, то антиковидные ограничения на них не распространяются.В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могли только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус посетители должны были с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения были введены и в Московской области.

https://ria.ru/20210716/delta-1741543466.html

https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741535117.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей немерюк, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, московская область (подмосковье)