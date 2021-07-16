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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/moskva-1741549231.html
Власти Москвы уточнили новые правила работы развлекательных заведений
Власти Москвы уточнили новые правила работы развлекательных заведений - РИА Новости, 16.07.2021
Власти Москвы уточнили новые правила работы развлекательных заведений
Детские комнаты, развлекательные заведения, бары, дискотеки караоке с 19 июля могут работать без Qr-кодов, если предприятия Москвы решили не пользоваться... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T14:50
2021-07-16T14:50
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей немерюк
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Детские комнаты, развлекательные заведения, бары, дискотеки караоке с 19 июля могут работать без Qr-кодов, если предприятия Москвы решили не пользоваться системой, то они могут продолжить работу после 23.00, но с соблюдением всех антиковидных требований, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк."С 19 июля система QR-кодов переходит в рекомендательный режим для заведений общепита. Предприятия сами решают пользоваться ей или нет. Если предприятия решили не пользоваться системой, то должны в полной мере соблюдать антиковидные требования, установленные Департаментом торговли и Роспотребнадзором – это в том числе обязательное ношение масок и перчаток и социальная дистанция. Они также могут продолжить работу после 23.00, но с соблюдением всех антиковидных требований. Что касается работы фудкортов, она возобновляется в обычном режиме для всех посетителей", - сообщил Немерюк.Немерюк уточнил, что детские комнаты, развлекательные заведения, бары, дискотеки караоке также могут работать без Qr-кодов, но с соблюдением всех антиковидных требований. Если организации решили продолжить пользоваться кодами, то антиковидные ограничения на них не распространяются.В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могли только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус посетители должны были с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения были введены и в Московской области.
https://ria.ru/20210716/delta-1741543466.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей немерюк, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, московская область (подмосковье)
14:50 16.07.2021
 
Власти Москвы уточнили новые правила работы развлекательных заведений

Руководитель департамента торговли и услуг Немерюк уточнил правила работы ресторанов в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДевушки за столиками в летнем кафе в Москве
Девушки за столиками в летнем кафе в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Детские комнаты, развлекательные заведения, бары, дискотеки караоке с 19 июля могут работать без Qr-кодов, если предприятия Москвы решили не пользоваться системой, то они могут продолжить работу после 23.00, но с соблюдением всех антиковидных требований, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"С 19 июля система QR-кодов переходит в рекомендательный режим для заведений общепита. Предприятия сами решают пользоваться ей или нет. Если предприятия решили не пользоваться системой, то должны в полной мере соблюдать антиковидные требования, установленные Департаментом торговли и Роспотребнадзором – это в том числе обязательное ношение масок и перчаток и социальная дистанция. Они также могут продолжить работу после 23.00, но с соблюдением всех антиковидных требований. Что касается работы фудкортов, она возобновляется в обычном режиме для всех посетителей", - сообщил Немерюк.
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Немерюк уточнил, что детские комнаты, развлекательные заведения, бары, дискотеки караоке также могут работать без Qr-кодов, но с соблюдением всех антиковидных требований. Если организации решили продолжить пользоваться кодами, то антиковидные ограничения на них не распространяются.
В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могли только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус посетители должны были с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения были введены и в Московской области.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей НемерюкФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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