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В Москве автомобиль сбил троих детей на пешеходном переходе

В Москве автомобиль сбил троих детей на пешеходном переходе - РИА Новости, 16.07.2021

В Москве автомобиль сбил троих детей на пешеходном переходе

Автомобиль сбил троих детей на пешеходном переходе на западе Москвы, говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T13:40

2021-07-16T13:40

2021-07-16T19:05

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Автомобиль сбил троих детей на пешеходном переходе на западе Москвы, говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Инцидент произошел на улице Авиаторов в районе дома номер два."Сейчас дети на каникулах. Пожалуйста, будьте особенно внимательны за рулем", — отмечается в публикации.По данным Госавтоинспекции, пострадали дети четырех и пяти лет, еще одному — девять месяцев. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Младший ребенок в момент ДТП находился в коляске.У пятилетнего мальчика перелом основания черепа, он находится в коме. Вертолет транспортирует его в больницу."Мальчик, четыре года — перелом голени, ЗЧМТ, СГМ, забрал автомобиль бригады скорой медицинской помощи; мальчик, девять месяцев — СГМ, ЗЧМТ, забрал автомобиль бригады скорой медицинской помощи", — уточнили УГИБДД.Водитель получила права в прошлом году.На месте находится первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Столичная прокуратура поставила ход и результаты расследования на контроль.

https://ria.ru/20210714/rebenok-1741216642.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210713/podmoskove-1741114362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Момент наезда Mazda на троих детей на "зебре" в Москве По данным Госавтоинспекции, Mazda 3 сбила детей 5, 4 лет и 9 месяцев, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Основной удар приняли на себя дети, младший в момент ДТП находился в коляске. 2021-07-16T13:40 true PT1M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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