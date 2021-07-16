https://ria.ru/20210716/moskva-1741533305.html
В Москве автомобиль сбил троих детей на пешеходном переходе
В Москве автомобиль сбил троих детей на пешеходном переходе - РИА Новости, 16.07.2021
В Москве автомобиль сбил троих детей на пешеходном переходе
Автомобиль сбил троих детей на пешеходном переходе на западе Москвы, говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:40
2021-07-16T13:40
2021-07-16T19:05
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Автомобиль сбил троих детей на пешеходном переходе на западе Москвы, говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Инцидент произошел на улице Авиаторов в районе дома номер два."Сейчас дети на каникулах. Пожалуйста, будьте особенно внимательны за рулем", — отмечается в публикации.По данным Госавтоинспекции, пострадали дети четырех и пяти лет, еще одному — девять месяцев. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Младший ребенок в момент ДТП находился в коляске.У пятилетнего мальчика перелом основания черепа, он находится в коме. Вертолет транспортирует его в больницу."Мальчик, четыре года — перелом голени, ЗЧМТ, СГМ, забрал автомобиль бригады скорой медицинской помощи; мальчик, девять месяцев — СГМ, ЗЧМТ, забрал автомобиль бригады скорой медицинской помощи", — уточнили УГИБДД.Водитель получила права в прошлом году.На месте находится первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Столичная прокуратура поставила ход и результаты расследования на контроль.
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Момент наезда Mazda на троих детей на "зебре" в Москве
По данным Госавтоинспекции, Mazda 3 сбила детей 5, 4 лет и 9 месяцев, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Основной удар приняли на себя дети, младший в момент ДТП находился в коляске.
2021-07-16T13:40
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угибдд, россия, москва, происшествия
13:40 16.07.2021 (обновлено: 19:05 16.07.2021)
В Москве автомобиль сбил троих детей на пешеходном переходе
Водитель сбил троих детей на пешеходном переходе на западе Москвы
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости.
Автомобиль сбил троих детей на пешеходном переходе на западе Москвы
, говорится в Telegram
-канале столичного департамента транспорта.
Инцидент произошел на улице Авиаторов в районе дома номер два.
"Сейчас дети на каникулах. Пожалуйста, будьте особенно внимательны за рулем", — отмечается в публикации.
По данным Госавтоинспекции, пострадали дети четырех и пяти лет, еще одному — девять месяцев. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Младший ребенок в момент ДТП находился в коляске.
У пятилетнего мальчика перелом основания черепа, он находится в коме. Вертолет транспортирует его в больницу.
"Мальчик, четыре года — перелом голени, ЗЧМТ, СГМ, забрал автомобиль бригады скорой медицинской помощи; мальчик, девять месяцев — СГМ, ЗЧМТ, забрал автомобиль бригады скорой медицинской помощи", — уточнили УГИБДД
.
Водитель получила права в прошлом году.
"У владельца Mazda, сбившей детей, восемь нарушений... По предварительным данным, состояние детей тяжелое", — сообщается в Telegram-канале дептранса.
На месте находится первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Столичная прокуратура поставила ход и результаты расследования на контроль.