https://ria.ru/20210716/moskva-1741475720.html

Москвичей предупредили о дожде с грозой

Москвичей предупредили о дожде с грозой - РИА Новости, 16.07.2021

Москвичей предупредили о дожде с грозой

Температура до плюс 33 и дождь с грозой во второй половине дня ожидаются в пятницу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T08:10

2021-07-16T08:10

2021-07-16T13:27

александр синенков

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Температура до плюс 33 и дождь с грозой во второй половине дня ожидаются в пятницу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, плюс 31-33 в столице, плюс 29-34 в Подмосковье. Ветер северный, со скоростью три-восемь метров в секунду, при грозе — порывистый", — сказал Синенков.Синоптик отметил, что атмосферное давление будет без существенных изменений, 745 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20210715/vozdukh-1741392196.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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александр синенков, москва, московская область (подмосковье), общество