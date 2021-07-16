Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210716/moskva-1741475720.html
Москвичей предупредили о дожде с грозой
Москвичей предупредили о дожде с грозой - РИА Новости, 16.07.2021
Москвичей предупредили о дожде с грозой
Температура до плюс 33 и дождь с грозой во второй половине дня ожидаются в пятницу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T08:10
2021-07-16T13:27
александр синенков
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741433893_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_823ea3d2100b13260c7d3c61d08af703.jpg
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Температура до плюс 33 и дождь с грозой во второй половине дня ожидаются в пятницу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, плюс 31-33 в столице, плюс 29-34 в Подмосковье. Ветер северный, со скоростью три-восемь метров в секунду, при грозе — порывистый", — сказал Синенков.Синоптик отметил, что атмосферное давление будет без существенных изменений, 745 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20210715/vozdukh-1741392196.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741433893_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_bcad3c3b3f4aab4c0f95cebc0110b843.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр синенков, москва, московская область (подмосковье), общество
08:10 16.07.2021 (обновлено: 13:27 16.07.2021)
 
Москвичей предупредили о дожде с грозой

В Москве в пятницу ожидаются дождь с грозой и температура до плюс 33 градусов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди во время дождя на Красной площади в Москве
Люди во время дождя на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Температура до плюс 33 и дождь с грозой во второй половине дня ожидаются в пятницу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в Москве переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, плюс 31-33 в столице, плюс 29-34 в Подмосковье. Ветер северный, со скоростью три-восемь метров в секунду, при грозе — порывистый", — сказал Синенков.
Синоптик отметил, что атмосферное давление будет без существенных изменений, 745 миллиметров ртутного столба.
Девушки в жаркую погоду на Воробьёвской набережной - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 15:07Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Мосэкомониторинг: качество воздуха в Москве ухудшилось из-за жары
 
Александр СиненковМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51Причиной массового ДТП на западе Москвы стал автомобиль каршеринга
07:42Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 90 человек
07:18Власти рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-28
07:07Коммунисты рассказали о столкновениях с протестующими на Кубе
07:03Эксперт рассказал, как перестать жить от зарплаты до зарплаты
07:01Россия сократила вложения в американский госдолг
06:56В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
06:33В Олимпийской деревне в Токио нашли первого заразившегося коронавирусом
06:08Немцев возмутила позиция США по "Северному потоку — 2"
05:51В Эквадоре педагоги объявили голодовку
05:10Во Флориде мужчина избил аллигатора и пытался закинуть его на крышу бара
05:07В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
05:04Эксперт рассказал, может ли коронавирус встраиваться в геном человека
04:35Диетолог назвал пять недооцененных продуктов для укрепления иммунитета
04:22Юрист рассказал, кто может получить "высшую меру" за фейки о вакцинации
04:16Пропавший на олимпийских сборах спортсмен из Уганды решил осесть в Японии
04:10Инфекционист объяснил влияние теплой погоды на COVID-19
04:05В Киеве понадеялись на помощь Китая в борьбе с Россией
03:45Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях
03:18Названы категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты
Лента новостейМолния