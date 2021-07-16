https://ria.ru/20210716/moskva-1741475720.html
Москвичей предупредили о дожде с грозой
Москвичей предупредили о дожде с грозой - РИА Новости, 16.07.2021
Москвичей предупредили о дожде с грозой
Температура до плюс 33 и дождь с грозой во второй половине дня ожидаются в пятницу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T08:10
2021-07-16T08:10
2021-07-16T13:27
александр синенков
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Температура до плюс 33 и дождь с грозой во второй половине дня ожидаются в пятницу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, плюс 31-33 в столице, плюс 29-34 в Подмосковье. Ветер северный, со скоростью три-восемь метров в секунду, при грозе — порывистый", — сказал Синенков.Синоптик отметил, что атмосферное давление будет без существенных изменений, 745 миллиметров ртутного столба.
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александр синенков, москва, московская область (подмосковье), общество
08:10 16.07.2021 (обновлено: 13:27 16.07.2021)
Москвичей предупредили о дожде с грозой
В Москве в пятницу ожидаются дождь с грозой и температура до плюс 33 градусов