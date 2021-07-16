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Биография Дениса Монастырского
Биография Дениса Монастырского - РИА Новости, 16.07.2021
Биография Дениса Монастырского
Денис Анатольевич Монастырский родился 12 июня 1980 года в городе Хмельницком в Украинской ССР (ныне Украина). РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T18:42
2021-07-16T18:42
денис монастырский
украина
справки
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Денис Анатольевич Монастырский родился 12 июня 1980 года в городе Хмельницком в Украинской ССР (ныне Украина).Окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права. В 2002-2006 годах учился в Институте государства и права им. В. М. Корецкого Национальной академии наук Украины. Кандидат юридических наук.Преподавал в Хмельницком университете управления и права, возглавлял отдел по вопросам законотворчества и научных экспертиз.В 2006 году стал соучредителем и членом правления Подольского молодежного культурного объединения "В будущее через культуру".С 2007 по 2009 год работал юристом в компаниях Hillmont Partners и Global Ties KC.С 2015 по 2017 год занимал должность юриста в компании ООО "Лигал Консалтинг".В 2015-2019 годах был экспертом программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского института будущего (UIF).В ходе парламентских выборов 2019 года Монастырский был избран в Верховную Раду Украины IX созыва по партийному списку партии "Слуга народа". Является председателем Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.13 июля 2021 года стало известно, что партия "Слуга народа" по инициативе президента Владимира Зеленского выдвинула Монастырского кандидатом на пост министра внутренних дел после того, занимавший пост главы МВД Украины Арсен Аваков подал в отставку. Денис Монастырский является автором и соавтором 25 научных публикаций, трех учебных пособий ("Нормотворчество в юридических клиниках", "Правоведение" и "Правовое письмо").Женат. Есть два сына.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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денис монастырский, украина, справки
18:42 16.07.2021
 

Биография Дениса Монастырского

© Фото : Слуга народуДенис Монастырский
Денис Монастырский - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© Фото : Слуга народу
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Денис Анатольевич Монастырский родился 12 июня 1980 года в городе Хмельницком в Украинской ССР (ныне Украина).
Окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права. В 2002-2006 годах учился в Институте государства и права им. В. М. Корецкого Национальной академии наук Украины. Кандидат юридических наук.
Преподавал в Хмельницком университете управления и права, возглавлял отдел по вопросам законотворчества и научных экспертиз.
В 2006 году стал соучредителем и членом правления Подольского молодежного культурного объединения "В будущее через культуру".
С 2007 по 2009 год работал юристом в компаниях Hillmont Partners и Global Ties KC.
С 2015 по 2017 год занимал должность юриста в компании ООО "Лигал Консалтинг".
В 2015-2019 годах был экспертом программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского института будущего (UIF).
В ходе парламентских выборов 2019 года Монастырский был избран в Верховную Раду Украины IX созыва по партийному списку партии "Слуга народа". Является председателем Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.
13 июля 2021 года стало известно, что партия "Слуга народа" по инициативе президента Владимира Зеленского выдвинула Монастырского кандидатом на пост министра внутренних дел после того, занимавший пост главы МВД Украины Арсен Аваков подал в отставку.
Денис Монастырский является автором и соавтором 25 научных публикаций, трех учебных пособий ("Нормотворчество в юридических клиниках", "Правоведение" и "Правовое письмо").
Женат. Есть два сына.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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