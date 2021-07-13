https://ria.ru/20210713/monastyrskiy-1741148903.html
Кандидатом на пост главы МВД Украины стал Денис Монастырский
Кандидатом на пост главы МВД Украины стал Денис Монастырский - РИА Новости, 13.07.2021
Кандидатом на пост главы МВД Украины стал Денис Монастырский
Пропрезидентская партия "Слуга народа" предложит кандидатуру депутата и председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T19:40
2021-07-13T19:40
2021-07-13T20:23
арсен аваков
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КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Пропрезидентская партия "Слуга народа" предложит кандидатуру депутата и председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел Украины, сообщил во вторник депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции Александр Качура."Началось заседание фракции. Присутствует президент и премьер. Президент предложил Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел. Фракция поддержала предложение аплодисментами! Голосование за назначение состоится уже в эту пятницу!" - написал он в своем Telegram-канале.Монастырский - юрист и эксперт по реформированию судебной и правоохранительной систем. Родился 12 июня 1980 в Хмельницком. Окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права. Учился в институте государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины. Кандидат юридических наук. Преподавал в Хмельницком университете управления и права, возглавлял отдел по вопросам законотворчества и научных экспертиз.Ранее во вторник глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Согласно законодательству, его отставку должна утвердить Верховная рада Украины. Кандидатуру нового министра на рассмотрение Рады вносит коалиция, это решение должны поддержать не менее 226 депутатов.
https://ria.ru/20210713/avakov-1741136865.html
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арсен аваков, верховная рада украины, украина, в мире, мвд украины
Кандидатом на пост главы МВД Украины стал Денис Монастырский
19:40 13.07.2021 (обновлено: 20:23 13.07.2021)
Кандидатом на пост главы МВД Украины стал депутат Рады Денис Монастырский