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Минобороны закупит авиаракеты С-13ДФ почти на два миллиарда рублей
Минобороны закупит авиаракеты С-13ДФ почти на два миллиарда рублей - РИА Новости, 16.07.2021
Минобороны закупит авиаракеты С-13ДФ почти на два миллиарда рублей
Министерство обороны РФ объявило тендер на закупку неуправляемых авиационных ракет С-13ДФ с начальной (максимальной) ценой контракта в 1,9 миллиарда рублей,... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T17:27
2021-07-16T17:27
министерство обороны рф (минобороны рф)
рособоронэкспорт
безопасность
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Министерство обороны РФ объявило тендер на закупку неуправляемых авиационных ракет С-13ДФ с начальной (максимальной) ценой контракта в 1,9 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.Закупка проводится в форме закрытого аукциона. В документации не сказано, сколько планируется закупить ракет. Поставка будет осуществляться партиями – до 10 ноября 2023 года.Итоги закупки подведут 4 августа.По данным Рособоронэкспорта, неуправляемые авиационные ракеты типа С-13 применяются с самолетов и вертолетов. Эти ракеты относятся к ракетам класса "воздух–земля" и предназначены для поражения наземных целей различного вида. Создан целый ряд образцов с различными боевыми частями, в частности, С-13ДФ – с объемно-детонирующей смесью, усиленной мощности.
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министерство обороны рф (минобороны рф), рособоронэкспорт, безопасность
17:27 16.07.2021
 
Минобороны закупит авиаракеты С-13ДФ почти на два миллиарда рублей

Минобороны объявило тендер на закупку авиаракет С-13ДФ почти на два миллиарда рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Министерство обороны РФ объявило тендер на закупку неуправляемых авиационных ракет С-13ДФ с начальной (максимальной) ценой контракта в 1,9 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
Закупка проводится в форме закрытого аукциона. В документации не сказано, сколько планируется закупить ракет. Поставка будет осуществляться партиями – до 10 ноября 2023 года.
Итоги закупки подведут 4 августа.
По данным Рособоронэкспорта, неуправляемые авиационные ракеты типа С-13 применяются с самолетов и вертолетов. Эти ракеты относятся к ракетам класса "воздух–земля" и предназначены для поражения наземных целей различного вида. Создан целый ряд образцов с различными боевыми частями, в частности, С-13ДФ – с объемно-детонирующей смесью, усиленной мощности.
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 14:19
В ОАК рассказали о поставках Су-57 для Минобороны
 
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)РособоронэкспортБезопасность
 
 
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