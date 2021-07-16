https://ria.ru/20210716/minoborony-1741586708.html
Минобороны закупит авиаракеты С-13ДФ почти на два миллиарда рублей
Минобороны закупит авиаракеты С-13ДФ почти на два миллиарда рублей - РИА Новости, 16.07.2021
Минобороны закупит авиаракеты С-13ДФ почти на два миллиарда рублей
Министерство обороны РФ объявило тендер на закупку неуправляемых авиационных ракет С-13ДФ с начальной (максимальной) ценой контракта в 1,9 миллиарда рублей,... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T17:27
2021-07-16T17:27
2021-07-16T17:27
министерство обороны рф (минобороны рф)
рособоронэкспорт
безопасность
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Министерство обороны РФ объявило тендер на закупку неуправляемых авиационных ракет С-13ДФ с начальной (максимальной) ценой контракта в 1,9 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.Закупка проводится в форме закрытого аукциона. В документации не сказано, сколько планируется закупить ракет. Поставка будет осуществляться партиями – до 10 ноября 2023 года.Итоги закупки подведут 4 августа.По данным Рособоронэкспорта, неуправляемые авиационные ракеты типа С-13 применяются с самолетов и вертолетов. Эти ракеты относятся к ракетам класса "воздух–земля" и предназначены для поражения наземных целей различного вида. Создан целый ряд образцов с различными боевыми частями, в частности, С-13ДФ – с объемно-детонирующей смесью, усиленной мощности.
https://ria.ru/20210715/su-57-1741381755.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), рособоронэкспорт, безопасность
Минобороны закупит авиаракеты С-13ДФ почти на два миллиарда рублей
Минобороны объявило тендер на закупку авиаракет С-13ДФ почти на два миллиарда рублей