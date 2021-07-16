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Генсек ООН призвал страны сотрудничать в расследовании крушения MH17
Генсек ООН призвал страны сотрудничать в расследовании крушения MH17 - РИА Новости, 16.07.2021
Генсек ООН призвал страны сотрудничать в расследовании крушения MH17
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны сотрудничать в расследовании обстоятельств крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе, заявил РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T20:02
2021-07-16T20:02
россия
антониу гуттереш
mh17. расследование
фархан хак
донбасс
нидерланды
оон
украина
в мире
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ООН, 16 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны сотрудничать в расследовании обстоятельств крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.По его словам, генсек ООН "еще раз призывает все государства-члены в полной мере сотрудничать в целях установления ответственности и справедливости во имя тех, кто погиб в результате крушения сбитого рейса MH17".Хак напомнил, что в субботу исполнится семь лет с момента трагедии.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20210608/mh17-1736188415.html
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россия
донбасс
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россия, антониу гуттереш, mh17. расследование, фархан хак, донбасс, нидерланды, оон, украина, в мире
20:02 16.07.2021
 
Генсек ООН призвал страны сотрудничать в расследовании крушения MH17

Генсек ООН Гутерреш призвал страны сотрудничать в расследовании крушения рейса MH17 в Донбассе

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ООН, 16 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны сотрудничать в расследовании обстоятельств крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.
По его словам, генсек ООН "еще раз призывает все государства-члены в полной мере сотрудничать в целях установления ответственности и справедливости во имя тех, кто погиб в результате крушения сбитого рейса MH17".
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 17:41
Суд в Нидерландах озвучил версию крушения рейса MH17
Хак напомнил, что в субботу исполнится семь лет с момента трагедии.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 13:04
Останки двух пассажиров рейса MH17 найти не удалось
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Председательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 19:06
В Нидерландах рассмотрят вопрос о дополнительном расследовании дела MH17
 
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