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Генсек ООН призвал страны сотрудничать в расследовании крушения MH17

Генсек ООН призвал страны сотрудничать в расследовании крушения MH17 - РИА Новости, 16.07.2021

Генсек ООН призвал страны сотрудничать в расследовании крушения MH17

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны сотрудничать в расследовании обстоятельств крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе, заявил РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T20:02

2021-07-16T20:02

2021-07-16T20:02

россия

антониу гуттереш

mh17. расследование

фархан хак

донбасс

нидерланды

оон

украина

в мире

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ООН, 16 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны сотрудничать в расследовании обстоятельств крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.По его словам, генсек ООН "еще раз призывает все государства-члены в полной мере сотрудничать в целях установления ответственности и справедливости во имя тех, кто погиб в результате крушения сбитого рейса MH17".Хак напомнил, что в субботу исполнится семь лет с момента трагедии.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20210608/mh17-1736188415.html

https://ria.ru/20210608/mh17-1736124162.html

https://ria.ru/20210625/mh17-1738663535.html

россия

донбасс

нидерланды

украина

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россия, антониу гуттереш, mh17. расследование, фархан хак, донбасс, нидерланды, оон, украина, в мире