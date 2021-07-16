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https://ria.ru/20210716/merkel-1741559685.html
В Раде объяснили, почему нельзя обвинять Меркель в сдаче интересов Киева
В Раде объяснили, почему нельзя обвинять Меркель в сдаче интересов Киева - РИА Новости, 16.07.2021
В Раде объяснили, почему нельзя обвинять Меркель в сдаче интересов Киева
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков прокомментировал слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что канцлер Германии Ангела... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T15:30
2021-07-16T16:18
россия
дмитрий разумков
северный поток — 2
верховная рада украины
владимир зеленский
ангела меркель
москва
киев
в мире
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КИЕВ, 16 июл — РИА Новости. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков прокомментировал слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что канцлер Германии Ангела Меркель сдала интересы Киева.Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с ней 12 июля в Берлине, стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, "Северный поток — 2", проведение реформ и борьбу с коррупцией. Арестович заявил в четверг, что канцлер "немного сдала" интересы Киева в пользу Москвы."Любой человек, который работает на государственной должности или рядом с этим, должен думать, что он говорит. Германия является нашим партнером, она член "нормандского формата", эта страна много чего сделала для того, чтобы сдержать российскую агрессию и в борьбе с возвратом наших территорий на востоке нашей страны, в Крыму", — сказал Разумков.Он отметил, что подобные вещи нужно учитывать перед тем, как что-то заявлять.Спикер подчеркнул, что не стоит соизмерять размеры фигур Арестовича и Меркель — они немного разные.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210716/vstrecha-1741526053.html
https://ria.ru/20210715/germaniya-1741320311.html
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россия, дмитрий разумков, северный поток — 2, верховная рада украины, владимир зеленский, ангела меркель, москва, киев, в мире
15:30 16.07.2021 (обновлено: 16:18 16.07.2021)
 
В Раде объяснили, почему нельзя обвинять Меркель в сдаче интересов Киева

Спикер Рады Дмитрий Разумков: Германия многое сделала для того, чтобы сдержать "российскую агрессию"

© AP Photo / Susan WalshКанцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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КИЕВ, 16 июл — РИА Новости. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков прокомментировал слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что канцлер Германии Ангела Меркель сдала интересы Киева.
Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с ней 12 июля в Берлине, стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, "Северный поток — 2", проведение реформ и борьбу с коррупцией. Арестович заявил в четверг, что канцлер "немного сдала" интересы Киева в пользу Москвы.
Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
Вчера, 13:19
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"Любой человек, который работает на государственной должности или рядом с этим, должен думать, что он говорит. Германия является нашим партнером, она член "нормандского формата", эта страна много чего сделала для того, чтобы сдержать российскую агрессию и в борьбе с возвратом наших территорий на востоке нашей страны, в Крыму", — сказал Разумков.
Он отметил, что подобные вещи нужно учитывать перед тем, как что-то заявлять.
Спикер подчеркнул, что не стоит соизмерять размеры фигур Арестовича и Меркель — они немного разные.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 07:47
Преемник Меркель назвал "Северный поток — 2" необходимым для Германии
 
РоссияДмитрий РазумковСеверный поток — 2Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийАнгела МеркельМоскваКиевВ мире
 
 
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