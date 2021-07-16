https://ria.ru/20210716/merkel-1741559685.html

В Раде объяснили, почему нельзя обвинять Меркель в сдаче интересов Киева

В Раде объяснили, почему нельзя обвинять Меркель в сдаче интересов Киева - РИА Новости, 16.07.2021

В Раде объяснили, почему нельзя обвинять Меркель в сдаче интересов Киева

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков прокомментировал слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что канцлер Германии Ангела... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T15:30

2021-07-16T15:30

2021-07-16T16:18

россия

дмитрий разумков

северный поток — 2

верховная рада украины

владимир зеленский

ангела меркель

москва

киев

в мире

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КИЕВ, 16 июл — РИА Новости. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков прокомментировал слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что канцлер Германии Ангела Меркель сдала интересы Киева.Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с ней 12 июля в Берлине, стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, "Северный поток — 2", проведение реформ и борьбу с коррупцией. Арестович заявил в четверг, что канцлер "немного сдала" интересы Киева в пользу Москвы."Любой человек, который работает на государственной должности или рядом с этим, должен думать, что он говорит. Германия является нашим партнером, она член "нормандского формата", эта страна много чего сделала для того, чтобы сдержать российскую агрессию и в борьбе с возвратом наших территорий на востоке нашей страны, в Крыму", — сказал Разумков.Он отметил, что подобные вещи нужно учитывать перед тем, как что-то заявлять.Спикер подчеркнул, что не стоит соизмерять размеры фигур Арестовича и Меркель — они немного разные.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210716/vstrecha-1741526053.html

https://ria.ru/20210715/germaniya-1741320311.html

россия

москва

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий разумков, северный поток — 2, верховная рада украины, владимир зеленский, ангела меркель, москва, киев, в мире