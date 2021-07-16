15:30 16.07.2021 (обновлено: 16:18 16.07.2021)
В Раде объяснили, почему нельзя обвинять Меркель в сдаче интересов Киева
Спикер Рады Дмитрий Разумков: Германия многое сделала для того, чтобы сдержать "российскую агрессию"
© AP Photo / Susan WalshКанцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом
© AP Photo / Susan Walsh
КИЕВ, 16 июл — РИА Новости. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков прокомментировал слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что канцлер Германии Ангела Меркель сдала интересы Киева.
Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с ней 12 июля в Берлине, стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, "Северный поток — 2", проведение реформ и борьбу с коррупцией. Арестович заявил в четверг, что канцлер "немного сдала" интересы Киева в пользу Москвы.
"Любой человек, который работает на государственной должности или рядом с этим, должен думать, что он говорит. Германия является нашим партнером, она член "нормандского формата", эта страна много чего сделала для того, чтобы сдержать российскую агрессию и в борьбе с возвратом наших территорий на востоке нашей страны, в Крыму", — сказал Разумков.
Он отметил, что подобные вещи нужно учитывать перед тем, как что-то заявлять.
Спикер подчеркнул, что не стоит соизмерять размеры фигур Арестовича и Меркель — они немного разные.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.