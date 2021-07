https://ria.ru/20210716/mccartney-1741244096.html

Жизнь как чудо. Вышел документальный сериал о Маккартни

Жизнь как чудо. Вышел документальный сериал о Маккартни

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Павел Сурков. На онлайн-платформе Hulu — история мира поп-музыки последних пяти десятилетий, изложенная одним из главных фигурантов этого самого мира. Первая серия документалки "McCartney 3, 2, 1" выходит на этой неделе. О том, как и что рассказывает и показывает бывший битл, — в материале РИА Новости.Соло для сэра ПолаКажется, время не властно над сэром Полом: недавно ему исполнилось 79 лет, но это вообще никак не отражается на его занятости и творческом азарте. Маккартни в минувшем и нынешнем году активен как никогда: во-первых, выпустил новый альбом "McCartney III" — своеобразное завершение трилогии, начатой 50 лет назад.Отсюда и название сериала — три альбома, ключевых для самого Пола (хотя попробуйте у него выбрать хоть одну проходную пластинку — не получится!). Первый открыл 1970-е, второй — 1980-е, а третий появился буквально здесь и сейчас.Собственно, с сольника "McCartney" и начался задокументированный распад The Beatles. К пресс-релизу альбома, разосланному во все британские медиа, Пол приложил автоинтервью, в котором допустил двусмысленную фразу о том, что не знает, будет ли его разрыв с "Битлз" временным или постоянным. Но газета Daily Mirror на следующий же день выложила на первой странице аршинный заголовок: "Пол уходит из "Битлз", и многие до сих пор обвиняют Маккартни в развале группы.Всей дальнейшей карьерой Пол активно доказал — он, напротив, никогда не хотел расставаться, всячески был заинтересован в продолжении совместной деятельности. Но не получилось. И трилогия сольников, называвшихся просто "McСartney", следовала единой концепции: их Пол писал сам, целиком и полностью, играя на всех инструментах."Как звучало это время"Фактически сериал — это ретроспектива творчества Маккартни, показанная через призму времени. Разговор ведется с разных позиций, что делает фильм необычайно увлекательным.У Пола здесь идеальный собеседник, о таком визави можно только мечтать. Один из самых успешных продюсеров в мировом шоу-бизнесе, Рик Рубин с легкостью берется за любой стиль — от хип-хопа до метала. При этом принципиально не играет ни на чем, его главные инструменты — мозг и уши. Он — повелитель звукозаписывающего пульта, создатель атмосферы в студии, которая позволяет из никому не известных коллективов делать звезд мирового масштаба, как было, скажем, с System Of A Down.Маккартни же в фильме — музыкант и хранитель времени. То есть Рубина интересует прежде всего вопрос, как звучало это время, а Пол показывает, как оно было сыграно. Добавим сюда обмен воспоминаниями: Маккартни травит байки из собственного прошлого, оживляя те далекие времена, когда все были молоды и живы, Пол и Джон обменивались взаимными колкостями. Фактически мы видим реконструкцию тех событий глазами одного из самых активных их участников.Невероятно интересно следить не только за Маккартни, но и за Рубином, который порой набрасывается на Пола с бульдожьей хваткой и пытается выяснить: "Ну как вы это записывали?" или "Как ты это сыграл?" И тогда Маккартни уже не рассказывает, а показывает — то берется за гитару, то за бас, то садится за клавиши. Большое достоинство фильма, что герои не лезут в музыкальные дебри — практически все песни, все исполнительские ходы, о которых они говорят, на слуху даже у самого молодого и неискушенного слушателя, не особо погруженного в музыку как прошлого, так и настоящего.И это, конечно, невероятно подкупает, потому что позволяет смотреть фильм любому. В отличие, скажем, от блестяще сделанной ленты "Приготовьтесь, будет громко", где рокеры трех поколений объясняли, как они выстраивали гитарный звук: такая подача материала интересна скорее профессионалам или довольно продвинутым любителям.Здесь же есть и блестящая драматургия самого разговора Маккартни с Рубином. Складывается полное ощущение непринужденной беседы старых знакомых: Пол в джинсах и простой рубашке, Рубин вообще в шортах и босиком. Словно один приятель пришел в гости к другому — вот сейчас они закончат крутить ручки на пульте и пойдут в сад жарить сосиски и пить пиво.Этот фильм невероятно корректен и полон искреннего уважения к времени, которому посвящен, и его героям. Не ждите от Пола чудесных откровенностей или сплетен — он с удовольствием потравит очередную байку о Ринго или Джордже Мартине, но с истинно британским великодушием не даст даже тени намека на любую оценку личности. Все те, о ком он вспоминает, — его приятели, друзья, те, благодаря кому он стал собой. Ведь, в самом деле, если бы не существовало "Битлз", то чем бы сегодня занимался сэр Маккартни и был ли бы вообще сэром?Так что этот фильм и про судьбу. Как она складывалась из отдельных случайностей или удачных решений, которые вдруг озаряли процесс сочинения и записи. И еще это про чудо творчества и совпадения — когда музыка или песня стопроцентно пришлись ко времени, а затем остались с нами навсегда.

