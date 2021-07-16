https://ria.ru/20210716/maradona-1741558565.html

В Мексике открылась первая церковь в честь Диего Марадоны

В Мексике открылась первая церковь в честь Диего Марадоны - РИА Новости, 16.07.2021

В Мексике открылась первая церковь в честь Диего Марадоны

Аргентинец, живущий в мексиканском городке Сан-Андрес-Чолула, открыл первую в стране и вторую в мире Марадонианскую церковь и предлагает посещать её любителям... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T18:24

2021-07-16T18:24

2021-07-16T18:24

религия и мировоззрение

диего марадона

пуэбла

росарио

олимпийские игры

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МЕХИКО, 16 июл - РИА Новости. Аргентинец, живущий в мексиканском городке Сан-Андрес-Чолула, открыл первую в стране и вторую в мире Марадонианскую церковь и предлагает посещать её любителям футбола как альтернативу католическим храмам."Марсело Санкадор, аргентинец, проживающий в мексиканском штате Пуэбла ... решил основать церковь, посвященную Диего", - сообщил мексиканский телеканал 6 в репортаже из футбольного храма.Марадонианская церковь заполнена фотографиями футбольного бога, как называет Диего Марадону её основатель. По его словам, тем, кто не хочет идти в христианскую, католическую церковь, всегда рады в храме футбола, где можно посмотреть архивные съемки из жизни Диего, поговорить о футболе и выпить кофе с друзьями."Это любовь к футболу, мы любим и ценим Марадону. Все мы, аргентинцы, признаем, что он сделал для нас - он дал нам и утвердил нашу идентичность, какая бы сейчас она ни была", - рассказал Санкадор в интервью телеканалу.Первая в мире марадонианская церковь открылась еще при жизни великого футболиста в аргентинском Росарио, её основали футбольные фанаты в 2001 году. Она исповедует альтернативные, футбольные 10 заповедей и имеет собственную молитву о "Диего, живущем на земле".Марадона умер 25 ноября 2020 года после перенесенной операции, ему было 60 лет.

https://rsport.ria.ru/20210520/maradona-1733117946.html

пуэбла

росарио

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диего марадона, пуэбла, росарио, олимпийские игры