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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210716/mamonov-1741480492.html
Прощание с Мамоновым пройдет 17 июля
Прощание с Мамоновым пройдет 17 июля - РИА Новости, 16.07.2021
Прощание с Мамоновым пройдет 17 июля
Прощание с актером и музыкантом Петром Мамоновым состоится в субботу, 17 июля, в Донском монастыре, сообщила РИА Новости его вдова Ольга. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T09:29
2021-07-16T11:00
культура
ника
коронавирус в россии
звуки му
умер петр мамонов
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Прощание с актером и музыкантом Петром Мамоновым состоится в субботу, 17 июля, в Донском монастыре, сообщила РИА Новости его вдова Ольга."Потом мы заберем гроб и уедем в Верею, на Верейском кладбище похороним, где мы жили 25 лет подряд", — сказала она.Петр Мамонов скончался в среду в возрасте 70 лет от осложнений, вызванных коронавирусом.Первого июля стало известно, что он находится в реанимации больницы в Коммунарке и подключен к аппарату ИВЛ. Накануне его супруга рассказала РИА Новости, что динамика отрицательная, а состояние мужа крайне тяжелое.Мамонов — основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся в фильмах "Такси-блюз", "Царь" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль монаха в фильме "Остров" принесла ему множество наград, в том числе российские премии "Ника" и "Золотой орел".
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ника, коронавирус в россии, звуки му, умер петр мамонов, верея, петр мамонов, общество
09:29 16.07.2021 (обновлено: 11:00 16.07.2021)
 
Прощание с Мамоновым пройдет 17 июля

Прощание с музыкантом и актером Мамоновым пройдет 17 июля, его похоронят в городе Верея

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРок-музыкант и актер Петр Мамонов
Рок-музыкант и актер Петр Мамонов - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Прощание с актером и музыкантом Петром Мамоновым состоится в субботу, 17 июля, в Донском монастыре, сообщила РИА Новости его вдова Ольга.
"Потом мы заберем гроб и уедем в Верею, на Верейском кладбище похороним, где мы жили 25 лет подряд", — сказала она.
Петр Мамонов скончался в среду в возрасте 70 лет от осложнений, вызванных коронавирусом.
Первого июля стало известно, что он находится в реанимации больницы в Коммунарке и подключен к аппарату ИВЛ. Накануне его супруга рассказала РИА Новости, что динамика отрицательная, а состояние мужа крайне тяжелое.
Мамонов — основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся в фильмах "Такси-блюз", "Царь" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль монаха в фильме "Остров" принесла ему множество наград, в том числе российские премии "Ника" и "Золотой орел".
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КультураНИКАКоронавирус в РоссииЗвуки МуУмер Петр МамоновВереяПетр МамоновОбщество
 
 
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