https://ria.ru/20210716/mamonov-1741480492.html
Прощание с Мамоновым пройдет 17 июля
Прощание с Мамоновым пройдет 17 июля - РИА Новости, 16.07.2021
Прощание с Мамоновым пройдет 17 июля
Прощание с актером и музыкантом Петром Мамоновым состоится в субботу, 17 июля, в Донском монастыре, сообщила РИА Новости его вдова Ольга. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T09:29
2021-07-16T09:29
2021-07-16T11:00
культура
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коронавирус в россии
звуки му
умер петр мамонов
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Прощание с актером и музыкантом Петром Мамоновым состоится в субботу, 17 июля, в Донском монастыре, сообщила РИА Новости его вдова Ольга."Потом мы заберем гроб и уедем в Верею, на Верейском кладбище похороним, где мы жили 25 лет подряд", — сказала она.Петр Мамонов скончался в среду в возрасте 70 лет от осложнений, вызванных коронавирусом.Первого июля стало известно, что он находится в реанимации больницы в Коммунарке и подключен к аппарату ИВЛ. Накануне его супруга рассказала РИА Новости, что динамика отрицательная, а состояние мужа крайне тяжелое.Мамонов — основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся в фильмах "Такси-блюз", "Царь" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль монаха в фильме "Остров" принесла ему множество наград, в том числе российские премии "Ника" и "Золотой орел".
https://ria.ru/20210715/mamonov-1739806218.html
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ника, коронавирус в россии, звуки му, умер петр мамонов, верея, петр мамонов, общество
09:29 16.07.2021 (обновлено: 11:00 16.07.2021)
Прощание с Мамоновым пройдет 17 июля
Прощание с музыкантом и актером Мамоновым пройдет 17 июля, его похоронят в городе Верея