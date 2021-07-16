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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210716/maksim-1741546094.html
Состояние МакSим тяжелое, остается "надеяться на чудо", заявил духовник
Состояние МакSим тяжелое, остается "надеяться на чудо", заявил духовник - РИА Новости, 16.07.2021
Состояние МакSим тяжелое, остается "надеяться на чудо", заявил духовник
Состояние певицы МакSim (Марины Абросимовой) по-прежнему тяжелое, остается "только усерднее молиться", сказал РИА Новости ее духовник, настоятель... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T14:38
2021-07-16T14:38
религия и мировоззрение
русская православная церковь
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Состояние певицы МакSim (Марины Абросимовой) по-прежнему тяжелое, остается "только усерднее молиться", сказал РИА Новости ее духовник, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука (Степанов)."Пока ничего, к сожалению, утешительного и радостного сообщить не получается. Очень тяжелая ситуация по-прежнему, и остается только усерднее молиться, остается надеяться на чудо", - сказал игумен.Абросимова была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких более двух недель назад, все это время она находится в искусственной коме, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Ранее игумен рассказал, что что соборовал и причастил певицу.Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим – российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
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русская православная церковь
14:38 16.07.2021
 

Состояние МакSим тяжелое, остается "надеяться на чудо", заявил духовник

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица МакSим
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Состояние певицы МакSim (Марины Абросимовой) по-прежнему тяжелое, остается "только усерднее молиться", сказал РИА Новости ее духовник, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука (Степанов).
"Пока ничего, к сожалению, утешительного и радостного сообщить не получается. Очень тяжелая ситуация по-прежнему, и остается только усерднее молиться, остается надеяться на чудо", - сказал игумен.
Абросимова была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких более двух недель назад, все это время она находится в искусственной коме, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Ранее игумен рассказал, что что соборовал и причастил певицу.
Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим – российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
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