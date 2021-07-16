12:21 16.07.2021 (обновлено: 12:33 16.07.2021)
Для прохода на МАКС-2021 ввели новые требования
Правительство Московской области согласовало сроки действия ПЦР-теста для прохода на МАКС-2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон МАКС-2019. День пятый
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сроки действия ПЦР-теста для прохода на Международный авиакосмический салон МАКС-2021 ограничены 48 часами, ранее тест считался действительным 72 часа, следует из информации, опубликованной на сайте авиасалона.
"Правительством Московской области согласован порядок посещения МАКС-2021 гостями, которые не имеют возможности оперативно получить QR-код на сервисе "Госуслуги". Проход на территорию выставочного комплекса возможен при наличии отрицательного ПЦР-теста, сданного не позднее, чем за 48 часов до момента прохода на выставку", - говорится на сайте.
Ранее авиасалон сообщал, что на территорию МАКС-2021 смогут попасть посетители с отрицательным ПЦР-тестом, проведенным не менее чем за 72 часа до входа на авиасалон.
Владельцы QR-кодов о наличии антител к коронавирусной инфекции смогут посетить авиасалон, как и предполагалось ранее, предъявив код вместе с билетом или бейджем участника на входе.
Как сообщают организаторы, для удобства посетителей, достигнуты договоренности с ведущими сетями диагностических лабораторий – при предъявлении билета на МАКС, посетителю будут предложены спецусловия тестирования, а результаты представят в кратчайшие сроки.
МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik – официальным информационным партнером.
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