https://ria.ru/20210716/maks-1741513154.html

Для прохода на МАКС-2021 ввели новые требования

Для прохода на МАКС-2021 ввели новые требования - РИА Новости, 16.07.2021

Для прохода на МАКС-2021 ввели новые требования

Сроки действия ПЦР-теста для прохода на Международный авиакосмический салон МАКС-2021 ограничены 48 часами, ранее тест считался действительным 72 часа, следует... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T12:21

2021-07-16T12:21

2021-07-16T12:33

авиасалон макс

макс-2021

россия

московская область (подмосковье)

жуковский

технологии

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сроки действия ПЦР-теста для прохода на Международный авиакосмический салон МАКС-2021 ограничены 48 часами, ранее тест считался действительным 72 часа, следует из информации, опубликованной на сайте авиасалона."Правительством Московской области согласован порядок посещения МАКС-2021 гостями, которые не имеют возможности оперативно получить QR-код на сервисе "Госуслуги". Проход на территорию выставочного комплекса возможен при наличии отрицательного ПЦР-теста, сданного не позднее, чем за 48 часов до момента прохода на выставку", - говорится на сайте.Ранее авиасалон сообщал, что на территорию МАКС-2021 смогут попасть посетители с отрицательным ПЦР-тестом, проведенным не менее чем за 72 часа до входа на авиасалон.Владельцы QR-кодов о наличии антител к коронавирусной инфекции смогут посетить авиасалон, как и предполагалось ранее, предъявив код вместе с билетом или бейджем участника на входе.Как сообщают организаторы, для удобства посетителей, достигнуты договоренности с ведущими сетями диагностических лабораторий – при предъявлении билета на МАКС, посетителю будут предложены спецусловия тестирования, а результаты представят в кратчайшие сроки.МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik – официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210716/bespilotnik-1741483912.html

https://ria.ru/20210715/maks-1741365508.html

россия

московская область (подмосковье)

жуковский

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авиасалон макс, макс-2021, россия, московская область (подмосковье), жуковский, технологии, общество