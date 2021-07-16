18:28 16.07.2021 (обновлено: 18:39 16.07.2021)
В ЛНР заявили о гранатометном обстреле села в Донбассе со стороны ВСУ
В ЛНР заявили о гранатометном обстреле села Желобок со стороны ВСУ
ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу из гранатомета обстреляли подконтрольное самопровозглашенной Луганской народной республике село Желобок, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики два раза открывали огонь по территории республики за минувшие сутки.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, в пятницу в 13.35 (совпадает с мск) украинские силовики с позиций в районе подконтрольного Киеву села Причепиловка открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета по селу Желобок.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.