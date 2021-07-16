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В ЛНР заявили о гранатометном обстреле села в Донбассе со стороны ВСУ
В ЛНР заявили о гранатометном обстреле села в Донбассе со стороны ВСУ - РИА Новости, 16.07.2021
В ЛНР заявили о гранатометном обстреле села в Донбассе со стороны ВСУ
Украинские силовики в пятницу из гранатомета обстреляли подконтрольное самопровозглашенной Луганской народной республике село Желобок, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T18:28
2021-07-16T18:39
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
киев
в мире
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ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу из гранатомета обстреляли подконтрольное самопровозглашенной Луганской народной республике село Желобок, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики два раза открывали огонь по территории республики за минувшие сутки."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, в пятницу в 13.35 (совпадает с мск) украинские силовики с позиций в районе подконтрольного Киеву села Причепиловка открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета по селу Желобок.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210716/ukraina-1741490424.html
https://ria.ru/20210714/lnr-1741258019.html
https://ria.ru/20210715/donbass-1741326449.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, киев, в мире
18:28 16.07.2021 (обновлено: 18:39 16.07.2021)
 
В ЛНР заявили о гранатометном обстреле села в Донбассе со стороны ВСУ

В ЛНР заявили о гранатометном обстреле села Желобок со стороны ВСУ

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Луганской области
Последствия обстрелов в Луганской области - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу из гранатомета обстреляли подконтрольное самопровозглашенной Луганской народной республике село Желобок, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики два раза открывали огонь по территории республики за минувшие сутки.
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
Вчера, 10:43
В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, в пятницу в 13.35 (совпадает с мск) украинские силовики с позиций в районе подконтрольного Киеву села Причепиловка открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета по селу Желобок.
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 16:38
В ЛНР предложили создать центры помощи для жителей с гражданством России
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Последствия обстрелов на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 09:12
В ЛНР заявили о шести обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
 
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНКиевВ мире
 
 
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