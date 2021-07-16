https://ria.ru/20210716/livan-1741594773.html

На севере Ливана более 15 человек пострадали в столкновениях с полицией

На севере Ливана более 15 человек пострадали в столкновениях с полицией - РИА Новости, 16.07.2021

На севере Ливана более 15 человек пострадали в столкновениях с полицией

Столкновения между демонстрантами и стражами порядка проходят в пятницу в Триполи на севере Ливана, более 15 человек пострадали с обеих сторон, сообщили РИА... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T18:07

2021-07-16T18:07

2021-07-16T18:07

саад харири

триполи

ливан

в мире

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БЕЙРУТ, 16 июл - РИА Новости. Столкновения между демонстрантами и стражами порядка проходят в пятницу в Триполи на севере Ливана, более 15 человек пострадали с обеих сторон, сообщили РИА Новости в отделении скорой помощи города.Беспорядке в ливанских городах возобновились в четверг после объявления об отставке премьер-министра Саада Харири, на фоне которого произошел очередной резкий обвал национальной валюты.Сотни людей вышли на улицы, блокируют дороги, требуя экономических реформ и стабилизации условий жизни населения.

https://ria.ru/20210713/livan-1741128627.html

триполи

ливан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саад харири, триполи, ливан, в мире