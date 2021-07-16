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На севере Ливана более 15 человек пострадали в столкновениях с полицией
На севере Ливана более 15 человек пострадали в столкновениях с полицией - РИА Новости, 16.07.2021
На севере Ливана более 15 человек пострадали в столкновениях с полицией
Столкновения между демонстрантами и стражами порядка проходят в пятницу в Триполи на севере Ливана, более 15 человек пострадали с обеих сторон, сообщили РИА... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T18:07
2021-07-16T18:07
саад харири
триполи
ливан
в мире
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БЕЙРУТ, 16 июл - РИА Новости. Столкновения между демонстрантами и стражами порядка проходят в пятницу в Триполи на севере Ливана, более 15 человек пострадали с обеих сторон, сообщили РИА Новости в отделении скорой помощи города.Беспорядке в ливанских городах возобновились в четверг после объявления об отставке премьер-министра Саада Харири, на фоне которого произошел очередной резкий обвал национальной валюты.Сотни людей вышли на улицы, блокируют дороги, требуя экономических реформ и стабилизации условий жизни населения.
https://ria.ru/20210713/livan-1741128627.html
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саад харири, триполи, ливан, в мире
18:07 16.07.2021
 
На севере Ливана более 15 человек пострадали в столкновениях с полицией

В Триполи более 15 человек пострадали в столкновениях между демонстрантами и полицией

© AP Photo / Hassan AmmarАкция протеста у здания военного суда в Бейруте, Ливан
Акция протеста у здания военного суда в Бейруте, Ливан - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© AP Photo / Hassan Ammar
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БЕЙРУТ, 16 июл - РИА Новости. Столкновения между демонстрантами и стражами порядка проходят в пятницу в Триполи на севере Ливана, более 15 человек пострадали с обеих сторон, сообщили РИА Новости в отделении скорой помощи города.
"На данный момент около 15 раненых в результате столкновений между демонстрантами и армией. Из них 10 раненых из числа военных, их госпитализировали",- рассказал собеседник агентства.
Беспорядке в ливанских городах возобновились в четверг после объявления об отставке премьер-министра Саада Харири, на фоне которого произошел очередной резкий обвал национальной валюты.
Сотни людей вышли на улицы, блокируют дороги, требуя экономических реформ и стабилизации условий жизни населения.
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