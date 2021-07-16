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В регионы начнут поставки "Спутника Лайт" со следующей недели

В регионы начнут поставки "Спутника Лайт" со следующей недели - РИА Новости, 16.07.2021

В регионы начнут поставки "Спутника Лайт" со следующей недели

Поставки вакцины от коронавируса "Спутник лайт" в регионы России для повторной вакцинации начнутся со следующей недели, сообщил глава Минздрава РФ Михаил... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T13:44

2021-07-16T13:44

2021-07-16T14:09

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

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коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Поставки вакцины от коронавируса "Спутник лайт" в регионы России для повторной вакцинации начнутся со следующей недели, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Со следующей недели для повторной вакцинации мы планируем в регионы поставлять уже партии вакцины "Спутник лайт" однокомпонентной, которая показала себя эффективно для повторной вакцинации населения - перенесших (заболевание) или ранее вакцинированных", - сказал Мурашко в пятницу на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.Как отметил министр, с учетом того, что профессиональное сообщество выработало рекомендации по повторной вакцинации спустя 6 месяцев после заболевания и вакцинации, потребности в вакцине сейчас возросли."И важно, чтобы промышленность своевременно производила для обеспечения населения", - добавил он.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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