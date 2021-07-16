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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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В регионы начнут поставки "Спутника Лайт" со следующей недели
В регионы начнут поставки "Спутника Лайт" со следующей недели - РИА Новости, 16.07.2021
В регионы начнут поставки "Спутника Лайт" со следующей недели
Поставки вакцины от коронавируса "Спутник лайт" в регионы России для повторной вакцинации начнутся со следующей недели, сообщил глава Минздрава РФ Михаил... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:44
2021-07-16T14:09
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Поставки вакцины от коронавируса "Спутник лайт" в регионы России для повторной вакцинации начнутся со следующей недели, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Со следующей недели для повторной вакцинации мы планируем в регионы поставлять уже партии вакцины "Спутник лайт" однокомпонентной, которая показала себя эффективно для повторной вакцинации населения - перенесших (заболевание) или ранее вакцинированных", - сказал Мурашко в пятницу на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.Как отметил министр, с учетом того, что профессиональное сообщество выработало рекомендации по повторной вакцинации спустя 6 месяцев после заболевания и вакцинации, потребности в вакцине сейчас возросли."И важно, чтобы промышленность своевременно производила для обеспечения населения", - добавил он.
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вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
13:44 16.07.2021 (обновлено: 14:09 16.07.2021)
 
В регионы начнут поставки "Спутника Лайт" со следующей недели

Глава Минздрава Мурашко: со следующей недели в регионы начнутся поставки "Спутника Лайт"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник Лайт"
Российская вакцина Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Поставки вакцины от коронавируса "Спутник лайт" в регионы России для повторной вакцинации начнутся со следующей недели, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Со следующей недели для повторной вакцинации мы планируем в регионы поставлять уже партии вакцины "Спутник лайт" однокомпонентной, которая показала себя эффективно для повторной вакцинации населения - перенесших (заболевание) или ранее вакцинированных", - сказал Мурашко в пятницу на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
Как отметил министр, с учетом того, что профессиональное сообщество выработало рекомендации по повторной вакцинации спустя 6 месяцев после заболевания и вакцинации, потребности в вакцине сейчас возросли.
"И важно, чтобы промышленность своевременно производила для обеспечения населения", - добавил он.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник Лайт"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
 
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