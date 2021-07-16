В ООН потребовали освободить всех задержанных на протестах на Кубе
Верховный комиссар ООН по правам человека Бачелет: задержанные на Кубе должны быть освобождены
ЖЕНЕВА, 16 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Все демонстранты, задержанные в ходе протестов на Кубе, должны быть освобождены, заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.
"Я очень обеспокоена предполагаемым применением чрезмерной силы против демонстрантов на Кубе и арестом большого количества людей, включая нескольких журналистов. Особую тревогу вызывает тот факт, что в их число входят лица, предположительно содержащиеся без связи с внешним миром, и люди, местонахождение которых неизвестно. Все задержанные за осуществление своих прав должны быть немедленно освобождены", - говорится в заявлении Бачелет.
Бачелет призвала к проведению "независимого, прозрачного и эффективного расследования" смерти одного демонстранта во время выступлений в Гаване.
Отметив, что протесты на Кубе проходят на фоне сложной экономической ситуации в стране и ограничения доступа людей к основным товарам, включая продукты питания, лекарства и вакцины от COVID-19, глава УВКПЧ ООН призвала власти начать диалог с населением.
"Я призываю правительство рассмотреть недовольство протестующих путем диалога, а также уважать и полностью защищать права всех людей на мирные собрания и свободу мнений и их выражения", - сказала Бачелет.
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Верховный комиссар также повторила свой призыв к отмене односторонних секторальных санкций, учитывая их негативное влияние на права человека, включая право на здоровье. И указала властям Кубы на необходимость полного восстановления доступа к интернету и социальным медиа.
Первые за многие годы многолюдные протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы, судя по видео с маршей, в них приняли участие тысячи человек. Среди требований протестующих – "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. Сторонники правительства и коммунистов после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой".
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