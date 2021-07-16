https://ria.ru/20210716/kuba-1741464011.html
США рассматривают возможность помочь Кубе
США рассматривают возможность помочь Кубе - РИА Новости, 16.07.2021
США рассматривают возможность помочь Кубе
Президент США Джо Байден заявил, что Штаты могут рассмотреть ряд мер помощи Кубе, если ими не воспользуются власти острова. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T00:50
2021-07-16T00:50
2021-07-16T00:50
джо байден
куба
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Штаты могут рассмотреть ряд мер помощи Кубе, если ими не воспользуются власти острова."Мы рассматриваем ряд возможностей по помощи кубинскому народу, но требуются другие обстоятельства или гарантии того, что правительство не воспользуется ситуацией", - сказал Байден журналистам по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.Он отметил, что речь идет о возвращении возможности денежных переводов. "Я бы не стал этого делать сейчас, потому что высока вероятность, что режим конфискует эти переводы или их часть", - сказал Байден.По его словам, США могли бы предоставить Кубе вакцины, если бы были уверены, что распределение пройдет под контролем международных организаций, которые убедятся, что простые люди будут иметь к ним доступ."Мы рассматриваем вопрос, есть ли у нас технологическая возможность вернуть доступ к интернету (на остров - ред.)", - добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210715/kuba-1741384326.html
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джо байден, куба, сша, в мире
США рассматривают возможность помочь Кубе
Президент Байден: США рассматривают меры помощи Кубе, если ими не воспользуются власти страны
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости.
Президент США Джо Байден
заявил, что Штаты могут рассмотреть ряд мер помощи Кубе
, если ими не воспользуются власти острова.
"Мы рассматриваем ряд возможностей по помощи кубинскому народу, но требуются другие обстоятельства или гарантии того, что правительство не воспользуется ситуацией", - сказал Байден журналистам по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Он отметил, что речь идет о возвращении возможности денежных переводов. "Я бы не стал этого делать сейчас, потому что высока вероятность, что режим конфискует эти переводы или их часть", - сказал Байден.
По его словам, США могли бы предоставить Кубе вакцины, если бы были уверены, что распределение пройдет под контролем международных организаций, которые убедятся, что простые люди будут иметь к ним доступ.
"Мы рассматриваем вопрос, есть ли у нас технологическая возможность вернуть доступ к интернету (на остров - ред.)", - добавил он.