https://ria.ru/20210716/krym-1741521356.html
Экономист оценил потери Украины от присоединения Крыма к России
Экономист оценил потери Украины от присоединения Крыма к России - РИА Новости, 16.07.2021
Экономист оценил потери Украины от присоединения Крыма к России
Украинская экономика потеряла из-за воссоединения Крыма с Россией 135 миллиардов долларов, заявил на пресс-конференции в пятницу старший экономист Центра... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T12:56
2021-07-16T12:56
2021-07-16T12:56
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экономика
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КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Украинская экономика потеряла из-за воссоединения Крыма с Россией 135 миллиардов долларов, заявил на пресс-конференции в пятницу старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов.Ранее Тимофей Милованов, занимавший должность министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины заявил, что общие потери украинской экономики из-за разногласий с Россией составили от 50 до 150 миллиардов долларов. Ряд украинских госкомпаний подавал иски против РФ в международные суды в связи с потерей активов в Крыму. В частности, компания "Нафтогаз Украины" оценила ущерб от их потери в 8 миллиардов долларов."Мы выходим на цифру в 135 миллиардов долларов, 135 миллиардов долларов потеряла украинская экономика, именно экономических активов, из-за временной оккупации Крыма Российской Федерацией", - сказал Горюнов.Он отметил, что это максимальная сумма, но она не индексирована. "Это сумма состоянием на тогда (2014 год – ред.)", - уточнил Горюнов.По его словам, в эту сумму входит стоимость сельскохозяйственной земли на Крымском полуострове (3 миллиарда долларов) и доказанных залежей полезных ископаемых в виде, в частности, природного газа и сырой нефти (52,3 миллиарда долларов), потери жилой недвижимости населением (42,7 миллиарда долларов), потери частных компаний (18 ,4 миллиарда долларов) и банков (2,7 миллиарда долларов), потери государства (14 миллиардов долларов) и местных общин (1,7 миллиарда долларов).При этом Горюнов уточнил, что подсчеты потерь недвижимости населением и потери частных предпринимателей примерные и рассчитаны исходя из максимума.Исследование Центра экономической стратегии проводилось по заказу представительства президента Украины в Крыму и при поддержке Международного фонда "Возрождение".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210624/krym-1738299158.html
https://ria.ru/20210429/krym-1730451706.html
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россия, республика крым, украина, в мире, экономика
Экономист оценил потери Украины от присоединения Крыма к России
Экономист Горюнов: Украина потеряла 135 миллиардов долларов после воссоединения Крыма с Россией
КИЕВ, 16 июл - РИА Новости.
Украинская экономика потеряла из-за воссоединения Крыма с Россией
135 миллиардов долларов, заявил на пресс-конференции в пятницу старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов.
Ранее Тимофей Милованов
, занимавший должность министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины
заявил, что общие потери украинской экономики из-за разногласий с Россией составили от 50 до 150 миллиардов долларов. Ряд украинских госкомпаний подавал иски против РФ в международные суды в связи с потерей активов в Крыму. В частности, компания "Нафтогаз Украины
" оценила ущерб от их потери в 8 миллиардов долларов.
"Мы выходим на цифру в 135 миллиардов долларов, 135 миллиардов долларов потеряла украинская экономика, именно экономических активов, из-за временной оккупации Крыма Российской Федерацией", - сказал Горюнов.
Он отметил, что это максимальная сумма, но она не индексирована. "Это сумма состоянием на тогда (2014 год – ред.)", - уточнил Горюнов.
По его словам, в эту сумму входит стоимость сельскохозяйственной земли на Крымском полуострове (3 миллиарда долларов) и доказанных залежей полезных ископаемых в виде, в частности, природного газа и сырой нефти (52,3 миллиарда долларов), потери жилой недвижимости населением (42,7 миллиарда долларов), потери частных компаний (18 ,4 миллиарда долларов) и банков (2,7 миллиарда долларов), потери государства (14 миллиардов долларов) и местных общин (1,7 миллиарда долларов).
При этом Горюнов уточнил, что подсчеты потерь недвижимости населением и потери частных предпринимателей примерные и рассчитаны исходя из максимума.
Исследование Центра экономической стратегии проводилось по заказу представительства президента Украины в Крыму и при поддержке Международного фонда "Возрождение
".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".