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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210716/kreed-1741427496.html
Егор Крид выпустил рэп-альбом
Егор Крид выпустил рэп-альбом - РИА Новости, 16.07.2021
Егор Крид выпустил рэп-альбом
Егор Крид выпустил рэп-альбом альбом "Pussy boy". Об этом сообщает пресс-служба Warner Music Russia. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T10:35
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егор крид
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Егор Крид выпустил рэп-альбом альбом "Pussy boy". Об этом сообщает пресс-служба Warner Music Russia. В него вошли дует с Гуфом "Автомат", песня "Телефон", а также сингл "Здравствуйте", записанный вместе с OG Buda. "Я заехал на студию к Грише (OG Buda). Мы говорили о разных вещах и параллельно слушали биточки. У меня лежал крутой дрилл-бит от Палагина, который нас зацепил. Мы решили фристайлом по строчке накидать демо, через час трек был полностью готов. Вот так и родилась идея записать весь рэп-альбом "Pussy boy" фристайлом по строчке", — делится Крид. Рэп — знакомый жанр для Егора. Ранее певец уже сотрудничал с такими хип-хоп-исполнителями, как Loc-Dog, ЛСП, HammAli &amp; Navai, Тимати и австралийским музыкантом Masked Wolf. С последним Крид записал ремикс трека "Astronaut In The Ocean", для которого он создал новые рэп-куплеты на русском и английском языках.
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музыка, новости культуры, егор крид
10:35 16.07.2021
 

Егор Крид выпустил рэп-альбом

© Фото : Warner Music RussiaЕгор Крид
Егор Крид - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© Фото : Warner Music Russia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Егор Крид выпустил рэп-альбом альбом "Pussy boy". Об этом сообщает пресс-служба Warner Music Russia.
В него вошли дует с Гуфом "Автомат", песня "Телефон", а также сингл "Здравствуйте", записанный вместе с OG Buda.
"Я заехал на студию к Грише (OG Buda). Мы говорили о разных вещах и параллельно слушали биточки. У меня лежал крутой дрилл-бит от Палагина, который нас зацепил. Мы решили фристайлом по строчке накидать демо, через час трек был полностью готов. Вот так и родилась идея записать весь рэп-альбом "Pussy boy" фристайлом по строчке", — делится Крид.
Рэп — знакомый жанр для Егора. Ранее певец уже сотрудничал с такими хип-хоп-исполнителями, как Loc-Dog, ЛСП, HammAli & Navai, Тимати и австралийским музыкантом Masked Wolf. С последним Крид записал ремикс трека "Astronaut In The Ocean", для которого он создал новые рэп-куплеты на русском и английском языках.
Егор Крид -- Телефон - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 00:32Культура
Егор Крид представил снятый на пленку клип на песню "Телефон"
 
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