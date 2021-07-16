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Премьер Белоруссии рассказал об условиях кредитования в России
Премьер Белоруссии рассказал об условиях кредитования в России - РИА Новости, 16.07.2021
Премьер Белоруссии рассказал об условиях кредитования в России
Белоруссия вместо финансовых учреждений на Западе будет кредитоваться в российских банках на коммерческих условиях, заявил в пятницу премьер республики Роман... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T20:33
2021-07-16T20:33
роман головченко
россия
европейский инвестиционный банк
александр лукашенко
европейский банк реконструкции и развития
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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МИНСК, 16 июл – РИА Новости. Белоруссия вместо финансовых учреждений на Западе будет кредитоваться в российских банках на коммерческих условиях, заявил в пятницу премьер республики Роман Головченко.Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что после встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге были даны поручения правительству о проработке вопросов поддержки Минска на фоне удушающих санкций Запада. Песков также отмечал, что объем кредитной поддержки Белоруссии в связи с налоговым маневром в РФ будет определен в ближайшее время."Раньше мы брали деньги на Западе, в западных банках, как коммерческих, так и в учреждениях, как Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития. Но сейчас они поставили нас на паузу. У нас уже были спланированы проекты с ними, поэтому будем замещать их со стороны кредитующих организаций России", - заявил Головченко в Витебске. Слова премьер-министра приводит агентство Sputnik Беларусь.При этом Головченко отметил, что кредитование будет идти на коммерческих условиях - с процентом за пользование деньгами. Он также уточнил, что речь не идет о новых межгосударственных кредитах, а "фактически это сохранение объемов торгового финансирования в рамках межбанковских лимитов".На вопрос, о каких объемах кредитной поддержки со стороны России может идти речь, глава белорусского правительства ответил, что "когда договоренности будут достигнуты, об этом объявят".Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После выборов в стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции. В частности, ограничивается торговля с Белоруссией нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьем и оборудованием для производства табака и табачных изделий.Ранее Головченко говорил, что Белоруссия может принять болезненные ответные меры против стран, занявших по отношению к ней враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через свою территорию. По словам Головченко, правительством по поручению Лукашенко подготовлен комплекс специальных защитных мер. Кроме того, премьер говорил, что ущерб от финансовых и торговых санкций Запада против Минска вряд ли будет выше 3% ВВП.
https://ria.ru/20210716/sanktsii-1741612489.html
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роман головченко, россия, европейский инвестиционный банк, александр лукашенко, европейский банк реконструкции и развития, дмитрий песков, белоруссия, в мире
20:33 16.07.2021
 
Премьер Белоруссии рассказал об условиях кредитования в России

Премьер Головченко: Белоруссия будет кредитоваться в России на коммерческих условиях

© Sputnik / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко перед началом встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко перед началом встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© Sputnik / Сергей Ильин
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МИНСК, 16 июл – РИА Новости. Белоруссия вместо финансовых учреждений на Западе будет кредитоваться в российских банках на коммерческих условиях, заявил в пятницу премьер республики Роман Головченко.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что после встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге были даны поручения правительству о проработке вопросов поддержки Минска на фоне удушающих санкций Запада. Песков также отмечал, что объем кредитной поддержки Белоруссии в связи с налоговым маневром в РФ будет определен в ближайшее время.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
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"Раньше мы брали деньги на Западе, в западных банках, как коммерческих, так и в учреждениях, как Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития. Но сейчас они поставили нас на паузу. У нас уже были спланированы проекты с ними, поэтому будем замещать их со стороны кредитующих организаций России", - заявил Головченко в Витебске. Слова премьер-министра приводит агентство Sputnik Беларусь.
При этом Головченко отметил, что кредитование будет идти на коммерческих условиях - с процентом за пользование деньгами. Он также уточнил, что речь не идет о новых межгосударственных кредитах, а "фактически это сохранение объемов торгового финансирования в рамках межбанковских лимитов".
На вопрос, о каких объемах кредитной поддержки со стороны России может идти речь, глава белорусского правительства ответил, что "когда договоренности будут достигнуты, об этом объявят".
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После выборов в стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
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ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции. В частности, ограничивается торговля с Белоруссией нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьем и оборудованием для производства табака и табачных изделий.
Ранее Головченко говорил, что Белоруссия может принять болезненные ответные меры против стран, занявших по отношению к ней враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через свою территорию. По словам Головченко, правительством по поручению Лукашенко подготовлен комплекс специальных защитных мер. Кроме того, премьер говорил, что ущерб от финансовых и торговых санкций Запада против Минска вряд ли будет выше 3% ВВП.
 
Роман ГоловченкоРоссияЕвропейский инвестиционный банкАлександр ЛукашенкоЕвропейский банк реконструкции и развитияДмитрий ПесковБелоруссияВ мире
 
 
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