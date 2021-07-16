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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741569131.html
Путин заявил, что ни одна страна не застрахована от более опасных штаммов
Путин заявил, что ни одна страна не застрахована от более опасных штаммов - РИА Новости, 16.07.2021
Путин заявил, что ни одна страна не застрахована от более опасных штаммов
Эпидемиологическая ситуация в мире остается сложной, возможны новые вызовы, считает Владимир Путин. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T16:10
2021-07-16T19:14
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в мире остается сложной, возможны новые вызовы, считает Владимир Путин.Президент рассказал об успехах России в борьбе с COVID-19."В целом последствия от пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась", — отметил глава государства, добавив, что Москва готова делиться антикризисными разработками.Он напомнил, что в стране реализовали комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям."Мы готовы к тесному сотрудничеству с партнерами по АТЭС по таким актуальным направлениям, как организация массовой иммунизации населения, в том числе и трудовых мигрантов, реабилитации и восстановления здоровья переболевших", — добавил российский лидер.Россия поддерживает итоговый документ встречи о скоординированных действиях в борьбе с коронавирусом, заключил Путин.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, в мире
16:10 16.07.2021 (обновлено: 19:14 16.07.2021)
 
Путин заявил, что ни одна страна не застрахована от более опасных штаммов

Президент Владимир Путин: ни одна из стран не застрахована от более опасных штаммов коронавируса

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров экономик форума АТЭС
Президент РФ Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров экономик форума АТЭС - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в мире остается сложной, возможны новые вызовы, считает Владимир Путин.

"Ни одна из стран не застрахована от вспышек коронавируса, распространения его новых, более опасных штаммов, не решена и проблема доступности и справедливого распределения тестов, вакцин, медикаментов, средств защиты", — заявил он на онлайн-саммите АТЭС.

Президент рассказал об успехах России в борьбе с COVID-19.
"В целом последствия от пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась", — отметил глава государства, добавив, что Москва готова делиться антикризисными разработками.
Он напомнил, что в стране реализовали комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям.
"Мы готовы к тесному сотрудничеству с партнерами по АТЭС по таким актуальным направлениям, как организация массовой иммунизации населения, в том числе и трудовых мигрантов, реабилитации и восстановления здоровья переболевших", — добавил российский лидер.
Россия поддерживает итоговый документ встречи о скоординированных действиях в борьбе с коронавирусом, заключил Путин.
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
13 июля, 13:29Инфографика
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
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