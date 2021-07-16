https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741569131.html

Путин заявил, что ни одна страна не застрахована от более опасных штаммов

Путин заявил, что ни одна страна не застрахована от более опасных штаммов - РИА Новости, 16.07.2021

Путин заявил, что ни одна страна не застрахована от более опасных штаммов

Эпидемиологическая ситуация в мире остается сложной, возможны новые вызовы, считает Владимир Путин. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T16:10

2021-07-16T16:10

2021-07-16T19:14

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в мире остается сложной, возможны новые вызовы, считает Владимир Путин.Президент рассказал об успехах России в борьбе с COVID-19."В целом последствия от пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась", — отметил глава государства, добавив, что Москва готова делиться антикризисными разработками.Он напомнил, что в стране реализовали комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям."Мы готовы к тесному сотрудничеству с партнерами по АТЭС по таким актуальным направлениям, как организация массовой иммунизации населения, в том числе и трудовых мигрантов, реабилитации и восстановления здоровья переболевших", — добавил российский лидер.Россия поддерживает итоговый документ встречи о скоординированных действиях в борьбе с коронавирусом, заключил Путин.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, в мире