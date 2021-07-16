16:10 16.07.2021 (обновлено: 19:14 16.07.2021)
Путин заявил, что ни одна страна не застрахована от более опасных штаммов
Президент Владимир Путин: ни одна из стран не застрахована от более опасных штаммов коронавируса
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров экономик форума АТЭС
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в мире остается сложной, возможны новые вызовы, считает Владимир Путин.
"Ни одна из стран не застрахована от вспышек коронавируса, распространения его новых, более опасных штаммов, не решена и проблема доступности и справедливого распределения тестов, вакцин, медикаментов, средств защиты", — заявил он на онлайн-саммите АТЭС.
Президент рассказал об успехах России в борьбе с COVID-19.
"В целом последствия от пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась", — отметил глава государства, добавив, что Москва готова делиться антикризисными разработками.
Он напомнил, что в стране реализовали комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям.
"Мы готовы к тесному сотрудничеству с партнерами по АТЭС по таким актуальным направлениям, как организация массовой иммунизации населения, в том числе и трудовых мигрантов, реабилитации и восстановления здоровья переболевших", — добавил российский лидер.
Россия поддерживает итоговый документ встречи о скоординированных действиях в борьбе с коронавирусом, заключил Путин.