https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741542020.html

Попова заявила о замедлении темпов прироста заболеваемости COVID-19

Попова заявила о замедлении темпов прироста заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2021

Попова заявила о замедлении темпов прироста заболеваемости COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом в Москве, параллельно идет рост в других регионах. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T14:18

2021-07-16T14:18

2021-07-16T14:20

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коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом в Москве, параллельно идет рост в других регионах.По ее словам, эпидемическая ситуация в регионах остается напряженной, но вместе с тем за прошедшие пять суток и на прошедшей неделе наблюдается наметившаяся стабилизация, замедление темпов прироста заболеваемости."При том, что эпидситуация уходит из Москвы, заболеваемость снижается, и доля Москвы в общей заболеваемости снижается с 37% на 25-й неделе до 20% на текущей неделе, мы, безусловно, отмечаем параллельный рост доли случаев в других регионах", - сказала она в пятницу на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.Заболеваемость COVID-19 снижается в десяти регионах РФ, в том числе в Москве и Подмосковье, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."За прошедшую неделю и за пять суток текущей недели рост заболеваемости от 2% мы регистрируем в 71 регионе, отсутствие значимой динамики – в четырех субъектах, и снижение заболеваемости – в десяти регионах", - сказала Попова в пятницу на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.Попова уточнила, что речь идет о Московской, Владимирской, Псковской, Орловской, Смоленской и Кировской областях, Карелии, Забайкальском крае, Москве и Бурятии.Она также отметила, что в ряде регионов за пять дней рост заболеваемости составил более 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели. Это Северная Осетия, Липецкая область, Тува, Новгородская и Свердловская области, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Курганская, Пензенская, Томская, Ульяновская и Белгородская области.

https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741497981.html

https://ria.ru/20210716/kod-1741530157.html

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