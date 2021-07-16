https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741542020.html
Попова заявила о замедлении темпов прироста заболеваемости COVID-19
Попова заявила о замедлении темпов прироста заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2021
Попова заявила о замедлении темпов прироста заболеваемости COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом в Москве, параллельно идет рост в других регионах. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T14:18
2021-07-16T14:18
2021-07-16T14:20
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739547277_0:294:3118:2048_1920x0_80_0_0_c20466febe6e76fba4ed9c28968bbd48.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом в Москве, параллельно идет рост в других регионах.По ее словам, эпидемическая ситуация в регионах остается напряженной, но вместе с тем за прошедшие пять суток и на прошедшей неделе наблюдается наметившаяся стабилизация, замедление темпов прироста заболеваемости."При том, что эпидситуация уходит из Москвы, заболеваемость снижается, и доля Москвы в общей заболеваемости снижается с 37% на 25-й неделе до 20% на текущей неделе, мы, безусловно, отмечаем параллельный рост доли случаев в других регионах", - сказала она в пятницу на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.Заболеваемость COVID-19 снижается в десяти регионах РФ, в том числе в Москве и Подмосковье, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."За прошедшую неделю и за пять суток текущей недели рост заболеваемости от 2% мы регистрируем в 71 регионе, отсутствие значимой динамики – в четырех субъектах, и снижение заболеваемости – в десяти регионах", - сказала Попова в пятницу на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.Попова уточнила, что речь идет о Московской, Владимирской, Псковской, Орловской, Смоленской и Кировской областях, Карелии, Забайкальском крае, Москве и Бурятии.Она также отметила, что в ряде регионов за пять дней рост заболеваемости составил более 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели. Это Северная Осетия, Липецкая область, Тува, Новгородская и Свердловская области, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Курганская, Пензенская, Томская, Ульяновская и Белгородская области.
https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741497981.html
https://ria.ru/20210716/kod-1741530157.html
https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741535117.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739547277_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_e9f6a9a2798f0925cd17b873b70947c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество
14:18 16.07.2021 (обновлено: 14:20 16.07.2021)
Попова заявила о замедлении темпов прироста заболеваемости COVID-19
Глава Роспотребнадзора Попова: доля Москвы в общей заболеваемости коронавирусом снизилась до 20%
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
заявила, что, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом в Москве
, параллельно идет рост в других регионах.
По ее словам, эпидемическая ситуация в регионах остается напряженной, но вместе с тем за прошедшие пять суток и на прошедшей неделе наблюдается наметившаяся стабилизация, замедление темпов прироста заболеваемости.
"При том, что эпидситуация уходит из Москвы, заболеваемость снижается, и доля Москвы в общей заболеваемости снижается с 37% на 25-й неделе до 20% на текущей неделе, мы, безусловно, отмечаем параллельный рост доли случаев в других регионах", - сказала она в пятницу на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
Заболеваемость COVID-19 снижается в десяти регионах РФ, в том числе в Москве и Подмосковье, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"За прошедшую неделю и за пять суток текущей недели рост заболеваемости от 2% мы регистрируем в 71 регионе, отсутствие значимой динамики – в четырех субъектах, и снижение заболеваемости – в десяти регионах", - сказала Попова в пятницу на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
Попова уточнила, что речь идет о Московской, Владимирской, Псковской, Орловской, Смоленской и Кировской областях, Карелии, Забайкальском крае, Москве и Бурятии.
Она также отметила, что в ряде регионов за пять дней рост заболеваемости составил более 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели. Это Северная Осетия, Липецкая область, Тува, Новгородская и Свердловская области, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Курганская, Пензенская, Томская, Ульяновская и Белгородская области.