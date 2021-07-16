https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741499346.html
В России за сутки выписали 21 932 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 21 932 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2021
В России за сутки выписали 21 932 переболевших COVID-19
За сутки в РФ выписаны 21 932 человека после COVID-19, за все время - 5 300 908, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T11:21
2021-07-16T11:21
2021-07-16T11:21
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729073098_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_bbee697e39f3fdfbf666b38fb4ccbbf1.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 21 932 человека после COVID-19, за все время - 5 300 908, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 932 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 300 908", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 8032, Санкт-Петербурге - 1932, Подмосковье - 1861.
https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741498103.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729073098_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_03e4bdbac4309d0a70325e5a9cd368c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), общество
В России за сутки выписали 21 932 переболевших COVID-19
Оперштаб: в России за сутки выписали 21 932 переболевших COVID-19