https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741467720.html
Меркель рассказала о новых вызовах, встающих перед Германией
Меркель рассказала о новых вызовах, встающих перед Германией - РИА Новости, 16.07.2021
Меркель рассказала о новых вызовах, встающих перед Германией
Вариант коронавируса "дельта" ставит Германию перед новыми вызовами, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Джо... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T01:53
2021-07-16T01:53
2021-07-16T01:53
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
ангела меркель
джо байден
германия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741466342_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_44c49173ee5b3f74b6eda83dc0bc1f8f.jpg
БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. Вариант коронавируса "дельта" ставит Германию перед новыми вызовами, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне."Мы обсудили (с Байденом - ред), что... вариант "дельта" значительно распространился, это ставит нас, конечно, перед новыми вызовами", - заявила Меркель, добавив, что решение об открытии границ США для поездок из ЕС и Германии должно быть "максимально стабильным, нет смысла принимать решения на несколько дней, а затем брать решение назад"."Доверяю американской COVID-команде", - добавила канцлер.Мероприятие транслировалось на сайте правительства Германии.
https://ria.ru/20210712/vaktsinatsiya-1740940321.html
германия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741466342_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c539ecdc39f06f6c8651feb35bcc98e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, ангела меркель, джо байден, германия, сша, в мире
Меркель рассказала о новых вызовах, встающих перед Германией
Канцлер Меркель заявила, что вариант коронавируса "дельта" ставит Германию перед новыми вызовами