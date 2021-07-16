https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741467720.html

Меркель рассказала о новых вызовах, встающих перед Германией

Меркель рассказала о новых вызовах, встающих перед Германией - РИА Новости, 16.07.2021

Меркель рассказала о новых вызовах, встающих перед Германией

Вариант коронавируса "дельта" ставит Германию перед новыми вызовами, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Джо... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T01:53

2021-07-16T01:53

2021-07-16T01:53

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

ангела меркель

джо байден

германия

сша

в мире

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БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. Вариант коронавируса "дельта" ставит Германию перед новыми вызовами, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне."Мы обсудили (с Байденом - ред), что... вариант "дельта" значительно распространился, это ставит нас, конечно, перед новыми вызовами", - заявила Меркель, добавив, что решение об открытии границ США для поездок из ЕС и Германии должно быть "максимально стабильным, нет смысла принимать решения на несколько дней, а затем брать решение назад"."Доверяю американской COVID-команде", - добавила канцлер.Мероприятие транслировалось на сайте правительства Германии.

https://ria.ru/20210712/vaktsinatsiya-1740940321.html

германия

сша

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коронавирус covid-19, ангела меркель, джо байден, германия, сша, в мире