Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/kipr-1741568696.html
На Кипре введут новые ограничения из-за коронавируса
На Кипре введут новые ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 16.07.2021
На Кипре введут новые ограничения из-за коронавируса
На Кипре из-за роста инфицированных коронавирусом будут введены новые ограничения, они коснутся в основном невакцинированных, меры будут объявлены вечером,... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T16:09
2021-07-16T16:20
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
никос анастасиадис
здоровье - общество
кипр
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733168849_0:441:1536:1305_1920x0_80_0_0_e8ebfc5bc4a67dc66c8ab5176556a6a4.jpg
АФИНЫ, 16 июл – РИА Новости. На Кипре из-за роста инфицированных коронавирусом будут введены новые ограничения, они коснутся в основном невакцинированных, меры будут объявлены вечером, заявил президент Кипра Никос Анастасиадис. Его выступление транслировала местное телевидение RIK.В последние дни на Кипре ежедневно выявляют по тысяче и более инфицированных коронавирусом. В июне было по 30-50 новых инфицированных в день.В пятницу на заседании правительства обсуждалась эпидемиологическая ситуация, после заседания Анастасиадис выступил с телеобращением."Мое сегодняшнее выступление было сочтено необходимым после ухудшения эпидемиологической ситуации, недавняя мутация вируса быстро распространилась как в нашей стране, так и по всему миру. Правительство, как и подавляющее большинство из вас, озабочено охраной здоровья, личных свобод и экономики. Все три подвержены риску, поскольку с увеличением поступлений в больницу проверяется надежность системы здравоохранения, а во избежание ее краха мы вынуждены принимать решения, которые приостанавливают лечение значительной части наших болеющих сограждан", - сказал президент.Он привел данные медицинских служб, что девять из 10 человек, у которых проявляются серьезные симптомы и которые госпитализированы, не были вакцинированы или не завершили вакцинацию, при этом большинство из них люди моложе 40 лет."О критичности ситуации свидетельствует и тот факт, что за неделю с 8 по 15 июля было зарегистрировано 6853 случая инфицирования, вчера число госпитализированных достигло 181. Эта данные подтверждают научные выводы о том, что новая опасная мутация вируса передается быстро, причем распространение становится более неконтролируемым", - сказал Анастасиадис.По его словам, неслучайно государства одно за другим восстанавливают строгие ограничительные меры, аналогичные тем, которые были в марте 2020 года.Анастасиадис заявил, что сейчас население защищено с помощью программ вакцинации, правительство обеспечило население страны вакцинами более чем вдвое."Перед нами были два варианта успеха программы вакцинации: обязательная вакцинация или поощрение решения вакцинироваться всему населению. Уважая право граждан на выбор, мы не последовали тому, что сделали многие страны, сделав вакцинацию обязательной. Мы выбрали меры, направленные на защиту многих от безразличия или выбора немногих, о которых объявят в 18:00 министр здравоохранения и уполномоченный по делам граждан", - сообщил Анастасиадис."Я хочу прояснить. Правительство не намерено разделять граждан на привитых или непривитых. Я хочу повторить: мы уважаем право выбора каждого гражданина. Однако в то же время, как государство, мы обязаны защищать право на жизнь и труд всех граждан", - сказал он.Анастасиадис сказал, что ужесточается требование о предъявлении "карты безопасности" SafePass – справки о вакцинации или о перенесенном заболевании, или отрицательного теста (ПЦР или экспресс).Цель этого решения состоит в том, чтобы не подвергать опасности систему здравоохранения страны, жизнеспособность предприятий и рабочие места, не ставить под угрозу право на беспрепятственное пользование свободами тех, кто прошел вакцинацию, заявил он.Анастасиадис обрушился с критикой на тех, кто не сделал прививку."Не разрешается по вине немногих рисковать многими. Немногие лишают свободы многих. Немногие угрожают социальной сплоченности и ограничивают право многих вернуться к нормальной жизни", - сказал президент, выразив уверенность, что киприоты разделяет его выводы и опасения, даже если меры, о которых будет объявлено, нежелательны."Хотелось бы, чтобы у нас были другие варианты, но мы должны понимать, что, как выяснили ученые, вирус теперь станет частью нашей жизни на неизвестное время… Это доказанная позиция научного сообщества, что либо нас вакцинируют, либо мы заболеем со всеми вытекающими отсюда последствиями", - заявил он.
https://ria.ru/20210705/kipr-1739885176.html
https://ria.ru/20210705/kipr-1739881919.html
кипр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733168849_0:448:1536:1600_1920x0_80_0_0_0745aa4478e2a6e74649ea741987882a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, никос анастасиадис, здоровье - общество, кипр, в мире
16:09 16.07.2021 (обновлено: 16:20 16.07.2021)
 
На Кипре введут новые ограничения из-за коронавируса

Президент Кипра Никос Анастасиадис объявил о введении новых ограничений из-за коронавируса

© Фото : предоставлено очевидцем Карантинный отель на Кипре
Карантинный отель на Кипре - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© Фото : предоставлено очевидцем
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 16 июл – РИА Новости. На Кипре из-за роста инфицированных коронавирусом будут введены новые ограничения, они коснутся в основном невакцинированных, меры будут объявлены вечером, заявил президент Кипра Никос Анастасиадис. Его выступление транслировала местное телевидение RIK.
В последние дни на Кипре ежедневно выявляют по тысяче и более инфицированных коронавирусом. В июне было по 30-50 новых инфицированных в день.
В пятницу на заседании правительства обсуждалась эпидемиологическая ситуация, после заседания Анастасиадис выступил с телеобращением.
"Мое сегодняшнее выступление было сочтено необходимым после ухудшения эпидемиологической ситуации, недавняя мутация вируса быстро распространилась как в нашей стране, так и по всему миру. Правительство, как и подавляющее большинство из вас, озабочено охраной здоровья, личных свобод и экономики. Все три подвержены риску, поскольку с увеличением поступлений в больницу проверяется надежность системы здравоохранения, а во избежание ее краха мы вынуждены принимать решения, которые приостанавливают лечение значительной части наших болеющих сограждан", - сказал президент.
Берег Средиземного моря в городе Протарас на Кипре - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 11:24
На Кипре рассказали о наказании за фальшивые справки о вакцинации
Он привел данные медицинских служб, что девять из 10 человек, у которых проявляются серьезные симптомы и которые госпитализированы, не были вакцинированы или не завершили вакцинацию, при этом большинство из них люди моложе 40 лет.
"О критичности ситуации свидетельствует и тот факт, что за неделю с 8 по 15 июля было зарегистрировано 6853 случая инфицирования, вчера число госпитализированных достигло 181. Эта данные подтверждают научные выводы о том, что новая опасная мутация вируса передается быстро, причем распространение становится более неконтролируемым", - сказал Анастасиадис.
По его словам, неслучайно государства одно за другим восстанавливают строгие ограничительные меры, аналогичные тем, которые были в марте 2020 года.
Анастасиадис заявил, что сейчас население защищено с помощью программ вакцинации, правительство обеспечило население страны вакцинами более чем вдвое.
"Перед нами были два варианта успеха программы вакцинации: обязательная вакцинация или поощрение решения вакцинироваться всему населению. Уважая право граждан на выбор, мы не последовали тому, что сделали многие страны, сделав вакцинацию обязательной. Мы выбрали меры, направленные на защиту многих от безразличия или выбора немногих, о которых объявят в 18:00 министр здравоохранения и уполномоченный по делам граждан", - сообщил Анастасиадис.
"Я хочу прояснить. Правительство не намерено разделять граждан на привитых или непривитых. Я хочу повторить: мы уважаем право выбора каждого гражданина. Однако в то же время, как государство, мы обязаны защищать право на жизнь и труд всех граждан", - сказал он.
Лимасол, Кипр - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 11:07Распространение коронавируса
На Кипре заявили о признании российских сертификатов о вакцинации
Анастасиадис сказал, что ужесточается требование о предъявлении "карты безопасности" SafePass – справки о вакцинации или о перенесенном заболевании, или отрицательного теста (ПЦР или экспресс).
Цель этого решения состоит в том, чтобы не подвергать опасности систему здравоохранения страны, жизнеспособность предприятий и рабочие места, не ставить под угрозу право на беспрепятственное пользование свободами тех, кто прошел вакцинацию, заявил он.
Анастасиадис обрушился с критикой на тех, кто не сделал прививку.
"Не разрешается по вине немногих рисковать многими. Немногие лишают свободы многих. Немногие угрожают социальной сплоченности и ограничивают право многих вернуться к нормальной жизни", - сказал президент, выразив уверенность, что киприоты разделяет его выводы и опасения, даже если меры, о которых будет объявлено, нежелательны.
"Хотелось бы, чтобы у нас были другие варианты, но мы должны понимать, что, как выяснили ученые, вирус теперь станет частью нашей жизни на неизвестное время… Это доказанная позиция научного сообщества, что либо нас вакцинируют, либо мы заболеем со всеми вытекающими отсюда последствиями", - заявил он.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыНикос АнастасиадисЗдоровье - ОбществоКипрВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:42Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 90 человек
07:18Власти рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-28
07:07Коммунисты рассказали о столкновениях с протестующими на Кубе
07:03Эксперт рассказал, как перестать жить от зарплаты до зарплаты
07:01Россия сократила вложения в американский госдолг
06:56В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
06:33В Олимпийской деревне в Токио нашли первого заразившегося коронавирусом
06:08Немцев возмутила позиция США по "Северному потоку — 2"
05:51В Эквадоре педагоги объявили голодовку
05:10Во Флориде мужчина избил аллигатора и пытался закинуть его на крышу бара
05:07В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
05:04Эксперт рассказал, может ли коронавирус встраиваться в геном человека
04:35Диетолог назвал пять недооцененных продуктов для укрепления иммунитета
04:22Юрист рассказал, кто может получить "высшую меру" за фейки о вакцинации
04:16Пропавший на олимпийских сборах спортсмен из Уганды решил осесть в Японии
04:10Инфекционист объяснил влияние теплой погоды на COVID-19
04:05В Киеве понадеялись на помощь Китая в борьбе с Россией
03:45Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях
03:18Названы категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты
03:13Главы еще трех регионов после рекомендации Путина проведут прямые линии
Лента новостейМолния