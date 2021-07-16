https://ria.ru/20210716/kipr-1741568696.html

На Кипре введут новые ограничения из-за коронавируса

На Кипре введут новые ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 16.07.2021

На Кипре введут новые ограничения из-за коронавируса

На Кипре из-за роста инфицированных коронавирусом будут введены новые ограничения, они коснутся в основном невакцинированных, меры будут объявлены вечером,... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T16:09

2021-07-16T16:09

2021-07-16T16:20

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

никос анастасиадис

здоровье - общество

кипр

в мире

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АФИНЫ, 16 июл – РИА Новости. На Кипре из-за роста инфицированных коронавирусом будут введены новые ограничения, они коснутся в основном невакцинированных, меры будут объявлены вечером, заявил президент Кипра Никос Анастасиадис. Его выступление транслировала местное телевидение RIK.В последние дни на Кипре ежедневно выявляют по тысяче и более инфицированных коронавирусом. В июне было по 30-50 новых инфицированных в день.В пятницу на заседании правительства обсуждалась эпидемиологическая ситуация, после заседания Анастасиадис выступил с телеобращением."Мое сегодняшнее выступление было сочтено необходимым после ухудшения эпидемиологической ситуации, недавняя мутация вируса быстро распространилась как в нашей стране, так и по всему миру. Правительство, как и подавляющее большинство из вас, озабочено охраной здоровья, личных свобод и экономики. Все три подвержены риску, поскольку с увеличением поступлений в больницу проверяется надежность системы здравоохранения, а во избежание ее краха мы вынуждены принимать решения, которые приостанавливают лечение значительной части наших болеющих сограждан", - сказал президент.Он привел данные медицинских служб, что девять из 10 человек, у которых проявляются серьезные симптомы и которые госпитализированы, не были вакцинированы или не завершили вакцинацию, при этом большинство из них люди моложе 40 лет."О критичности ситуации свидетельствует и тот факт, что за неделю с 8 по 15 июля было зарегистрировано 6853 случая инфицирования, вчера число госпитализированных достигло 181. Эта данные подтверждают научные выводы о том, что новая опасная мутация вируса передается быстро, причем распространение становится более неконтролируемым", - сказал Анастасиадис.По его словам, неслучайно государства одно за другим восстанавливают строгие ограничительные меры, аналогичные тем, которые были в марте 2020 года.Анастасиадис заявил, что сейчас население защищено с помощью программ вакцинации, правительство обеспечило население страны вакцинами более чем вдвое."Перед нами были два варианта успеха программы вакцинации: обязательная вакцинация или поощрение решения вакцинироваться всему населению. Уважая право граждан на выбор, мы не последовали тому, что сделали многие страны, сделав вакцинацию обязательной. Мы выбрали меры, направленные на защиту многих от безразличия или выбора немногих, о которых объявят в 18:00 министр здравоохранения и уполномоченный по делам граждан", - сообщил Анастасиадис."Я хочу прояснить. Правительство не намерено разделять граждан на привитых или непривитых. Я хочу повторить: мы уважаем право выбора каждого гражданина. Однако в то же время, как государство, мы обязаны защищать право на жизнь и труд всех граждан", - сказал он.Анастасиадис сказал, что ужесточается требование о предъявлении "карты безопасности" SafePass – справки о вакцинации или о перенесенном заболевании, или отрицательного теста (ПЦР или экспресс).Цель этого решения состоит в том, чтобы не подвергать опасности систему здравоохранения страны, жизнеспособность предприятий и рабочие места, не ставить под угрозу право на беспрепятственное пользование свободами тех, кто прошел вакцинацию, заявил он.Анастасиадис обрушился с критикой на тех, кто не сделал прививку."Не разрешается по вине немногих рисковать многими. Немногие лишают свободы многих. Немногие угрожают социальной сплоченности и ограничивают право многих вернуться к нормальной жизни", - сказал президент, выразив уверенность, что киприоты разделяет его выводы и опасения, даже если меры, о которых будет объявлено, нежелательны."Хотелось бы, чтобы у нас были другие варианты, но мы должны понимать, что, как выяснили ученые, вирус теперь станет частью нашей жизни на неизвестное время… Это доказанная позиция научного сообщества, что либо нас вакцинируют, либо мы заболеем со всеми вытекающими отсюда последствиями", - заявил он.

https://ria.ru/20210705/kipr-1739885176.html

https://ria.ru/20210705/kipr-1739881919.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, никос анастасиадис, здоровье - общество, кипр, в мире