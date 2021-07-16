https://ria.ru/20210716/kipr-1741483032.html

Турецкий катер открыл огонь по судну береговой охраны Кипра

Турецкий катер открыл огонь по судну береговой охраны Кипра - РИА Новости, 16.07.2021

Турецкий катер открыл огонь по судну береговой охраны Кипра

Турецкий катер открыл огонь по судну береговой охраны Кипра в районе Тиллирия на северо-западе острова, сообщило агентство CNA. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T09:53

2021-07-16T09:53

2021-07-16T15:28

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АФИНЫ, 16 июл — РИА Новости. Турецкий катер открыл огонь по судну береговой охраны Кипра в районе Тиллирия на северо-западе острова, сообщило агентство CNA.По данным полиции, около 3:30 по местному времени небольшой корабль с тремя членами экипажа морской полиции во время регулярного патрулирования для борьбы с нелегальной иммиграцией заметил турецкий катер. Он находился в 11 морских милях от порта Като Пиргос.Турецкая береговая охрана начала преследовать кипрское судно и открыла огонь для устрашения, совершив четыре предупредительных выстрела.Кипрская радиовещательная корпорация RIK добавила, что турецкий катер продолжил преследовать кипрский корабль почти до входа в порт.Как отметил представитель Минобороны Христос Пиерис, это непростой инцидент. По его словам, "дело расследуется, и оперативный центр Национальной гвардии собирает информацию, чтобы компетентное министерство приняло меры".Пока об этом проинформировано Министерство иностранных дел, которое, в свою очередь, сообщит о случившемся миротворческим силам ООН на Кипре UNFICYP.

https://ria.ru/20200908/dialog-1576912076.html

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кипр, турция, оон, в мире