Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210716/kipr-1741483032.html
Турецкий катер открыл огонь по судну береговой охраны Кипра
Турецкий катер открыл огонь по судну береговой охраны Кипра - РИА Новости, 16.07.2021
Турецкий катер открыл огонь по судну береговой охраны Кипра
Турецкий катер открыл огонь по судну береговой охраны Кипра в районе Тиллирия на северо-западе острова, сообщило агентство CNA. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T09:53
2021-07-16T15:28
кипр
турция
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593402410_0:331:3053:2048_1920x0_80_0_0_1da5929628f04bc4f570f60fc0ccee81.jpg
АФИНЫ, 16 июл — РИА Новости. Турецкий катер открыл огонь по судну береговой охраны Кипра в районе Тиллирия на северо-западе острова, сообщило агентство CNA.По данным полиции, около 3:30 по местному времени небольшой корабль с тремя членами экипажа морской полиции во время регулярного патрулирования для борьбы с нелегальной иммиграцией заметил турецкий катер. Он находился в 11 морских милях от порта Като Пиргос.Турецкая береговая охрана начала преследовать кипрское судно и открыла огонь для устрашения, совершив четыре предупредительных выстрела.Кипрская радиовещательная корпорация RIK добавила, что турецкий катер продолжил преследовать кипрский корабль почти до входа в порт.Как отметил представитель Минобороны Христос Пиерис, это непростой инцидент. По его словам, "дело расследуется, и оперативный центр Национальной гвардии собирает информацию, чтобы компетентное министерство приняло меры".Пока об этом проинформировано Министерство иностранных дел, которое, в свою очередь, сообщит о случившемся миротворческим силам ООН на Кипре UNFICYP.
https://ria.ru/20200908/dialog-1576912076.html
https://ria.ru/20200513/1571397338.html
кипр
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593402410_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_c8209ed460f37cc4ae9c71b3bc6c8a20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кипр, турция, оон, в мире
09:53 16.07.2021 (обновлено: 15:28 16.07.2021)
 
Турецкий катер открыл огонь по судну береговой охраны Кипра

CNA: турецкий катер четыре раза выстрелил по судну береговой охраны Кипра в районе Тиллирия

© AP Photo / Mehmet GuzelСудно береговой охраны в Турции
Судно береговой охраны в Турции - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© AP Photo / Mehmet Guzel
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 16 июл — РИА Новости. Турецкий катер открыл огонь по судну береговой охраны Кипра в районе Тиллирия на северо-западе острова, сообщило агентство CNA.
По данным полиции, около 3:30 по местному времени небольшой корабль с тремя членами экипажа морской полиции во время регулярного патрулирования для борьбы с нелегальной иммиграцией заметил турецкий катер. Он находился в 11 морских милях от порта Като Пиргос.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября 2020, 10:13
Россия готова содействовать диалогу между Кипром и Турцией, заявил Лавров
Турецкая береговая охрана начала преследовать кипрское судно и открыла огонь для устрашения, совершив четыре предупредительных выстрела.
Кипрская радиовещательная корпорация RIK добавила, что турецкий катер продолжил преследовать кипрский корабль почти до входа в порт.
Как отметил представитель Минобороны Христос Пиерис, это непростой инцидент. По его словам, "дело расследуется, и оперативный центр Национальной гвардии собирает информацию, чтобы компетентное министерство приняло меры".
Пока об этом проинформировано Министерство иностранных дел, которое, в свою очередь, сообщит о случившемся миротворческим силам ООН на Кипре UNFICYP.
Пассажирский самолет в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 13.05.2020
13 мая 2020, 18:46Распространение коронавируса
Турция не пропустила китайский самолет с гумпомощью Кипру
 
КипрТурцияООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:42Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 90 человек
07:18Власти рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-28
07:07Коммунисты рассказали о столкновениях с протестующими на Кубе
07:03Эксперт рассказал, как перестать жить от зарплаты до зарплаты
07:01Россия сократила вложения в американский госдолг
06:56В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
06:33В Олимпийской деревне в Токио нашли первого заразившегося коронавирусом
06:08Немцев возмутила позиция США по "Северному потоку — 2"
05:51В Эквадоре педагоги объявили голодовку
05:10Во Флориде мужчина избил аллигатора и пытался закинуть его на крышу бара
05:07В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
05:04Эксперт рассказал, может ли коронавирус встраиваться в геном человека
04:35Диетолог назвал пять недооцененных продуктов для укрепления иммунитета
04:22Юрист рассказал, кто может получить "высшую меру" за фейки о вакцинации
04:16Пропавший на олимпийских сборах спортсмен из Уганды решил осесть в Японии
04:10Инфекционист объяснил влияние теплой погоды на COVID-19
04:05В Киеве понадеялись на помощь Китая в борьбе с Россией
03:45Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях
03:18Названы категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты
03:13Главы еще трех регионов после рекомендации Путина проведут прямые линии
Лента новостейМолния