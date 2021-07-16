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В Белом доме не приписывают России причастность к кибератаке на Kaseya
В Белом доме не приписывают России причастность к кибератаке на Kaseya - РИА Новости, 16.07.2021
В Белом доме не приписывают России причастность к кибератаке на Kaseya
США не приписывают властям РФ причастность к кибератаке на компанию Kaseya, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T21:29
2021-07-16T21:29
2021-07-16T21:29
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. США не приписывают властям РФ причастность к кибератаке на компанию Kaseya, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы не приписываем российским властям причастность к этому случаю. Сейчас ведется проверка", - заявила Псаки, отвечая на вопрос о том, приписывало ли разведсообщество США причастность к атакам на Kaseya властям РФ.Компания Kaseya ранее заявила, что подверглась кибератаке с применением вируса-вымогателя. По сообщению агентства Блумберг, хакеры атаковали как минимум 20 компаний, которые оказывают IT-услуги малому и среднему бизнесу. За взломом, предположительно, стоит хакерская группировка REvil, которой приписывают связи с РФ. Группировка потребовала рекордные 70 миллионов долларов за публикацию универсального декриптора, который позволит разблокировать все компьютеры, заблокированные во время инцидента с Kaseya.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.
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россия, москва, сша, в мире
В Белом доме не приписывают России причастность к кибератаке на Kaseya
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки: мы не приписываем России причастность к кибератаке на Kaseya
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. США
не приписывают властям РФ причастность к кибератаке на компанию Kaseya, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы не приписываем российским властям причастность к этому случаю. Сейчас ведется проверка", - заявила Псаки, отвечая на вопрос о том, приписывало ли разведсообщество США причастность к атакам на Kaseya властям РФ.
Компания Kaseya ранее заявила, что подверглась кибератаке с применением вируса-вымогателя. По сообщению агентства Блумберг, хакеры атаковали как минимум 20 компаний, которые оказывают IT-услуги малому и среднему бизнесу. За взломом, предположительно, стоит хакерская группировка REvil, которой приписывают связи с РФ. Группировка потребовала рекордные 70 миллионов долларов за публикацию универсального декриптора, который позволит разблокировать все компьютеры, заблокированные во время инцидента с Kaseya.
Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия
все обвинения отвергала, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва
также заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.