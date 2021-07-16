Муфтий рассказал, чем можно заменить хадж
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мусульмане, у которых из-за пандемии нет возможности отправиться в хадж, могут вместо этого посетить пятничную молитву (джума-намаз), рассказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" член Общественной палаты РФ, председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.
Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине, которое совершается только в месяц зуль-хиджа по мусульманскому лунному календарю. В этом году хадж будет проходить с 17 по 22 июля.
Саудовская Аравия из опасений распространения коронавируса разрешила совершить хадж в этом году только проживающим в королевстве мусульманам, числом не более 60 тысяч человек. В прошлом году из-за пандемии коронавируса участие в хадже впервые не смогли принять мусульманские паломники из-за рубежа, а из проживающих в стране мусульман были отобраны для хаджа только 10 тысяч человек.
"Мы помним и о том, что тот человек, у которого нет возможности совершить хадж, если он посетит в мечети джума-намаз, то это, конечно, будет не равнозначно, но тем не менее в какой-то мере большое воздаяние будет за этот обряд и ему", - сказал Крганов.
Он также рассказал о технических сложностях проведения праздника Курбан-байрам в Москве и Санкт-Петербурге оффлайн.
"В Москве всего четыре комплекса мечетей, в Петербурге -два, на праздник приходят, по последним данным, которые у нас есть, 280-300 тысяч человек, и все улицы закрываются. В Петербурге та же ситуация, более 200 тысяч человек приходят на эти мероприятия. Технически стоять и проверять ПЦР, сертификаты с таким огромным количеством людей - это невозможно", - рассказал муфтий Москвы.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам, или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В 2021 году он начнется 20 июля. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и ряде других регионов в связи с эпидемиологической обстановкой праздничные намазы пройдут онлайн, мусульманам рекомендовано провести праздник в кругу семьи. Праздничная молитва в Москве будет проводиться только в Соборной мечети без прихожан, только с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия.
"В Москве всего четыре комплекса мечетей, в Петербурге -два, на праздник приходят, по последним данным, которые у нас есть, 280-300 тысяч человек, и все улицы закрываются. В Петербурге та же ситуация, более 200 тысяч человек приходят на эти мероприятия. Технически стоять и проверять ПЦР, сертификаты с таким огромным количеством людей - это невозможно", - рассказал муфтий Москвы.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам, или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В 2021 году он начнется 20 июля. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и ряде других регионов в связи с эпидемиологической обстановкой праздничные намазы пройдут онлайн, мусульманам рекомендовано провести праздник в кругу семьи. Праздничная молитва в Москве будет проводиться только в Соборной мечети без прихожан, только с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия.