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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210716/khadzh-1741558157.html
Муфтий рассказал, чем можно заменить хадж
Муфтий рассказал, чем можно заменить хадж - РИА Новости, 16.07.2021
Муфтий рассказал, чем можно заменить хадж
Мусульмане, у которых из-за пандемии нет возможности отправиться в хадж, могут вместо этого посетить пятничную молитву (джума-намаз), рассказал на... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T20:00
2021-07-16T20:00
религия и мировоззрение
россия
альбир крганов
медина
мекка
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мусульмане, у которых из-за пандемии нет возможности отправиться в хадж, могут вместо этого посетить пятничную молитву (джума-намаз), рассказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" член Общественной палаты РФ, председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине, которое совершается только в месяц зуль-хиджа по мусульманскому лунному календарю. В этом году хадж будет проходить с 17 по 22 июля.Саудовская Аравия из опасений распространения коронавируса разрешила совершить хадж в этом году только проживающим в королевстве мусульманам, числом не более 60 тысяч человек. В прошлом году из-за пандемии коронавируса участие в хадже впервые не смогли принять мусульманские паломники из-за рубежа, а из проживающих в стране мусульман были отобраны для хаджа только 10 тысяч человек."Мы помним и о том, что тот человек, у которого нет возможности совершить хадж, если он посетит в мечети джума-намаз, то это, конечно, будет не равнозначно, но тем не менее в какой-то мере большое воздаяние будет за этот обряд и ему", - сказал Крганов.Он также рассказал о технических сложностях проведения праздника Курбан-байрам в Москве и Санкт-Петербурге оффлайн."В Москве всего четыре комплекса мечетей, в Петербурге -два, на праздник приходят, по последним данным, которые у нас есть, 280-300 тысяч человек, и все улицы закрываются. В Петербурге та же ситуация, более 200 тысяч человек приходят на эти мероприятия. Технически стоять и проверять ПЦР, сертификаты с таким огромным количеством людей - это невозможно", - рассказал муфтий Москвы.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам, или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В 2021 году он начнется 20 июля. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и ряде других регионов в связи с эпидемиологической обстановкой праздничные намазы пройдут онлайн, мусульманам рекомендовано провести праздник в кругу семьи. Праздничная молитва в Москве будет проводиться только в Соборной мечети без прихожан, только с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия.
https://ria.ru/20210715/vykhodnye-1741341925.html
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россия, альбир крганов, медина, мекка
20:00 16.07.2021
 

Муфтий рассказал, чем можно заменить хадж

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
Главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мусульмане, у которых из-за пандемии нет возможности отправиться в хадж, могут вместо этого посетить пятничную молитву (джума-намаз), рассказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" член Общественной палаты РФ, председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.
Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине, которое совершается только в месяц зуль-хиджа по мусульманскому лунному календарю. В этом году хадж будет проходить с 17 по 22 июля.
Саудовская Аравия из опасений распространения коронавируса разрешила совершить хадж в этом году только проживающим в королевстве мусульманам, числом не более 60 тысяч человек. В прошлом году из-за пандемии коронавируса участие в хадже впервые не смогли принять мусульманские паломники из-за рубежа, а из проживающих в стране мусульман были отобраны для хаджа только 10 тысяч человек.
"Мы помним и о том, что тот человек, у которого нет возможности совершить хадж, если он посетит в мечети джума-намаз, то это, конечно, будет не равнозначно, но тем не менее в какой-то мере большое воздаяние будет за этот обряд и ему", - сказал Крганов.
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Он также рассказал о технических сложностях проведения праздника Курбан-байрам в Москве и Санкт-Петербурге оффлайн.

"В Москве всего четыре комплекса мечетей, в Петербурге -два, на праздник приходят, по последним данным, которые у нас есть, 280-300 тысяч человек, и все улицы закрываются. В Петербурге та же ситуация, более 200 тысяч человек приходят на эти мероприятия. Технически стоять и проверять ПЦР, сертификаты с таким огромным количеством людей - это невозможно", - рассказал муфтий Москвы.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам, или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В 2021 году он начнется 20 июля. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и ряде других регионов в связи с эпидемиологической обстановкой праздничные намазы пройдут онлайн, мусульманам рекомендовано провести праздник в кругу семьи. Праздничная молитва в Москве будет проводиться только в Соборной мечети без прихожан, только с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия.
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Религия и мировоззрениеРоссияАльбир КргановМединаМекка
 
 
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