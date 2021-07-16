https://ria.ru/20210716/kamchatka-1741517586.html
На Камчатке за сутки нашли 15 фрагментов тел погибших при крушении Ан-26
На Камчатке за сутки нашли 15 фрагментов тел погибших при крушении Ан-26 - РИА Новости, 16.07.2021
На Камчатке за сутки нашли 15 фрагментов тел погибших при крушении Ан-26
Спасатели обнаружили за минувшие сутки на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке еще 15 фрагментов тел погибших, всего с начала поисков найдено 263... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T12:42
2021-07-16T12:42
2021-07-16T12:42
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
палана
петропавловск-камчатский
происшествия
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Спасатели обнаружили за минувшие сутки на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке еще 15 фрагментов тел погибших, всего с начала поисков найдено 263 неопознанных фрагмента и 22 тела, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Обнаружены 15 фрагментов тел погибших, всего с начала поисков - 22 тела и 263 неопознанных фрагмента", - сказал собеседник агентства.По его словам, в течение минувших суток наземная группировка обследовала восемь километров прибрежной зоны. "Водолазы не применялись из-за плохой погоды", - добавил собеседник агентства.Он напомнил, что 13 июля 270 биоматериалов погибших при крушении самолета были доставлены в Москву для проведения молекулярно-генетического идентификационного исследования в ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской экспертизы". На месте ЧП продолжают работать 24 человека и восемь единиц техники.Самолет Ан-26, принадлежащий "Камчатскому авиапредприятию", потерпел крушение 6 июля при выполнении рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана. На борту были 28 человек, все они погибли.
https://ria.ru/20210714/kamchatka-1741179640.html
https://ria.ru/20210710/aviakatastrofa-1740717493.html
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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, палана, петропавловск-камчатский, происшествия
На Камчатке за сутки нашли 15 фрагментов тел погибших при крушении Ан-26
Спасатели обследовали восемь километров в районе аварии Ан-26 на Камчатке и нашли 15 фрагментов тел