Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210716/kamchatka-1741517586.html
На Камчатке за сутки нашли 15 фрагментов тел погибших при крушении Ан-26
На Камчатке за сутки нашли 15 фрагментов тел погибших при крушении Ан-26 - РИА Новости, 16.07.2021
На Камчатке за сутки нашли 15 фрагментов тел погибших при крушении Ан-26
Спасатели обнаружили за минувшие сутки на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке еще 15 фрагментов тел погибших, всего с начала поисков найдено 263... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T12:42
2021-07-16T12:42
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
палана
петропавловск-камчатский
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740388418_0:17:986:572_1920x0_80_0_0_883544bfb3a490dd9ad5b108e63b8d63.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Спасатели обнаружили за минувшие сутки на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке еще 15 фрагментов тел погибших, всего с начала поисков найдено 263 неопознанных фрагмента и 22 тела, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Обнаружены 15 фрагментов тел погибших, всего с начала поисков - 22 тела и 263 неопознанных фрагмента", - сказал собеседник агентства.По его словам, в течение минувших суток наземная группировка обследовала восемь километров прибрежной зоны. "Водолазы не применялись из-за плохой погоды", - добавил собеседник агентства.Он напомнил, что 13 июля 270 биоматериалов погибших при крушении самолета были доставлены в Москву для проведения молекулярно-генетического идентификационного исследования в ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской экспертизы". На месте ЧП продолжают работать 24 человека и восемь единиц техники.Самолет Ан-26, принадлежащий "Камчатскому авиапредприятию", потерпел крушение 6 июля при выполнении рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана. На борту были 28 человек, все они погибли.
https://ria.ru/20210714/kamchatka-1741179640.html
https://ria.ru/20210710/aviakatastrofa-1740717493.html
палана
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740388418_101:0:886:589_1920x0_80_0_0_85332c01d2c6b94800789dffc90086aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крушение ан-26 на камчатке, ан-26, палана, петропавловск-камчатский, происшествия
12:42 16.07.2021
 
На Камчатке за сутки нашли 15 фрагментов тел погибших при крушении Ан-26

Спасатели обследовали восемь километров в районе аварии Ан-26 на Камчатке и нашли 15 фрагментов тел

© Фото : ГУ МЧС по по Камчатскому краюПоисковые работы на месте крушения Ан-26 на Камчатке
Поисковые работы на месте крушения Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© Фото : ГУ МЧС по по Камчатскому краю
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Спасатели обнаружили за минувшие сутки на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке еще 15 фрагментов тел погибших, всего с начала поисков найдено 263 неопознанных фрагмента и 22 тела, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Обнаружены 15 фрагментов тел погибших, всего с начала поисков - 22 тела и 263 неопознанных фрагмента", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники МЧС РФ во время поисковых работ на месте крушения пассажирского самолёта АН-26 на Камчатке - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 08:16
На Камчатке на месте крушения Ан-26 обследуют берег реки Анадырка
По его словам, в течение минувших суток наземная группировка обследовала восемь километров прибрежной зоны. "Водолазы не применялись из-за плохой погоды", - добавил собеседник агентства.
Он напомнил, что 13 июля 270 биоматериалов погибших при крушении самолета были доставлены в Москву для проведения молекулярно-генетического идентификационного исследования в ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской экспертизы". На месте ЧП продолжают работать 24 человека и восемь единиц техники.
Самолет Ан-26, принадлежащий "Камчатскому авиапредприятию", потерпел крушение 6 июля при выполнении рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана. На борту были 28 человек, все они погибли.
Обломки потерпевшего крушение на Камчатке Ан-26 - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 11:54
Появилось новое видео с места крушения Ан-26 на Камчатке
 
Крушение Ан-26 на КамчаткеАн-26ПаланаПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:42Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 90 человек
07:18Власти рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-28
07:07Коммунисты рассказали о столкновениях с протестующими на Кубе
07:03Эксперт рассказал, как перестать жить от зарплаты до зарплаты
07:01Россия сократила вложения в американский госдолг
06:56В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
06:33В Олимпийской деревне в Токио нашли первого заразившегося коронавирусом
06:08Немцев возмутила позиция США по "Северному потоку — 2"
05:51В Эквадоре педагоги объявили голодовку
05:10Во Флориде мужчина избил аллигатора и пытался закинуть его на крышу бара
05:07В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
05:04Эксперт рассказал, может ли коронавирус встраиваться в геном человека
04:35Диетолог назвал пять недооцененных продуктов для укрепления иммунитета
04:22Юрист рассказал, кто может получить "высшую меру" за фейки о вакцинации
04:16Пропавший на олимпийских сборах спортсмен из Уганды решил осесть в Японии
04:10Инфекционист объяснил влияние теплой погоды на COVID-19
04:05В Киеве понадеялись на помощь Китая в борьбе с Россией
03:45Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях
03:18Названы категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты
03:13Главы еще трех регионов после рекомендации Путина проведут прямые линии
Лента новостейМолния