https://ria.ru/20210716/italiya-1741489614.html

Посол Италии оценил возможность открытия границ для российских туристов

Посол Италии оценил возможность открытия границ для российских туристов - РИА Новости, 16.07.2021

Посол Италии оценил возможность открытия границ для российских туристов

Пока сложно делать прогнозы о том, когда границы Италии откроются для туристов из России, заявил в интервью РИА Новости посол Италии в России Паскуале... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T10:35

2021-07-16T10:35

2021-07-16T11:40

туризм

туризм

паскуале терраччано

коронавирус covid-19

москва

италия

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пока сложно делать прогнозы о том, когда границы Италии откроются для туристов из России, заявил в интервью РИА Новости посол Италии в России Паскуале Терраччано."Сейчас сложно делать прогнозы о том, когда можно будет вновь открыть границы, но ясно одно: чтобы вернуться к нормальному положению вещей, необходимо, чтобы пандемия оказалась под контролем", - заявил Терраччано.По его словам, если не будет расти число вакцинированных российских граждан, болезнь будет дальше распространятся, "а значит, нельзя будет принимать решения, делающие возможным возвращение российских туристов в нашу страну".Ранее сообщалось, что посольство Италии в Москве занимается перевыпуском туристических виз, истекших за время пандемии, но воспользоваться ими пока нельзя.Читайте полный текст интервью >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210420/italiya-1729099544.html

https://ria.ru/20210604/venetsiya-1735574235.html

москва

италия

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туризм, паскуале терраччано, коронавирус covid-19, москва, италия