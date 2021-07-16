https://ria.ru/20210716/italiya-1741489614.html
Посол Италии оценил возможность открытия границ для российских туристов
Посол Италии оценил возможность открытия границ для российских туристов - РИА Новости, 16.07.2021
Посол Италии оценил возможность открытия границ для российских туристов
Пока сложно делать прогнозы о том, когда границы Италии откроются для туристов из России, заявил в интервью РИА Новости посол Италии в России Паскуале... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T10:35
2021-07-16T10:35
2021-07-16T11:40
туризм
туризм
паскуале терраччано
коронавирус covid-19
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италия
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пока сложно делать прогнозы о том, когда границы Италии откроются для туристов из России, заявил в интервью РИА Новости посол Италии в России Паскуале Терраччано."Сейчас сложно делать прогнозы о том, когда можно будет вновь открыть границы, но ясно одно: чтобы вернуться к нормальному положению вещей, необходимо, чтобы пандемия оказалась под контролем", - заявил Терраччано.По его словам, если не будет расти число вакцинированных российских граждан, болезнь будет дальше распространятся, "а значит, нельзя будет принимать решения, делающие возможным возвращение российских туристов в нашу страну".Ранее сообщалось, что посольство Италии в Москве занимается перевыпуском туристических виз, истекших за время пандемии, но воспользоваться ими пока нельзя.Читайте полный текст интервью >>
https://radiosputnik.ria.ru/20210420/italiya-1729099544.html
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туризм, паскуале терраччано, коронавирус covid-19, москва, италия
10:35 16.07.2021 (обновлено: 11:40 16.07.2021)
Посол Италии оценил возможность открытия границ для российских туристов
Посол Италии Терраччано: делать прогноз об открытии границ для российских туристов пока сложно