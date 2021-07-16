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Песков заявил, что СМИ-иноагентам не запрещают работать в России
Песков заявил, что СМИ-иноагентам не запрещают работать в России - РИА Новости, 16.07.2021
Песков заявил, что СМИ-иноагентам не запрещают работать в России
Включение в список СМИ-иноагентов не эквивалентен запрету на работу в России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T12:50
2021-07-16T12:50
россия
принятие закона о сми-иноагентах
роман баданин
союз журналистов россии
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Включение в список СМИ-иноагентов не эквивалентен запрету на работу в России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Генпрокуратура признала нежелательной работу в России американской неправительственной организации "Проект Медиа". Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента, восемь человек, в том числе главного редактора "Открытых медиа" Юлию Ярош* и главного редактора "Проекта" Романа Баданина*. Ярош* заявила РИА Новости, что консультируется с юристами по поводу ситуации и, возможно, оспорит решение Минюста, а также выразила надежду, что произошедшее не скажется на работе издания."Иностранные агенты - это не означает запрета на работу. И СМИ-иностранные агенты, они продолжают свою работу, они продолжают свою деятельность. Нет, это не эквивалент запрета на работу", - ответил Песков на вопрос о том, получают ли эти журналисты запрет на профессиональную деятельность в России.На уточняющий вопрос, смогут ли журналисты продолжить работу в других изданиях, пресс-секретарь президента ответил утвердительно: "С выполнением соответствующих обязанностей, которые предписываются по закону".Ранее сообщалось об обысках у главного редактора издания "Проект" Романа Баданина*, его зама Михаила Рубина и журналистки "Проекта" Марии Жолобовой*, связанных с делом о клевете на предпринимателя Илью Трабера. Как отмечали адвокаты Баданина* и Жолобовой*, их клиенты проходят подозреваемыми по данному делу. МВД уточнило, что дело было возбуждено по заявлению неназванного гражданина о демонстрации в эфире телеканала "Дождь" фильма, который содержал "заведомо ложную информацию, порочащую его честь и достоинство". Авторами фильма являются Баданин* и Жолобова*. Для получения сведений, имеющих доказательственное значение по уголовному делу, проводятся обыски, в том числе по местам их проживания, указали в МВД.Глава СЖР Владимир Соловьев, комментируя расширение списка СМИ-иноагентов, заявил, что Союз журналистов России выступает против любых ограничений официально зарегистрированных средств массовой информации.* Физические лица, выполняющие функции иноагентов
https://ria.ru/20210715/inoagenty-1741416937.html
https://ria.ru/20210629/obysk-1739000838.html
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россия, принятие закона о сми-иноагентах, роман баданин, союз журналистов россии, дмитрий песков
12:50 16.07.2021
 
Песков заявил, что СМИ-иноагентам не запрещают работать в России

Пресс-секретарь президента Песков: статус СМИ-иноагента не эквивалентен запрету на работу

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Включение в список СМИ-иноагентов не эквивалентен запрету на работу в России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной работу в России американской неправительственной организации "Проект Медиа". Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента, восемь человек, в том числе главного редактора "Открытых медиа" Юлию Ярош* и главного редактора "Проекта" Романа Баданина*. Ярош* заявила РИА Новости, что консультируется с юристами по поводу ситуации и, возможно, оспорит решение Минюста, а также выразила надежду, что произошедшее не скажется на работе издания.
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 17:05
Минюст включил восемь россиян в список иноагентов
"Иностранные агенты - это не означает запрета на работу. И СМИ-иностранные агенты, они продолжают свою работу, они продолжают свою деятельность. Нет, это не эквивалент запрета на работу", - ответил Песков на вопрос о том, получают ли эти журналисты запрет на профессиональную деятельность в России.
На уточняющий вопрос, смогут ли журналисты продолжить работу в других изданиях, пресс-секретарь президента ответил утвердительно: "С выполнением соответствующих обязанностей, которые предписываются по закону".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 09:36
В квартире журналистки издания "Проект" Марии Жолобовой проходит обыск
Ранее сообщалось об обысках у главного редактора издания "Проект" Романа Баданина*, его зама Михаила Рубина и журналистки "Проекта" Марии Жолобовой*, связанных с делом о клевете на предпринимателя Илью Трабера. Как отмечали адвокаты Баданина* и Жолобовой*, их клиенты проходят подозреваемыми по данному делу. МВД уточнило, что дело было возбуждено по заявлению неназванного гражданина о демонстрации в эфире телеканала "Дождь" фильма, который содержал "заведомо ложную информацию, порочащую его честь и достоинство". Авторами фильма являются Баданин* и Жолобова*. Для получения сведений, имеющих доказательственное значение по уголовному делу, проводятся обыски, в том числе по местам их проживания, указали в МВД.
Глава СЖР Владимир Соловьев, комментируя расширение списка СМИ-иноагентов, заявил, что Союз журналистов России выступает против любых ограничений официально зарегистрированных средств массовой информации.
* Физические лица, выполняющие функции иноагентов
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 09:53
Володин ответил на призыв Британии отменить закон об иноагентах
 
РоссияПринятие закона о СМИ-иноагентахРоман БаданинСоюз журналистов РоссииДмитрий Песков
 
 
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