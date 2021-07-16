Песков заявил, что СМИ-иноагентам не запрещают работать в России
Пресс-секретарь президента Песков: статус СМИ-иноагента не эквивалентен запрету на работу
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Включение в список СМИ-иноагентов не эквивалентен запрету на работу в России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной работу в России американской неправительственной организации "Проект Медиа". Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента, восемь человек, в том числе главного редактора "Открытых медиа" Юлию Ярош* и главного редактора "Проекта" Романа Баданина*. Ярош* заявила РИА Новости, что консультируется с юристами по поводу ситуации и, возможно, оспорит решение Минюста, а также выразила надежду, что произошедшее не скажется на работе издания.
15 июля, 17:05Минюст включил восемь россиян в список иноагентов
"Иностранные агенты - это не означает запрета на работу. И СМИ-иностранные агенты, они продолжают свою работу, они продолжают свою деятельность. Нет, это не эквивалент запрета на работу", - ответил Песков на вопрос о том, получают ли эти журналисты запрет на профессиональную деятельность в России.
На уточняющий вопрос, смогут ли журналисты продолжить работу в других изданиях, пресс-секретарь президента ответил утвердительно: "С выполнением соответствующих обязанностей, которые предписываются по закону".
Ранее сообщалось об обысках у главного редактора издания "Проект" Романа Баданина*, его зама Михаила Рубина и журналистки "Проекта" Марии Жолобовой*, связанных с делом о клевете на предпринимателя Илью Трабера. Как отмечали адвокаты Баданина* и Жолобовой*, их клиенты проходят подозреваемыми по данному делу. МВД уточнило, что дело было возбуждено по заявлению неназванного гражданина о демонстрации в эфире телеканала "Дождь" фильма, который содержал "заведомо ложную информацию, порочащую его честь и достоинство". Авторами фильма являются Баданин* и Жолобова*. Для получения сведений, имеющих доказательственное значение по уголовному делу, проводятся обыски, в том числе по местам их проживания, указали в МВД.
Глава СЖР Владимир Соловьев, комментируя расширение списка СМИ-иноагентов, заявил, что Союз журналистов России выступает против любых ограничений официально зарегистрированных средств массовой информации.
* Физические лица, выполняющие функции иноагентов