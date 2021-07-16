https://ria.ru/20210716/immunitet-1741488559.html

В Хакасии ввели паспорта коллективного иммунитета для предприятий

В Хакасии ввели паспорта коллективного иммунитета для предприятий - РИА Новости, 16.07.2021

В Хакасии ввели паспорта коллективного иммунитета для предприятий

Власти вводят в Хакасии паспорта коллективного иммунитета, позволяющие работать в щадящем ограничительном режиме организациям, где число привитых или... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T10:30

2021-07-16T10:30

2021-07-16T10:30

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КРАСНОЯРСК, 16 июл - РИА Новости. Власти вводят в Хакасии паспорта коллективного иммунитета, позволяющие работать в щадящем ограничительном режиме организациям, где число привитых или переболевших коронавирусной инфекцией сотрудников составляет не менее 60%, сообщает пресс-служба главы республики.По ее данным, решение было принято в пятницу на заседании республиканского оперативного штаба. Соответствующие изменения в постановление правительства Хакасии №102 о режиме повышенной готовности будут внесены в ближайшее время."Организации, в которых вакцинированы от COVID-19 и переболели коронавирусом менее полугода назад 60% сотрудников, смогут получить паспорт коллективного иммунитета. Этот документ позволит работать в рамках щадящих ограничительных мер. Так, предприятиям общественного питания паспорт даст право снова осуществлять свою деятельность в ночное время", - говорится в сообщении.В паспорте должны быть отражены сведения о вакцинации сотрудников, о запасе дезинфицирующих средств в организации, а также о предпринимаемых мерах дополнительной безопасности."Для того чтобы получить документ, предприятию необходимо подать заявку в министерство экономического развития Хакасии. Объекты экономики, получившие паспорт, будут проверять мобильные группы", - поясняет пресс-служба.По ее данным, штаб также принял решение об увеличении каналов связи в кол-центре единого номера по вопросам коронавируса "122", чтобы избежать перегрузки консультационных линий.Ранее сообщалось, что в республике с 29 июня работа общепита с 23.00 до 6.00 запрещена по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора. Также в Хакасии временно приостановлена работа детских площадок на территориях торговых центров.

https://ria.ru/20210616/immunitet-1737190499.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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