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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/immunitet-1741488559.html
В Хакасии ввели паспорта коллективного иммунитета для предприятий
В Хакасии ввели паспорта коллективного иммунитета для предприятий - РИА Новости, 16.07.2021
В Хакасии ввели паспорта коллективного иммунитета для предприятий
Власти вводят в Хакасии паспорта коллективного иммунитета, позволяющие работать в щадящем ограничительном режиме организациям, где число привитых или... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T10:30
2021-07-16T10:30
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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КРАСНОЯРСК, 16 июл - РИА Новости. Власти вводят в Хакасии паспорта коллективного иммунитета, позволяющие работать в щадящем ограничительном режиме организациям, где число привитых или переболевших коронавирусной инфекцией сотрудников составляет не менее 60%, сообщает пресс-служба главы республики.По ее данным, решение было принято в пятницу на заседании республиканского оперативного штаба. Соответствующие изменения в постановление правительства Хакасии №102 о режиме повышенной готовности будут внесены в ближайшее время."Организации, в которых вакцинированы от COVID-19 и переболели коронавирусом менее полугода назад 60% сотрудников, смогут получить паспорт коллективного иммунитета. Этот документ позволит работать в рамках щадящих ограничительных мер. Так, предприятиям общественного питания паспорт даст право снова осуществлять свою деятельность в ночное время", - говорится в сообщении.В паспорте должны быть отражены сведения о вакцинации сотрудников, о запасе дезинфицирующих средств в организации, а также о предпринимаемых мерах дополнительной безопасности."Для того чтобы получить документ, предприятию необходимо подать заявку в министерство экономического развития Хакасии. Объекты экономики, получившие паспорт, будут проверять мобильные группы", - поясняет пресс-служба.По ее данным, штаб также принял решение об увеличении каналов связи в кол-центре единого номера по вопросам коронавируса "122", чтобы избежать перегрузки консультационных линий.Ранее сообщалось, что в республике с 29 июня работа общепита с 23.00 до 6.00 запрещена по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора. Также в Хакасии временно приостановлена работа детских площадок на территориях торговых центров.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
10:30 16.07.2021
 
В Хакасии ввели паспорта коллективного иммунитета для предприятий

Власти Хакасии ввели для предприятий паспорта коллективного иммунитета от COVID-19

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КРАСНОЯРСК, 16 июл - РИА Новости. Власти вводят в Хакасии паспорта коллективного иммунитета, позволяющие работать в щадящем ограничительном режиме организациям, где число привитых или переболевших коронавирусной инфекцией сотрудников составляет не менее 60%, сообщает пресс-служба главы республики.
По ее данным, решение было принято в пятницу на заседании республиканского оперативного штаба. Соответствующие изменения в постановление правительства Хакасии №102 о режиме повышенной готовности будут внесены в ближайшее время.
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16 июня, 11:37Распространение коронавируса
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"Организации, в которых вакцинированы от COVID-19 и переболели коронавирусом менее полугода назад 60% сотрудников, смогут получить паспорт коллективного иммунитета. Этот документ позволит работать в рамках щадящих ограничительных мер. Так, предприятиям общественного питания паспорт даст право снова осуществлять свою деятельность в ночное время", - говорится в сообщении.
В паспорте должны быть отражены сведения о вакцинации сотрудников, о запасе дезинфицирующих средств в организации, а также о предпринимаемых мерах дополнительной безопасности.
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"Для того чтобы получить документ, предприятию необходимо подать заявку в министерство экономического развития Хакасии. Объекты экономики, получившие паспорт, будут проверять мобильные группы", - поясняет пресс-служба.
По ее данным, штаб также принял решение об увеличении каналов связи в кол-центре единого номера по вопросам коронавируса "122", чтобы избежать перегрузки консультационных линий.
Ранее сообщалось, что в республике с 29 июня работа общепита с 23.00 до 6.00 запрещена по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора. Также в Хакасии временно приостановлена работа детских площадок на территориях торговых центров.
 
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