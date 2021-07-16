https://ria.ru/20210716/gosduma-1741578295.html

В Госдуме назвали оперу про Литвиненко антироссийской пропагандой

В Госдуме назвали оперу про Литвиненко антироссийской пропагандой - РИА Новости, 16.07.2021

В Госдуме назвали оперу про Литвиненко антироссийской пропагандой

Британская опера "Жизнь и смерть Александра Литвиненко" является "еще одним звеном в бесконечной цепи эпизодов антироссийской пропаганды", развить эту тему в... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T16:52

2021-07-16T16:52

2021-07-16T16:52

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Британская опера "Жизнь и смерть Александра Литвиненко" является "еще одним звеном в бесконечной цепи эпизодов антироссийской пропаганды", развить эту тему в "пространстве фактов и доказательств" бесполезно, поэтому она осмысляется художественно, заявила РИА Новости член комитета по международным делам ГД Елена Панина.Оперу на английском языке, рассказывающую "историю из реальной жизни в серии воспоминаний и ретроспектив, освещающих события в России, которые привели Литвиненко к изгнанию и жизни его семьи в Масвелл-Хилле", поставили в "Грейндж парк опера" в графстве Суррей под Лондоном."Это событие является еще одним звеном в бесконечной цепи эпизодов антироссийской пропаганды. Со времен великих трагедий Шекспира истории всевозможных отравлений глубоко укоренены в британской культуре. Сразу приходит на память отец Гамлета, отравленный Клавдием. Вероятно, осознав бесполезность и бессмысленность развития антироссийской темы в пространстве фактов и доказательств, режиссеры спектакля про "русских отравителей" решили заняться художественным осмыслением своих же фантазий. И вот теперь стали продвигать этот пропагандистский сюжет под брендом так называемого "современного искусства", - сказала Панина.Это событие не имеет никакого отношения к искусству и творчеству, добавила она."Истории про всевозможные "отравления" с "российским следом" раскручиваются на Западе уже 17 лет, начиная с таинственной "болезни" и последующего "исцеления" Виктора Ющенко и заканчивая подобной же историей с Алексеем Навальным. Все эти кейсы, как говорится, "шиты белыми нитками", что особенно ярко проявилось в истории с документами ОЗХО по Навальному, которые начали готовить до всех известных событий и даже дату не удосужились поменять", - отметила Панина.Премьера оперы в четверг прошла с аншлагом, на следующий спектакль 17 июля также уже проданы все билеты, следует из информации на сайта театра. Помимо экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, в опере представлены персонажи его жены Марины, бизнесмена Бориса Березовского, главы КГБ, журналистки Анны Политковской и бизнесмена и депутата Андрея Лугового.Экс-офицер ФСБ Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в 2006 году вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом". В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.

https://ria.ru/20210331/sterdzhes-1603641991.html

https://ria.ru/20210314/zapad-1601158170.html

https://ria.ru/20210612/prustupniki-1736717695.html

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россия, александр литвиненко (подполковник), госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), елена панина, великобритания, лондон, в мире