В Госдуме назвали оперу про Литвиненко антироссийской пропагандой
Депутат Госдумы Панина назвала британскую оперу про Литвиненко антироссийской пропагандой
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Британская опера "Жизнь и смерть Александра Литвиненко" является "еще одним звеном в бесконечной цепи эпизодов антироссийской пропаганды", развить эту тему в "пространстве фактов и доказательств" бесполезно, поэтому она осмысляется художественно, заявила РИА Новости член комитета по международным делам ГД Елена Панина.
"Это событие является еще одним звеном в бесконечной цепи эпизодов антироссийской пропаганды. Со времен великих трагедий Шекспира истории всевозможных отравлений глубоко укоренены в британской культуре. Сразу приходит на память отец Гамлета, отравленный Клавдием. Вероятно, осознав бесполезность и бессмысленность развития антироссийской темы в пространстве фактов и доказательств, режиссеры спектакля про "русских отравителей" решили заняться художественным осмыслением своих же фантазий. И вот теперь стали продвигать этот пропагандистский сюжет под брендом так называемого "современного искусства", - сказала Панина.
Это событие не имеет никакого отношения к искусству и творчеству, добавила она.
"Истории про всевозможные "отравления" с "российским следом" раскручиваются на Западе уже 17 лет, начиная с таинственной "болезни" и последующего "исцеления" Виктора Ющенко и заканчивая подобной же историей с Алексеем Навальным. Все эти кейсы, как говорится, "шиты белыми нитками", что особенно ярко проявилось в истории с документами ОЗХО по Навальному, которые начали готовить до всех известных событий и даже дату не удосужились поменять", - отметила Панина.
Премьера оперы в четверг прошла с аншлагом, на следующий спектакль 17 июля также уже проданы все билеты, следует из информации на сайта театра. Помимо экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, в опере представлены персонажи его жены Марины, бизнесмена Бориса Березовского, главы КГБ, журналистки Анны Политковской и бизнесмена и депутата Андрея Лугового.
Экс-офицер ФСБ Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в 2006 году вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом". В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.