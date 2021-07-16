https://ria.ru/20210716/futurizm-1741519595.html

Выставка итальянских и русских футуристов открылась в Михайловском замке

Выставка итальянских и русских футуристов открылась в Михайловском замке - РИА Новости, 16.07.2021

Выставка итальянских и русских футуристов открылась в Михайловском замке

В Санкт-Петербурге в Михайловском замке Русского музея открылась выставка "Итальянский футуризм из коллекции Маттиоли. Русский кубофутуризм из Русского музея и... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T13:08

2021-07-16T13:08

2021-07-16T13:09

наталия гончарова

музеи

россия

аристарх лентулов

давид бурлюк

казимир малевич

русский музей

милан

венеция

культура

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге в Михайловском замке Русского музея открылась выставка "Итальянский футуризм из коллекции Маттиоли. Русский кубофутуризм из Русского музея и частных коллекций Москвы", сообщает пресс-служба. Впервые в пространстве Михайловского замка важнейшие произведения итальянского футуризма будут показаны в диалоге с известными работами мастеров русского искусства, что даст возможность посетителям музея увидеть близость и различия этого художественного движения в искусстве двух стран.Многоликость и самобытность футуризма в России представлена в Николаевских покоях Михайловского замка. Посетители увидят работы Натальи Гончаровой, Давида Бурлюка, Казимира Малевича, Аристарха Лентулова, Любови Поповой, Ольги Розановой, Александры Экстер и других представителей русского авангарда.Итальянский раздел экспозиции включает шедевры футуризма из признанного во всем мире собрания Джанни Маттиоли. 26 произведений, вошедших в состав нынешней выставки, в 1972 году были признаны национальным достоянием Италии. С тех пор они не покидали страну и показывались только в музее Пегги Гуггенхайм в Венеции. Впервые эти произведения экспонируются за пределами Италии в стенах Русского музея. Позднее вся коллекция войдет в постоянную экспозицию Пинакотеки Брера в Милане.Гости выставки смогут увидеть знаковые работы таких мастеров, как Амадео Модильяни, Джакомо Балла, Умберто Боччони, Карло Карра, Джорджо Моранди, Оттоне Розаи, Луиджи Руссоло, Джино Северини, Марио Сирони, Арденго Соффичи.Выставка в Русском музее была задумана как ответ Милана Санкт-Петербургу вслед за выставкой "Божественные и авангардные. Женщины в русском искусстве", организованной при сотрудничестве культурного агентства CMS.Cultura и Муниципалитета Милана, которая открылась в конце октября 2020 года в Палаццо реале и в исключительном порядке была продлена до осени 2021 года с разрешения Министерства культуры России.Посмотреть в музее произведения итальянских и русских футуристов можно до четвертого октября 2021 года.

https://ria.ru/20210715/muzei-1741268391.html

россия

милан

венеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталия гончарова, музеи, россия, аристарх лентулов, давид бурлюк, казимир малевич, русский музей, милан, венеция, новости культуры, выставки