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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210716/futurizm-1741519595.html
Выставка итальянских и русских футуристов открылась в Михайловском замке
Выставка итальянских и русских футуристов открылась в Михайловском замке - РИА Новости, 16.07.2021
Выставка итальянских и русских футуристов открылась в Михайловском замке
В Санкт-Петербурге в Михайловском замке Русского музея открылась выставка "Итальянский футуризм из коллекции Маттиоли. Русский кубофутуризм из Русского музея и... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:08
2021-07-16T13:09
наталия гончарова
музеи
россия
аристарх лентулов
давид бурлюк
казимир малевич
русский музей
милан
венеция
культура
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге в Михайловском замке Русского музея открылась выставка "Итальянский футуризм из коллекции Маттиоли. Русский кубофутуризм из Русского музея и частных коллекций Москвы", сообщает пресс-служба. Впервые в пространстве Михайловского замка важнейшие произведения итальянского футуризма будут показаны в диалоге с известными работами мастеров русского искусства, что даст возможность посетителям музея увидеть близость и различия этого художественного движения в искусстве двух стран.Многоликость и самобытность футуризма в России представлена в Николаевских покоях Михайловского замка. Посетители увидят работы Натальи Гончаровой, Давида Бурлюка, Казимира Малевича, Аристарха Лентулова, Любови Поповой, Ольги Розановой, Александры Экстер и других представителей русского авангарда.Итальянский раздел экспозиции включает шедевры футуризма из признанного во всем мире собрания Джанни Маттиоли. 26 произведений, вошедших в состав нынешней выставки, в 1972 году были признаны национальным достоянием Италии. С тех пор они не покидали страну и показывались только в музее Пегги Гуггенхайм в Венеции. Впервые эти произведения экспонируются за пределами Италии в стенах Русского музея. Позднее вся коллекция войдет в постоянную экспозицию Пинакотеки Брера в Милане.Гости выставки смогут увидеть знаковые работы таких мастеров, как Амадео Модильяни, Джакомо Балла, Умберто Боччони, Карло Карра, Джорджо Моранди, Оттоне Розаи, Луиджи Руссоло, Джино Северини, Марио Сирони, Арденго Соффичи.Выставка в Русском музее была задумана как ответ Милана Санкт-Петербургу вслед за выставкой "Божественные и авангардные. Женщины в русском искусстве", организованной при сотрудничестве культурного агентства CMS.Cultura и Муниципалитета Милана, которая открылась в конце октября 2020 года в Палаццо реале и в исключительном порядке была продлена до осени 2021 года с разрешения Министерства культуры России.Посмотреть в музее произведения итальянских и русских футуристов можно до четвертого октября 2021 года.
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наталия гончарова, музеи, россия, аристарх лентулов, давид бурлюк, казимир малевич, русский музей, милан, венеция, новости культуры, выставки
13:08 16.07.2021 (обновлено: 13:09 16.07.2021)
 

Выставка итальянских и русских футуристов открылась в Михайловском замке

© Фото предоставлено пресс-службой Русского музеяВыставка "Итальянский футуризм и русский кубофутуризм"
Выставка Итальянский футуризм и русский кубофутуризм
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге в Михайловском замке Русского музея открылась выставка "Итальянский футуризм из коллекции Маттиоли. Русский кубофутуризм из Русского музея и частных коллекций Москвы", сообщает пресс-служба.
Впервые в пространстве Михайловского замка важнейшие произведения итальянского футуризма будут показаны в диалоге с известными работами мастеров русского искусства, что даст возможность посетителям музея увидеть близость и различия этого художественного движения в искусстве двух стран.
"Сегодняшняя выставка — большое и важное событие. Подготовить экспозицию в таких экстремальных условиях сложно, поэтому мы особенно благодарны тем, кто нас поддержал и благодаря кому она состоялась. Выставка делится на две части: русскую и итальянскую. Причем итальянские вещи в большинстве своем я увидел впервые, ведь коллекция Маттиоли до этого не покидала Италию", — говорит Генеральный директор Русского музея Владимир Гусев.
Многоликость и самобытность футуризма в России представлена в Николаевских покоях Михайловского замка. Посетители увидят работы Натальи Гончаровой, Давида Бурлюка, Казимира Малевича, Аристарха Лентулова, Любови Поповой, Ольги Розановой, Александры Экстер и других представителей русского авангарда.
Итальянский раздел экспозиции включает шедевры футуризма из признанного во всем мире собрания Джанни Маттиоли. 26 произведений, вошедших в состав нынешней выставки, в 1972 году были признаны национальным достоянием Италии. С тех пор они не покидали страну и показывались только в музее Пегги Гуггенхайм в Венеции. Впервые эти произведения экспонируются за пределами Италии в стенах Русского музея. Позднее вся коллекция войдет в постоянную экспозицию Пинакотеки Брера в Милане.
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музеяДжакомо Балла. Меркурий проходит перед солнцем.1914. Холст дублированный, темпера.
Джакомо Балла. Меркурий проходит перед солнцем.1914. Холст дублированный, темпера
1 из 8
Джакомо Балла. Меркурий проходит перед солнцем.1914. Холст дублированный, темпера.
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музеяАлександра Экстер. Город ночью. 1913. Холст, масло.
Александра Экстер. Город ночью. 1913. Холст, масло
2 из 8
Александра Экстер. Город ночью. 1913. Холст, масло.
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музеяКазимир Малевич. Усовершенствованный портрет Ивана Клюна. 1913. Холст, масло.
Казимир Малевич. Усовершенствованный портрет Ивана Клюна. 1913. Холст, масло
3 из 8
Казимир Малевич. Усовершенствованный портрет Ивана Клюна. 1913. Холст, масло.
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музеяНаталия Гончарова. Велосипедист. 1913. Холст, масло.
Наталия Гончарова. Велосипедист. 1913. Холст, масло
4 из 8
Наталия Гончарова. Велосипедист. 1913. Холст, масло.
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музеяМарио Сирони. Белая лошадь. 1919.
Марио Сирони. Белая лошадь. 1919
5 из 8
Марио Сирони. Белая лошадь. 1919.
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музеяЛуиджи Руссоло. Плотность тумана. 1912. Холст, масло.
Луиджи Руссоло. Плотность тумана. 1912. Холст, масло
6 из 8
Луиджи Руссоло. Плотность тумана. 1912. Холст, масло.
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музеяДжино Северини. Голубая танцовщица. 1912.
Джино Северини. Голубая танцовщица. 1912
7 из 8
Джино Северини. Голубая танцовщица. 1912.
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музеяВладимир Баранов-Россинэ. Норвежская рапсодия. Зимний мотив из Троньема. Холст, масло.
Владимир Баранов-Россинэ. Норвежская рапсодия. Зимний мотив из Троньема. Холст, масло
8 из 8
Владимир Баранов-Россинэ. Норвежская рапсодия. Зимний мотив из Троньема. Холст, масло.
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
1 из 8
Джакомо Балла. Меркурий проходит перед солнцем.1914. Холст дублированный, темпера.
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
2 из 8
Александра Экстер. Город ночью. 1913. Холст, масло.
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
3 из 8
Казимир Малевич. Усовершенствованный портрет Ивана Клюна. 1913. Холст, масло.
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
4 из 8
Наталия Гончарова. Велосипедист. 1913. Холст, масло.
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
5 из 8
Марио Сирони. Белая лошадь. 1919.
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
6 из 8
Луиджи Руссоло. Плотность тумана. 1912. Холст, масло.
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
7 из 8
Джино Северини. Голубая танцовщица. 1912.
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
8 из 8
Владимир Баранов-Россинэ. Норвежская рапсодия. Зимний мотив из Троньема. Холст, масло.
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
Гости выставки смогут увидеть знаковые работы таких мастеров, как Амадео Модильяни, Джакомо Балла, Умберто Боччони, Карло Карра, Джорджо Моранди, Оттоне Розаи, Луиджи Руссоло, Джино Северини, Марио Сирони, Арденго Соффичи.
Посол Италии в России Паскуале Террачано на открытии заметил: "Направление итальяно-русских связей зародилось намного ранее, чем футуризм. Само название "футуризм" относит нас к будущему. Филиппо Маринетти писал, что Россия – страна будущего и ее ждет успех. Эта выставка ответная, ведь сейчас в Милане проходит выставка "Божественные и авангардные", которая, кстати, была продлена. Смотры проходят в перекрестный год музеев Италии и России. Таким образом мы хотим подчеркнуть диалог, перекресток итальянской и русской культур".
Выставка в Русском музее была задумана как ответ Милана Санкт-Петербургу вслед за выставкой "Божественные и авангардные. Женщины в русском искусстве", организованной при сотрудничестве культурного агентства CMS.Cultura и Муниципалитета Милана, которая открылась в конце октября 2020 года в Палаццо реале и в исключительном порядке была продлена до осени 2021 года с разрешения Министерства культуры России.
Посмотреть в музее произведения итальянских и русских футуристов можно до четвертого октября 2021 года.
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