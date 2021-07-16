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Лучшие фото недели: невесомость, грозовые тучи и "золотые бронхи"
Лучшие фото недели: невесомость, грозовые тучи и "золотые бронхи" - РИА Новости, 16.07.2021
Лучшие фото недели: невесомость, грозовые тучи и "золотые бронхи"
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 16.07.2021
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белла хадид
евро-2020
наводнение
день взятия бастилии
протесты
virgin galactic
курбан-байрам
парк культуры имени горького
каннский кинофестиваль
ричард брэнсон
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
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белла хадид, евро-2020, наводнение, день взятия бастилии, протесты, virgin galactic, курбан-байрам, парк культуры имени горького, каннский кинофестиваль, ричард брэнсон, владимир путин, карачи, германия, скопье, кандагар, пекин, лондон, китай, республика крым, евпатория, памплона, индия, калгари, майами, бейрут, париж, литва, фото, фото
11:56 16.07.2021 (обновлено: 12:46 16.07.2021)
 

Лучшие фото недели: невесомость, грозовые тучи и "золотые бронхи"

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AP Photo / Peter Morrison

Девушки позируют болельщикам сборной Англии в Лондоне перед финальным матчем чемпионата Европы по футболу.

Девушки позируют болельщикам сборной Англии возле Трафальгарской площади в Лондоне перед финальным матчем чемпионата Европы по футболу 2020 между Англией и Италией
1 из 30

Девушки позируют болельщикам сборной Англии в Лондоне перед финальным матчем чемпионата Европы по футболу.

© AP Photo / Peter Morrison
© AFP 2021 / Anwar Amro

Родственники пострадавших от взрыва в порту Бейрута во время акции протеста у резиденции министра внутренних дел Ливана.

Родственники пострадавших от взрыва в порту во время акции протеста возле резиденции министра внутренних дел Ливана в Бейруте
2 из 30

Родственники пострадавших от взрыва в порту Бейрута во время акции протеста у резиденции министра внутренних дел Ливана.

© AFP 2021 / Anwar Amro
© AFP 2021 / Jade Gao

Девочка возле художественного музея в Пекине.

Девочка возле художественного музея в Пекине
3 из 30

Девочка возле художественного музея в Пекине.

© AFP 2021 / Jade Gao
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Открытие танцевального сезона на Пушкинской набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.

Отдыхающие на открытии танцевального сезона на Пушкинской набережной в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького
4 из 30

Открытие танцевального сезона на Пушкинской набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин оставляет памятную запись в книге почетных гостей на церемонии запуска заключительного участка Центральной кольцевой автомобильной дороги в Московской области.

Президент РФ Владимир Путин оставляет памятную запись в книге почетных гостей на церемонии ввода в эксплуатацию ЦКАД
5 из 30

Владимир Путин оставляет памятную запись в книге почетных гостей на церемонии запуска заключительного участка Центральной кольцевой автомобильной дороги в Московской области.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© REUTERS / Virgin Galactic

Миллиардер Ричард Брэнсон на борту космического корабля компании Virgin Galactic.

Ричард Брэнсон на борту космического корабля компании Virgin Galactic
6 из 30

Миллиардер Ричард Брэнсон на борту космического корабля компании Virgin Galactic.

© REUTERS / Virgin Galactic
© AFP 2021 / Robert Atanasovski

Молодой человек прыгает в реку Треска близ Скопье.

Молодой человек ныряет в реку Треска недалеко от Скопье
7 из 30

Молодой человек прыгает в реку Треска близ Скопье.

© AFP 2021 / Robert Atanasovski
© REUTERS / Borut Zivulovic

Люди на реке Любляница во время акции протеста против государственного закона о воде.

Люди на реке Любляница во время акции протеста против государственного закона о воде в Любляне
8 из 30

Люди на реке Любляница во время акции протеста против государственного закона о воде.

© REUTERS / Borut Zivulovic
© AFP 2021 / Yamil Lage

Полицейские машины в Гаване, перевернутые во время демонстрации против президента Кубы.

Перевернутые во время демонстрации против президента Кубы полицейские машины на улице Гаваны
9 из 30

Полицейские машины в Гаване, перевернутые во время демонстрации против президента Кубы.

© AFP 2021 / Yamil Lage
© AFP 2021 / Christophe Simon

Белла Хадид на красной дорожке 74-го Каннского кинофестиваля.

Модель Белла Хадид на красной дорожке Каннского кинофестиваля
10 из 30

Белла Хадид на красной дорожке 74-го Каннского кинофестиваля.

© AFP 2021 / Christophe Simon
© AP Photo / Michel Euler, Pool

Празднование Дня взятия Бастилии в Париже.

Празднование Дня Взятия Бастилии в Париже
11 из 30

Празднование Дня взятия Бастилии в Париже.

© AP Photo / Michel Euler, Pool
© REUTERS / Wolfgang Rattay

Кот в немецкой деревне Шульд, пострадавшей от проливных дождей.

Кот гуляет в немецком городе Шульд, пострадавшем от проливных дождей
12 из 30

Кот в немецкой деревне Шульд, пострадавшей от проливных дождей.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© AFP 2021 / Getty Images/Thomas Concordia

Показ пляжной коллекции в Майами.

Показ пляжной коллекции в Майами
13 из 30

Показ пляжной коллекции в Майами.

© AFP 2021 / Getty Images/Thomas Concordia
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

Лагерь беженцев в Литве.

Лагерь беженцев в Литве
14 из 30

Лагерь беженцев в Литве.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis
© AP Photo / Ashwini Bhatia

Последствия наводнения в Индии.

Люди пытаются вытащить автомобиль после наводнения в Индии
15 из 30

Последствия наводнения в Индии.

© AP Photo / Ashwini Bhatia
© REUTERS / Todd Korol

Лошадь сбрасывает наездника во время родео в Калгари.

Сброшенный лошадью наездник во время родео в Калгари
16 из 30

Лошадь сбрасывает наездника во время родео в Калгари.

© REUTERS / Todd Korol
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Отдыхающие фотографируются на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией.

Люди фотографируются на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией
17 из 30

Отдыхающие фотографируются на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© REUTERS / Akhtar Soomro

Люди фотографируют, как корову спускают с крыши краном в преддверии праздника Курбан-байрам в Карачи.

Люди фотографируют корову, спускаемую с крыши краном, в преддверии праздника Курбан-байрам в Карачи
18 из 30

Люди фотографируют, как корову спускают с крыши краном в преддверии праздника Курбан-байрам в Карачи.

© REUTERS / Akhtar Soomro
© AP Photo / Noah Berger

Пожар в Калифорнии.

Пожар в Дойле, штат Калифорния
19 из 30

Пожар в Калифорнии.

© AP Photo / Noah Berger
© AFP 2021 / Marco Longari

Мародеры в разрушенном торговом центре в ЮАР.

Мародеры в разрушенном торговом центре в Вослоорусе
20 из 30

Мародеры в разрушенном торговом центре в ЮАР.

© AFP 2021 / Marco Longari
© AP Photo / Brynn Anderson

Модель Анджелина Кали позирует фотографам на Каннском кинофестивале.

Анджелина Кали позирует фотографам по прибытии на премьеру фильма Разделение на 74-м международном кинофестивале, Канны
21 из 30

Модель Анджелина Кали позирует фотографам на Каннском кинофестивале.

© AP Photo / Brynn Anderson
© REUTERS / Kyodo

Молния над Радужным мостом и монументом с олимпийскими кольцами в Токио.

Молния видна над гигантскими олимпийскими кольцами и Радужным мостом, в Токио, Япония
22 из 30

Молния над Радужным мостом и монументом с олимпийскими кольцами в Токио.

© REUTERS / Kyodo
© AFP 2021 / Eduardo Soteras

Девушка на рынке в Эфиопии.

Женщина на рынке в городе Даньша в Эфиопии
23 из 30

Девушка на рынке в Эфиопии.

© AFP 2021 / Eduardo Soteras
© AFP 2021 / STR

Люди у пустых кислородных баллонов возле завода в Мьянме.

Люди у пустых кислородных баллонов возле завода в Мандалае, Мьянма
24 из 30

Люди у пустых кислородных баллонов возле завода в Мьянме.

© AFP 2021 / STR
© REUTERS / Danish Siddiqui

Афганский спецназовец конфискует флаг талибов во время операции в Кандагаре.

Сотрудник афганского спецназа конфискует флаг талибов*
25 из 30

Афганский спецназовец конфискует флаг талибов во время операции в Кандагаре.

© REUTERS / Danish Siddiqui
© REUTERS / Nathan Howard

Морские котики на острове Сент-Джордж, Аляска.

Морские котики отдыхают на северном берегу в Сент-Джордж, штат Аляска
26 из 30

Морские котики на острове Сент-Джордж, Аляска.

© REUTERS / Nathan Howard
© AP Photo / Mahesh Kumar A

Подношения богине Кали на фестивале Боналу в Индии.

Люди приносят подношения богине Кали во время фестиваля Боналу в Хайдарабаде, Индия
27 из 30

Подношения богине Кали на фестивале Боналу в Индии.

© AP Photo / Mahesh Kumar A
© AFP 2021 / China OUT/STR

Фермеры собирают водяные каштаны в Тайчжоу, Китай.

Фермеры собирают водяные каштаны в пруду в Тайчжоу, в восточной провинции Китая
28 из 30

Фермеры собирают водяные каштаны в Тайчжоу, Китай.

© AFP 2021 / China OUT/STR
© AFP 2021 / Ander Gillenea

Участники турнира "Шахматный забег" в Памплоне.

Участники турнира Шахматный забег в Памплоне
29 из 30

Участники турнира "Шахматный забег" в Памплоне.

© AFP 2021 / Ander Gillenea
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Девушка на лавандовом поле в Крыму.

Девушка на лавандовом поле в Крыму
30 из 30

Девушка на лавандовом поле в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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