Лучшие фото недели: невесомость, грозовые тучи и "золотые бронхи"
Девушки позируют болельщикам сборной Англии в Лондоне перед финальным матчем чемпионата Европы по футболу.
Девушки позируют болельщикам сборной Англии в Лондоне перед финальным матчем чемпионата Европы по футболу.
Родственники пострадавших от взрыва в порту Бейрута во время акции протеста у резиденции министра внутренних дел Ливана.
Родственники пострадавших от взрыва в порту Бейрута во время акции протеста у резиденции министра внутренних дел Ливана.
Девочка возле художественного музея в Пекине.
Открытие танцевального сезона на Пушкинской набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.
Открытие танцевального сезона на Пушкинской набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.
Владимир Путин оставляет памятную запись в книге почетных гостей на церемонии запуска заключительного участка Центральной кольцевой автомобильной дороги в Московской области.
Владимир Путин оставляет памятную запись в книге почетных гостей на церемонии запуска заключительного участка Центральной кольцевой автомобильной дороги в Московской области.
Миллиардер Ричард Брэнсон на борту космического корабля компании Virgin Galactic.
Миллиардер Ричард Брэнсон на борту космического корабля компании Virgin Galactic.
Молодой человек прыгает в реку Треска близ Скопье.
Люди на реке Любляница во время акции протеста против государственного закона о воде.
Люди на реке Любляница во время акции протеста против государственного закона о воде.
Полицейские машины в Гаване, перевернутые во время демонстрации против президента Кубы.
Полицейские машины в Гаване, перевернутые во время демонстрации против президента Кубы.
Белла Хадид на красной дорожке 74-го Каннского кинофестиваля.
Празднование Дня взятия Бастилии в Париже.
Празднование Дня взятия Бастилии в Париже.
Кот в немецкой деревне Шульд, пострадавшей от проливных дождей.
Показ пляжной коллекции в Майами.
Лагерь беженцев в Литве.
Лагерь беженцев в Литве.
Последствия наводнения в Индии.
Последствия наводнения в Индии.
Лошадь сбрасывает наездника во время родео в Калгари.
Отдыхающие фотографируются на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией.
Отдыхающие фотографируются на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией.
Люди фотографируют, как корову спускают с крыши краном в преддверии праздника Курбан-байрам в Карачи.
Люди фотографируют, как корову спускают с крыши краном в преддверии праздника Курбан-байрам в Карачи.
Пожар в Калифорнии.
Пожар в Калифорнии.
Мародеры в разрушенном торговом центре в ЮАР.
Модель Анджелина Кали позирует фотографам на Каннском кинофестивале.
Модель Анджелина Кали позирует фотографам на Каннском кинофестивале.
Молния над Радужным мостом и монументом с олимпийскими кольцами в Токио.
Девушка на рынке в Эфиопии.
Люди у пустых кислородных баллонов возле завода в Мьянме.
Афганский спецназовец конфискует флаг талибов во время операции в Кандагаре.
Афганский спецназовец конфискует флаг талибов во время операции в Кандагаре.
Морские котики на острове Сент-Джордж, Аляска.
Подношения богине Кали на фестивале Боналу в Индии.
Подношения богине Кали на фестивале Боналу в Индии.
Фермеры собирают водяные каштаны в Тайчжоу, Китай.
Участники турнира "Шахматный забег" в Памплоне.
Девушка на лавандовом поле в Крыму.