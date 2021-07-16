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На Украине нашли способ "заблокировать" российский флот в Крыму
На Украине нашли способ "заблокировать" российский флот в Крыму - РИА Новости, 16.07.2021
На Украине нашли способ "заблокировать" российский флот в Крыму
Украине необходимо купить у США пять списанных катеров, чтобы блокировать российские порты в Крыму, заявил главный редактор "Украинского милитарного портала"... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T17:17
2021-07-16T18:14
тарас чмут
керченский пролив
военно-морские силы украины
республика крым
севастополь
украина
в мире
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Украине необходимо купить у США пять списанных катеров, чтобы блокировать российские порты в Крыму, заявил главный редактор "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут у себя в фейсбуке. Ранее стало известно, что в следующем году США выведут из состава флота 22 корабля и продадут их по программе FMS — "военные продажи за рубежом". Чмут обратил внимание, что в списке на списание есть пять патрульных катеров класса "Циклон" 1993-1995 годов постройки: Tempest, Typhoon, Squall, Firebolt и Whirlwind. По мнению эксперта, эти корабли могут быть интересны Украине. "Пять 330-тонных лодок — это полная флотилия. "Циклоны" — отличная площадка, соответствующая второму этапу Концепции развития ВМФ — контроль 200-мильной зоны", — написал Чмут.По его мнению, технические характеристики этих катеров позволят украинскому флоту выходить даже в Средиземное море. Чмут добавил, что, купив списанные американские катера, Украина сможет получить постоянное военное присутствие рядом с Севастополем и Керченским проливом, "держать в тонусе" российский флот и блокировать попытки входа торговых судов в крымские порты. В то же время он пожаловался, что Украина теряет это "окно возможностей", так как для военно-политического руководства покупка американских кораблей является непосильной задачей. В последние годы украинские ВМС испытывают серьезные проблемы. Старые корабли постепенно выходят из строя, а на новые не хватает средств. При этом Киев активно закупает иностранные списанные корабли. Так, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. В США также сообщали о решении подарить ВМС Украины еще два списанных корабля этого типа.
https://ria.ru/20210223/ukraina-1598630528.html
https://ria.ru/20200706/1573926395.html
керченский пролив
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севастополь
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тарас чмут, керченский пролив, военно-морские силы украины, республика крым, севастополь, украина, в мире
17:17 16.07.2021 (обновлено: 18:14 16.07.2021)
 
На Украине нашли способ "заблокировать" российский флот в Крыму

Украинский военный эксперт Чмут назвал способ "заблокировать" российский флот в Крыму

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМалый ракетный корабль проекта 21631 ("Буян-М") "Грайворон" во время торжественной церемонии принятия корабля в состав Черноморского флота в Севастополе
Малый ракетный корабль проекта 21631 (Буян-М) Грайворон во время торжественной церемонии принятия корабля в состав Черноморского флота в Севастополе - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Украине необходимо купить у США пять списанных катеров, чтобы блокировать российские порты в Крыму, заявил главный редактор "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут у себя в фейсбуке.
Ранее стало известно, что в следующем году США выведут из состава флота 22 корабля и продадут их по программе FMS — "военные продажи за рубежом". Чмут обратил внимание, что в списке на списание есть пять патрульных катеров класса "Циклон" 1993-1995 годов постройки: Tempest, Typhoon, Squall, Firebolt и Whirlwind. По мнению эксперта, эти корабли могут быть интересны Украине.
"Пять 330-тонных лодок — это полная флотилия. "Циклоны" — отличная площадка, соответствующая второму этапу Концепции развития ВМФ — контроль 200-мильной зоны", — написал Чмут.
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По его мнению, технические характеристики этих катеров позволят украинскому флоту выходить даже в Средиземное море.

"При этом лодки могут стать отличной площадкой для модернизации, <…> для "показа зубов" лодкам, кораблям ФСБ России или ВМФ", — заверил эксперт.

Чмут добавил, что, купив списанные американские катера, Украина сможет получить постоянное военное присутствие рядом с Севастополем и Керченским проливом, "держать в тонусе" российский флот и блокировать попытки входа торговых судов в крымские порты.
В то же время он пожаловался, что Украина теряет это "окно возможностей", так как для военно-политического руководства покупка американских кораблей является непосильной задачей.
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Тарас ЧмутКерченский проливВоенно-морские силы УкраиныРеспублика КрымСевастопольУкраинаВ мире
 
 
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