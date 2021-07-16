https://ria.ru/20210716/flot-1741579448.html

Северный флот провел испытания оружия подлодок

Северный флот провел испытания оружия подлодок - РИА Новости, 16.07.2021

Северный флот провел испытания оружия подлодок

Специальное учение по испытанию оружия подводных лодок провели российские подводники в Баренцевом и Норвежском морях, за их действиями пытались наблюдать... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T16:56

2021-07-16T16:56

2021-07-16T16:56

россия

норвежское море

баренцево море

нато

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729322613_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e75b868413bce87e27723b4701de96be.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Специальное учение по испытанию оружия подводных лодок провели российские подводники в Баренцевом и Норвежском морях, за их действиями пытались наблюдать корабли НАТО, сообщили в пятницу в пресс-службе Северного флота."Подводники Северного флота успешно завершили проведение специального учения по испытанию систем и вооружения подводных лодок в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей. В учении приняли участие экипажи атомных подводных лодок", - говорится в сообщении.Отмечается, что подводники отработали задачи предельных для большинства современных субмарин глубинах. Также в учении участвовал аварийно-спасательный отряд Северного флота - спасательное судно "Георгий Титов" и спасательный буксир "Николай Чикер"."В объявленном районе глубоководных испытаний Северного флота в Норвежском море фиксировалось присутствие военных кораблей военно-морских сил стран НАТО, ежедневно в воздухе находилось до десяти самолетов базовой патрульной авиации альянса", - добавили в пресс-службе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210716/tank-1741499614.html

https://ria.ru/20210715/katastrofa-1741432354.html

россия

норвежское море

баренцево море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, норвежское море, баренцево море, нато, безопасность