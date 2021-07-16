https://ria.ru/20210716/flot-1741579448.html
Северный флот провел испытания оружия подлодок
Северный флот провел испытания оружия подлодок - РИА Новости, 16.07.2021
Северный флот провел испытания оружия подлодок
Специальное учение по испытанию оружия подводных лодок провели российские подводники в Баренцевом и Норвежском морях, за их действиями пытались наблюдать... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T16:56
2021-07-16T16:56
2021-07-16T16:56
россия
норвежское море
баренцево море
нато
безопасность
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Специальное учение по испытанию оружия подводных лодок провели российские подводники в Баренцевом и Норвежском морях, за их действиями пытались наблюдать корабли НАТО, сообщили в пятницу в пресс-службе Северного флота."Подводники Северного флота успешно завершили проведение специального учения по испытанию систем и вооружения подводных лодок в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей. В учении приняли участие экипажи атомных подводных лодок", - говорится в сообщении.Отмечается, что подводники отработали задачи предельных для большинства современных субмарин глубинах. Также в учении участвовал аварийно-спасательный отряд Северного флота - спасательное судно "Георгий Титов" и спасательный буксир "Николай Чикер"."В объявленном районе глубоководных испытаний Северного флота в Норвежском море фиксировалось присутствие военных кораблей военно-морских сил стран НАТО, ежедневно в воздухе находилось до десяти самолетов базовой патрульной авиации альянса", - добавили в пресс-службе.
https://radiosputnik.ria.ru/20210716/tank-1741499614.html
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россия, норвежское море, баренцево море, нато, безопасность
Северный флот провел испытания оружия подлодок
Северный флот провел испытания оружия подводных лодок под пристальным вниманием НАТО