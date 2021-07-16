https://ria.ru/20210716/flag-1741622266.html

В Салониках протестующие сожгли американский флаг

В Салониках протестующие сожгли американский флаг - РИА Новости, 16.07.2021

В Салониках протестующие сожгли американский флаг

В Салониках сожгли американский флаг в знак протеста против вмешательства США во внутренние дела Кубы, передает агентство Sputnik Греция. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T22:02

2021-07-16T22:02

2021-07-16T23:03

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АФИНЫ, 16 июл — РИА Новости. В Салониках сожгли американский флаг в знак протеста против вмешательства США во внутренние дела Кубы, передает агентство Sputnik Греция.Накануне хозяин Белого дома Джо Байден заявил, США обдумывают идею "помочь кубинскому народу", если этой возможностью не воспользуется правительство страны. В воскресенье на Кубе прошли первые за многие годы многолюдные протесты, среди требований митингующих — проведение свободных выборов и решение социальных проблем. Как утверждают кубинские власти, за протестами на Кубе стоят Штаты. Вашингтон опроверг эти обвинения, назвав их "серьезной ошибкой".В греческих Салониках акция "против недопустимого империалистического вмешательства Соединенных Штатов Америки на Кубе" прошла возле генконсульства США. В ней приняли участие несколько десятков человек."Страну Фиделя не сломают угрозы! Руки прочь от коммунистов!" — скандировали демонстранты. Они облили горючей смесью флаг США и подожгли его.Митингующие держали плакаты с надписями "Куба не одна! Она победит!", "Руки прочь от Кубы", "Нет блокаде", "Солидарность с кубинским народом".В Афинах перед посольством США также прошел массовый митинг. Митингующие держали надпись: "Прекратите блокаду, дайте Кубе дышать". Полиция с помощью автобусов перекрыла все подступы к посольству.Отношения США и КубыСША разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении торгово-экономического эмбарго. Общие убытки Кубы от экономической блокады составляют более 147 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости постпред страны при ООН Педро Луис Педросо.Отношения Вашингтона и Гаваны пережили "оттепель" при администрации Барака Обамы, когда Джо Байден был вице-президентом. В период двух президентских сроков Обамы страны восстановили дипотношения, торговые и культурные обмены, американцам вновь разрешили поездки на остров. Кульминацией этого стало исключение в 2015 году Кубы из списка стран — пособников терроризма, а также визит Обамы в Гавану в 2016-м.Нормализация кубинско-американских отношений фактически прекратилась со сменой администрации в США: преемник Обамы Дональд Трамп вновь ввел ограничения на торговые и деловые отношения между странами. А в 2021 году, незадолго до окончания своих президентских полномочий, он вновь вернул Кубу в список стран — пособников терроризма.

https://ria.ru/20210714/bombardirovka-1741301876.html

https://ria.ru/20210715/kuba-1741371897.html

греция

куба

афины

сша

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греция, солидарность, куба, афины, сша, в мире