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Американские истребители F-35 столкнулись с проблемой деградации
Американские истребители F-35 столкнулись с проблемой деградации - РИА Новости, 16.07.2021
Американские истребители F-35 столкнулись с проблемой деградации
Десятки истребителей F-35 находятся в нелетном состоянии из-за вышедших из строя двигателей, об этом сообщает американское издание The Drive. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T02:06
2021-07-16T02:06
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f-35
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Десятки истребителей F-35 находятся в нелетном состоянии из-за вышедших из строя двигателей, об этом сообщает американское издание The Drive.Генерал-лейтенант ВВС США Эрик Фик, руководящий программой F-35, заявил на слушаниях в конгрессе о проблемах с двигателями у 41 F-35, поставленного для военно-воздушных сил, двух самолетов, поставленных для Корпуса морской пехоты и ВМС США, а также у трех F-35, находящихся в эксплуатации у американских союзников.По состоянию на май этого года на вооружение ВВС США всего поступило 283 самолета F-35.Как сообщил журналист издания Aviation Week Стив Тримбл, причиной неполадок стало быстрое изнашивание теплозащитного покрытия лопаток ротора турбин силовой установки истребителя. Речь, по его словам, идет о "неожиданной деградации" сплава силиката кальция, магния и алюминия.В США неоднократно указывали на большое количество недостатков новейшего истребителя F-35 от корпорации Lokheed Martin. В управлении Пентагона по испытаниям насчитали у самолета почти 900 дефектов, многие из которых могут поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций.Счетная палата также докладывала конгрессу о проблемах с истребителями пятого поколения: модернизация F-35 до версии Block IV обойдется бюджету страны еще почти в два миллиарда долларов. Стоимость программы по разработке самолета составила на сегодняшний день почти 400 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20210301/istrebiteli-1599401601.html
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РИА Новости
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ввс сша, военно-морские силы сша, министерство обороны сша, f-35, сша, в мире
02:06 16.07.2021
 
Американские истребители F-35 столкнулись с проблемой деградации

Drive: 46 истребителей F-35 вышли из строя из-за проблем с двигателями

© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jensen StidhamАмериканский истребитель F-35A Lightning II
Американский истребитель F-35A Lightning II
© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jensen Stidham
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Десятки истребителей F-35 находятся в нелетном состоянии из-за вышедших из строя двигателей, об этом сообщает американское издание The Drive.
Генерал-лейтенант ВВС США Эрик Фик, руководящий программой F-35, заявил на слушаниях в конгрессе о проблемах с двигателями у 41 F-35, поставленного для военно-воздушных сил, двух самолетов, поставленных для Корпуса морской пехоты и ВМС США, а также у трех F-35, находящихся в эксплуатации у американских союзников.
Пара истребителей F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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Forbes: США признали провал истребителей F-35
По состоянию на май этого года на вооружение ВВС США всего поступило 283 самолета F-35.
Как сообщил журналист издания Aviation Week Стив Тримбл, причиной неполадок стало быстрое изнашивание теплозащитного покрытия лопаток ротора турбин силовой установки истребителя. Речь, по его словам, идет о "неожиданной деградации" сплава силиката кальция, магния и алюминия.
В США неоднократно указывали на большое количество недостатков новейшего истребителя F-35 от корпорации Lokheed Martin. В управлении Пентагона по испытаниям насчитали у самолета почти 900 дефектов, многие из которых могут поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций.
Счетная палата также докладывала конгрессу о проблемах с истребителями пятого поколения: модернизация F-35 до версии Block IV обойдется бюджету страны еще почти в два миллиарда долларов. Стоимость программы по разработке самолета составила на сегодняшний день почти 400 миллиардов долларов.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 12:04
CША уведомили Турцию об исключении из программы F-35, сообщили СМИ
 
ВВС СШАВоенно-морские силы СШАМинистерство обороны СШАF-35СШАВ мире
 
 
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