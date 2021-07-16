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Американские истребители F-35 столкнулись с проблемой деградации

Американские истребители F-35 столкнулись с проблемой деградации - РИА Новости, 16.07.2021

Американские истребители F-35 столкнулись с проблемой деградации

Десятки истребителей F-35 находятся в нелетном состоянии из-за вышедших из строя двигателей, об этом сообщает американское издание The Drive. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T02:06

2021-07-16T02:06

2021-07-16T02:06

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Десятки истребителей F-35 находятся в нелетном состоянии из-за вышедших из строя двигателей, об этом сообщает американское издание The Drive.Генерал-лейтенант ВВС США Эрик Фик, руководящий программой F-35, заявил на слушаниях в конгрессе о проблемах с двигателями у 41 F-35, поставленного для военно-воздушных сил, двух самолетов, поставленных для Корпуса морской пехоты и ВМС США, а также у трех F-35, находящихся в эксплуатации у американских союзников.По состоянию на май этого года на вооружение ВВС США всего поступило 283 самолета F-35.Как сообщил журналист издания Aviation Week Стив Тримбл, причиной неполадок стало быстрое изнашивание теплозащитного покрытия лопаток ротора турбин силовой установки истребителя. Речь, по его словам, идет о "неожиданной деградации" сплава силиката кальция, магния и алюминия.В США неоднократно указывали на большое количество недостатков новейшего истребителя F-35 от корпорации Lokheed Martin. В управлении Пентагона по испытаниям насчитали у самолета почти 900 дефектов, многие из которых могут поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций.Счетная палата также докладывала конгрессу о проблемах с истребителями пятого поколения: модернизация F-35 до версии Block IV обойдется бюджету страны еще почти в два миллиарда долларов. Стоимость программы по разработке самолета составила на сегодняшний день почти 400 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20210301/istrebiteli-1599401601.html

https://ria.ru/20210422/turtsiya-1729430647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ввс сша, военно-морские силы сша, министерство обороны сша, f-35, сша, в мире