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В Оби экс-полицейского обвиняют в получении взятки новогодней елкой

В Оби экс-полицейского обвиняют в получении взятки новогодней елкой - РИА Новости, 16.07.2021

В Оби экс-полицейского обвиняют в получении взятки новогодней елкой

Следователи в городе Оби Новосибирской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего замначальника территориального отдела полиции,... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T05:57

2021-07-16T05:57

2021-07-16T05:57

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обь

взятка

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НОВОСИБИРСК, 16 июл – РИА Новости. Следователи в городе Оби Новосибирской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего замначальника территориального отдела полиции, которого обвиняют во взяточничестве, сообщает в пятницу СУСК по региону.Следователи установили, что в декабре 2020 года к полицейскому обратился некий гражданин, который планировал заниматься незаконной предпринимательской деятельностью на подведомственной территории и хотел получить покровительство со стороны должностного лица для устранения им препятствий для бизнеса."В результате проведенных следователями и сотрудниками полиции совместных следственных и оперативно-розыскных мероприятий фигурант по делу был изобличен. 3 января 2021 года при передаче денежных средств в сумме 33 тысячи рублей, а также имущества в виде новогодней елки, обвиняемый был задержан следователями совместно с сотрудниками отдела управления собственной безопасности ГУМВД России по Новосибирской области", - говорится в сообщении.В управлении отметили, что на период предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Вину в совершенном преступлении он признал частично."Следствием собрана достаточная доказательственная база, выполнен весь комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным прокурором Новосибирского района Новосибирской области обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения", - сообщили в СУСК.

https://ria.ru/20210709/vzyatka-1740532230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, обь, взятка, происшествия