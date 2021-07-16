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В Оби экс-полицейского обвиняют в получении взятки новогодней елкой
В Оби экс-полицейского обвиняют в получении взятки новогодней елкой - РИА Новости, 16.07.2021
В Оби экс-полицейского обвиняют в получении взятки новогодней елкой
Следователи в городе Оби Новосибирской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего замначальника территориального отдела полиции,... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T05:57
2021-07-16T05:57
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обь
взятка
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 16 июл – РИА Новости. Следователи в городе Оби Новосибирской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего замначальника территориального отдела полиции, которого обвиняют во взяточничестве, сообщает в пятницу СУСК по региону.Следователи установили, что в декабре 2020 года к полицейскому обратился некий гражданин, который планировал заниматься незаконной предпринимательской деятельностью на подведомственной территории и хотел получить покровительство со стороны должностного лица для устранения им препятствий для бизнеса."В результате проведенных следователями и сотрудниками полиции совместных следственных и оперативно-розыскных мероприятий фигурант по делу был изобличен. 3 января 2021 года при передаче денежных средств в сумме 33 тысячи рублей, а также имущества в виде новогодней елки, обвиняемый был задержан следователями совместно с сотрудниками отдела управления собственной безопасности ГУМВД России по Новосибирской области", - говорится в сообщении.В управлении отметили, что на период предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Вину в совершенном преступлении он признал частично."Следствием собрана достаточная доказательственная база, выполнен весь комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным прокурором Новосибирского района Новосибирской области обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения", - сообщили в СУСК.
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гумвд, обь, взятка, происшествия
05:57 16.07.2021
 
В Оби экс-полицейского обвиняют в получении взятки новогодней елкой

В Оби экс-полицейского будут судить по обвинению в получении взятки новогодней елкой

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОткрытие елочных базаров в Москве
Открытие елочных базаров в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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НОВОСИБИРСК, 16 июл – РИА Новости. Следователи в городе Оби Новосибирской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего замначальника территориального отдела полиции, которого обвиняют во взяточничестве, сообщает в пятницу СУСК по региону.
Следователи установили, что в декабре 2020 года к полицейскому обратился некий гражданин, который планировал заниматься незаконной предпринимательской деятельностью на подведомственной территории и хотел получить покровительство со стороны должностного лица для устранения им препятствий для бизнеса.
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"В результате проведенных следователями и сотрудниками полиции совместных следственных и оперативно-розыскных мероприятий фигурант по делу был изобличен. 3 января 2021 года при передаче денежных средств в сумме 33 тысячи рублей, а также имущества в виде новогодней елки, обвиняемый был задержан следователями совместно с сотрудниками отдела управления собственной безопасности ГУМВД России по Новосибирской области", - говорится в сообщении.
В управлении отметили, что на период предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Вину в совершенном преступлении он признал частично.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, выполнен весь комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным прокурором Новосибирского района Новосибирской области обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения", - сообщили в СУСК.
 
ГУМВДОбьВзяткаПроисшествия
 
 
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