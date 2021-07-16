https://ria.ru/20210716/ege-1741518048.html
В ЛДПР предложили отменить ЕГЭ
В ЛДПР предложили отменить ЕГЭ - РИА Новости, 16.07.2021
В ЛДПР предложили отменить ЕГЭ
Нужно отменить ЕГЭ как вредную, бесполезную и неэффективную форму аттестации, которая не развивает мышление, написал в своем telegram-канале член президиума... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T12:42
2021-07-16T12:42
2021-07-16T12:42
единый государственный экзамен (егэ)
ярослав нилов
лдпр
госдума рф
общество
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Нужно отменить ЕГЭ как вредную, бесполезную и неэффективную форму аттестации, которая не развивает мышление, написал в своем telegram-канале член президиума фракции ЛДПР в ГД, председатель комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.Он отметил, что поддерживает идею проведения специальных консультаций психологов для школьников в период сдачи ЕГЭ и ОГЭ (основной государственный экзамен)."Но лучше решить вопрос кардинально - вообще отменить ЕГЭ как вредную, бесполезную и неэффективную форму аттестации, которая в принципе не развивает мышление, сужает возможности использования интеллектуальных ресурсов, а в итоге приводит к деградации всей системы отечественного образования. И чем дальше, тем больше", - добавил политик.Также Нилов отметил, что выпускные экзамены являются серьезным стрессом, большой психологической нагрузкой, с которой школьники далеко не всегда справляются самостоятельно.
https://sn.ria.ru/20210709/ege-1740627584.html
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единый государственный экзамен (егэ), ярослав нилов, лдпр, госдума рф, общество
В ЛДПР предложили отменить ЕГЭ
Член президиума фракции ЛДПР Нилов призвал отменить ЕГЭ как вредную и неэффективную форму аттестации
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости.
Нужно отменить ЕГЭ как вредную, бесполезную и неэффективную форму аттестации, которая не развивает мышление, написал в своем telegram-канале член президиума фракции ЛДПР
в ГД
, председатель комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов
.
Он отметил, что поддерживает идею проведения специальных консультаций психологов для школьников в период сдачи ЕГЭ и ОГЭ (основной государственный экзамен).
"Но лучше решить вопрос кардинально - вообще отменить ЕГЭ как вредную, бесполезную и неэффективную форму аттестации, которая в принципе не развивает мышление, сужает возможности использования интеллектуальных ресурсов, а в итоге приводит к деградации всей системы отечественного образования. И чем дальше, тем больше", - добавил политик.
Также Нилов отметил, что выпускные экзамены являются серьезным стрессом, большой психологической нагрузкой, с которой школьники далеко не всегда справляются самостоятельно.