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В ЛДПР предложили отменить ЕГЭ
В ЛДПР предложили отменить ЕГЭ - РИА Новости, 16.07.2021
В ЛДПР предложили отменить ЕГЭ
Нужно отменить ЕГЭ как вредную, бесполезную и неэффективную форму аттестации, которая не развивает мышление, написал в своем telegram-канале член президиума... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T12:42
2021-07-16T12:42
единый государственный экзамен (егэ)
ярослав нилов
лдпр
госдума рф
общество
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Нужно отменить ЕГЭ как вредную, бесполезную и неэффективную форму аттестации, которая не развивает мышление, написал в своем telegram-канале член президиума фракции ЛДПР в ГД, председатель комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.Он отметил, что поддерживает идею проведения специальных консультаций психологов для школьников в период сдачи ЕГЭ и ОГЭ (основной государственный экзамен)."Но лучше решить вопрос кардинально - вообще отменить ЕГЭ как вредную, бесполезную и неэффективную форму аттестации, которая в принципе не развивает мышление, сужает возможности использования интеллектуальных ресурсов, а в итоге приводит к деградации всей системы отечественного образования. И чем дальше, тем больше", - добавил политик.Также Нилов отметил, что выпускные экзамены являются серьезным стрессом, большой психологической нагрузкой, с которой школьники далеко не всегда справляются самостоятельно.
https://sn.ria.ru/20210709/ege-1740627584.html
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единый государственный экзамен (егэ), ярослав нилов, лдпр, госдума рф, общество
12:42 16.07.2021
 
В ЛДПР предложили отменить ЕГЭ

Член президиума фракции ЛДПР Нилов призвал отменить ЕГЭ как вредную и неэффективную форму аттестации

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗадания для ЕГЭ по информатике
Задания для ЕГЭ по информатике - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Нужно отменить ЕГЭ как вредную, бесполезную и неэффективную форму аттестации, которая не развивает мышление, написал в своем telegram-канале член президиума фракции ЛДПР в ГД, председатель комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Он отметил, что поддерживает идею проведения специальных консультаций психологов для школьников в период сдачи ЕГЭ и ОГЭ (основной государственный экзамен).
"Но лучше решить вопрос кардинально - вообще отменить ЕГЭ как вредную, бесполезную и неэффективную форму аттестации, которая в принципе не развивает мышление, сужает возможности использования интеллектуальных ресурсов, а в итоге приводит к деградации всей системы отечественного образования. И чем дальше, тем больше", - добавил политик.
Также Нилов отметил, что выпускные экзамены являются серьезным стрессом, большой психологической нагрузкой, с которой школьники далеко не всегда справляются самостоятельно.
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Ярослав НиловЛДПРГосдума РФОбщество
 
 
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