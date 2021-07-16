https://ria.ru/20210716/ege-1741518048.html

В ЛДПР предложили отменить ЕГЭ

В ЛДПР предложили отменить ЕГЭ - РИА Новости, 16.07.2021

В ЛДПР предложили отменить ЕГЭ

Нужно отменить ЕГЭ как вредную, бесполезную и неэффективную форму аттестации, которая не развивает мышление, написал в своем telegram-канале член президиума... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T12:42

2021-07-16T12:42

2021-07-16T12:42

единый государственный экзамен (егэ)

ярослав нилов

лдпр

госдума рф

общество

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Нужно отменить ЕГЭ как вредную, бесполезную и неэффективную форму аттестации, которая не развивает мышление, написал в своем telegram-канале член президиума фракции ЛДПР в ГД, председатель комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.Он отметил, что поддерживает идею проведения специальных консультаций психологов для школьников в период сдачи ЕГЭ и ОГЭ (основной государственный экзамен)."Но лучше решить вопрос кардинально - вообще отменить ЕГЭ как вредную, бесполезную и неэффективную форму аттестации, которая в принципе не развивает мышление, сужает возможности использования интеллектуальных ресурсов, а в итоге приводит к деградации всей системы отечественного образования. И чем дальше, тем больше", - добавил политик.Также Нилов отметил, что выпускные экзамены являются серьезным стрессом, большой психологической нагрузкой, с которой школьники далеко не всегда справляются самостоятельно.

https://sn.ria.ru/20210709/ege-1740627584.html

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2021

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единый государственный экзамен (егэ), ярослав нилов, лдпр, госдума рф, общество