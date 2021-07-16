https://ria.ru/20210716/dtp-1741592371.html

Очевидец раскрыл подробности ДТП с тремя детьми на западе Москвы

Очевидец раскрыл подробности ДТП с тремя детьми на западе Москвы - РИА Новости, 16.07.2021

Очевидец раскрыл подробности ДТП с тремя детьми на западе Москвы

Очевидец наезда иномарки на троих детей на улице Авиаторов в Солнцево Олег Севастьянов рассказал газете "Вечерняя Москва" подробности происшествия. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T17:57

2021-07-16T17:57

2021-07-16T18:29

авто

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Очевидец наезда иномарки на троих детей на улице Авиаторов в Солнцево Олег Севастьянов рассказал газете "Вечерняя Москва" подробности происшествия. По словам мужчины, Mazda врезалась в толпу из семи человек. Он видел, что один ребенок лежал без сознания. "Второго малыша понесли в машину скорой помощи. А сбившая детей дама стояла и рыдала, разговаривая с кем-то по телефону", — продолжил он. Очевидец добавил, что коляска, в которой перевозили одного из детей, была рядом с зеброй, а раненые пешеходы лежали на обочине. ДТП произошло сегодня днем в районе Солнцево, около дома номер два на улице Авиаторов. По данным ГАИ, пострадали дети четырех и пяти лет, еще одному ребенку — девять месяцев. Они переходили дорогу по нерегулируемому переходу с двумя взрослыми. Пострадавшие дети находятся в тяжелом состоянии, один из них в коме. Водитель иномарки получила права в прошлом году. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.

https://ria.ru/20210711/samokat-1740791837.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210713/podmoskove-1741114362.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, москва, происшествия