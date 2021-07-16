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Очевидец раскрыл подробности ДТП с тремя детьми на западе Москвы
Очевидец раскрыл подробности ДТП с тремя детьми на западе Москвы - РИА Новости, 16.07.2021
Очевидец раскрыл подробности ДТП с тремя детьми на западе Москвы
Очевидец наезда иномарки на троих детей на улице Авиаторов в Солнцево Олег Севастьянов рассказал газете "Вечерняя Москва" подробности происшествия. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T17:57
2021-07-16T17:57
2021-07-16T18:29
авто
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Очевидец наезда иномарки на троих детей на улице Авиаторов в Солнцево Олег Севастьянов рассказал газете "Вечерняя Москва" подробности происшествия. По словам мужчины, Mazda врезалась в толпу из семи человек. Он видел, что один ребенок лежал без сознания. "Второго малыша понесли в машину скорой помощи. А сбившая детей дама стояла и рыдала, разговаривая с кем-то по телефону", — продолжил он. Очевидец добавил, что коляска, в которой перевозили одного из детей, была рядом с зеброй, а раненые пешеходы лежали на обочине. ДТП произошло сегодня днем в районе Солнцево, около дома номер два на улице Авиаторов. По данным ГАИ, пострадали дети четырех и пяти лет, еще одному ребенку — девять месяцев. Они переходили дорогу по нерегулируемому переходу с двумя взрослыми. Пострадавшие дети находятся в тяжелом состоянии, один из них в коме. Водитель иномарки получила права в прошлом году. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.
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авто, москва, происшествия
17:57 16.07.2021 (обновлено: 18:29 16.07.2021)
Очевидец раскрыл подробности ДТП с тремя детьми на западе Москвы
Очевидец рассказал подробности ДТП с Mazda, сбившей трех детей на западе Москвы
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости.
Очевидец наезда иномарки на троих детей на улице Авиаторов в Солнцево Олег Севастьянов рассказал газете "Вечерняя Москва
" подробности происшествия.
По словам мужчины, Mazda врезалась в толпу из семи человек.
"За рулем была дама лет 20, как мне показалось. Она влетела на пешеходный переход и смела детей", — сказал очевидец.
Он видел, что один ребенок лежал без сознания.
"Второго малыша понесли в машину скорой помощи. А сбившая детей дама стояла и рыдала, разговаривая с кем-то по телефону", — продолжил он.
Очевидец добавил, что коляска, в которой перевозили одного из детей, была рядом с зеброй, а раненые пешеходы лежали на обочине.
ДТП произошло сегодня днем в районе Солнцево, около дома номер два на улице Авиаторов. По данным ГАИ, пострадали дети четырех и пяти лет, еще одному ребенку — девять месяцев. Они переходили дорогу по нерегулируемому переходу с двумя взрослыми.
Пострадавшие дети находятся в тяжелом состоянии, один из них в коме. Водитель иномарки получила права в прошлом году. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.