https://ria.ru/20210716/dtp-1741564876.html

В Волгоградской области семь человек пострадали в ДТП

В Волгоградской области семь человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 16.07.2021

В Волгоградской области семь человек пострадали в ДТП

Двое взрослых и пятеро детей пострадали при столкновении двух легковушек на трассе в Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД по... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T15:47

2021-07-16T15:47

2021-07-16T17:07

россия

гумвд

иловлинский район

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 16 июл – РИА Новости. Двое взрослых и пятеро детей пострадали при столкновении двух легковушек на трассе в Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД по региону.По информации ведомства, в пятницу днем на трассе в Иловлинском районе LADA Granta столкнулась с Chevrolet Orlando."В результате ДТП водитель и двое подростков (12 и 16 лет) из автомашины "Лада" доставлены в больницу, женщина и трое детей из Chevrolet (двойняшки – мальчик и девочка 2016 года рождения - и мальчик 2014 года рождения), доставлены в больницу", - сообщили в полиции.Как уточнили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, после ДТП госпитализированы три ребенка и один взрослый, состояние у всех оценивается как средней степени тяжести.

https://ria.ru/20210715/pozhar-1741444773.html

россия

иловлинский район

волгоградская область

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россия, гумвд, иловлинский район, волгоградская область, происшествия