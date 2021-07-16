https://ria.ru/20210716/dtp-1741564876.html
В Волгоградской области семь человек пострадали в ДТП
В Волгоградской области семь человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 16.07.2021
В Волгоградской области семь человек пострадали в ДТП
Двое взрослых и пятеро детей пострадали при столкновении двух легковушек на трассе в Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД по... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T15:47
2021-07-16T15:47
2021-07-16T17:07
россия
гумвд
иловлинский район
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 16 июл – РИА Новости. Двое взрослых и пятеро детей пострадали при столкновении двух легковушек на трассе в Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД по региону.По информации ведомства, в пятницу днем на трассе в Иловлинском районе LADA Granta столкнулась с Chevrolet Orlando."В результате ДТП водитель и двое подростков (12 и 16 лет) из автомашины "Лада" доставлены в больницу, женщина и трое детей из Chevrolet (двойняшки – мальчик и девочка 2016 года рождения - и мальчик 2014 года рождения), доставлены в больницу", - сообщили в полиции.Как уточнили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, после ДТП госпитализированы три ребенка и один взрослый, состояние у всех оценивается как средней степени тяжести.
https://ria.ru/20210715/pozhar-1741444773.html
россия
иловлинский район
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россия, гумвд, иловлинский район, волгоградская область, происшествия
15:47 16.07.2021 (обновлено: 17:07 16.07.2021)
В Волгоградской области семь человек пострадали в ДТП
Пресс-служба ГУМВД: двое взрослых и пятеро детей пострадали в ДТП на трассе под Волгоградом