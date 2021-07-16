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Пушилин назвал взрыв на газопроводе в Донецке терактом
Пушилин назвал взрыв на газопроводе в Донецке терактом - РИА Новости, 16.07.2021
Пушилин назвал взрыв на газопроводе в Донецке терактом
Взрыв на газопроводе в Донецке квалифицируют как диверсию, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T21:47
2021-07-16T21:47
2021-07-16T23:47
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Взрыв на газопроводе в Донецке квалифицируют как диверсию, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин."Сегодня в одном из густонаселенных районов города Донецка произошел взрыв на газопроводе. По предварительным результатам расследования можно сделать выводы, что совершен террористический акт, диверсия со стороны вооруженных формирований Украины", - заявил Пушилин.Кроме того, он обратился к странам-гарантам - Франции, Германии и России - с просьбой зафиксировать факт проявления запрещенных методов ведения войны. "Это террористические методы ведения войны со стороны вооруженных формирований Украины", - добавил Пушилин.
https://ria.ru/20210623/diversiya-1738290071.html
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россия, донецкая народная республика, денис пушилин, франция, в мире
21:47 16.07.2021 (обновлено: 23:47 16.07.2021)
Пушилин назвал взрыв на газопроводе в Донецке терактом
Глава ДНР Пушилин: взрыв на газопроводе в Донецке квалифицируют как теракт со стороны ВСУ