https://ria.ru/20210716/deti-1741433301.html

Погиб за металл: в смерти собиравшего лом ребенка обвинили полицейского

"Хотелось что-то порушить": чем закончились игры детей в здании МВД

Погиб за металл: в смерти собиравшего лом ребенка обвинили полицейского

Во Владивостоке в здании заброшенного спецприемника погиб 14-летний школьник — на него обрушилась стена. Подростки долбили ее кувалдами, чтобы добыть... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T08:00

2021-07-16T08:00

2021-07-16T21:41

россия

скр

обрушение

следственный комитет россии (ск рф)

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

владивосток

первомайский район

подростки

общество

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Во Владивостоке в здании заброшенного спецприемника погиб 14-летний школьник — на него обрушилась стена. Подростки долбили ее кувалдами, чтобы добыть металлолом. В смерти ребенка обвинили начальника местного отдела тылового обеспечения УМВД России Сергея Дегтярева — полицейский не ограничил доступ на аварийный объект. Однако его адвокат утверждает: Дегтярев трижды направлял запросы на установку ограждения. Но из краевого управления приходили только отписки — денег нет."Успеем отскочить"Минутный ролик, где подростки играют в своеобразный аналог русской рулетки, обошел приморские группы в соцсетях. Видео снимали за несколько дней до гибели Сергея Л. (имена всех несовершеннолетних изменены). Школьник кувалдой ударяет по колонне, поддерживающей перекрытия здания. Бетонная конструкция начинает падать, но парень быстро отбегает. За кадром — одобрительный смех.Виктор, приятель Сергея, объясняет: все понимали, что это опасно, но были уверены — успеют отскочить.В день гибели друга Виктор тоже был на "заброшке". По его словам, стену, придавившую Сергея, начали рушить другие из их компании.Бывший спецприемник для лиц, задержанных за бродяжничество, заброшен с 2001-го. Местные жители говорят: первое время вокруг комплекса был забор, но его быстро разобрали. Школьники обосновались здесь недавно — в мае. С тех пор здание четыре раза горело. В полицию жители соседних домов звонили регулярно.В полиции обещали принять меры. Вскоре здание обнесли сигнальной лентой, которую подростки тут же порвали. А через два дня плита перекрытия обрушилась и задавила Сергея.Добывали металлСледователи считают, что дети громили опоры не ради забавы.Причем всем необходимым школьников обеспечивали взрослые. При проверке следователи вышли на нелегальный пункт приема металлолома, который житель Владивостока организовал у себя дома. Сюда и относили арматуру."Во время обыска обнаружили и изъяли швеллеры (опорные металлоконструкции), аналогичные тем, что в разрушенном здании, — уточняет представитель СК. — Лиц, причастных к незаконной скупке металла, привлекли к административной ответственности".Виктор долго отнекивается и говорит, что все делали "по приколу — просто хотелось что-то порушить". Потом признается: металл действительно сдавали. Некоему Алику. Но брали только оконные решетки."Он нас часто обманывал. Чермет стоит 24 рубля за килограмм, а он принимал по десять. За 30 килограммов давал всего 300 рублей", — говорит подросток.По его словам, где искать лом, приемщик не указывал. Но инструментом снабжал — "кувалду ребятам он дал"."В деньгах не нуждался"С прогулок Сергей часто приходил в грязной одежде. От матери не скрывал, что проводил время с друзьями в бывшем вытрезвителе."Говорил, паркуром занимаются. Я верила", — плачет Ирина. Сына она воспитывала одна. О сдаче металлолома узнала от следователей. "Он не нуждался в деньгах, у него все было, — утверждает мать. — Я частный мастер маникюра, зарабатываю хорошо. В тот день дала ему три тысячи. Он поехал, вещей себе купил, поел в KFC. Последний раз созванивались в два часа дня. Сережа отпросился еще погулять. А через четыре часа мне сообщили, что он лежит под плитой".Ирина не понимает, почему заброшенное здание никто не охранял."Многие просили оградить этот комплекс. И не только сейчас. Год назад, например, там едва не изнасиловали девочку. Я сама звонила в полицию и сообщила, что по "заброшке" лазят дети. Это было за две недели до гибели сына".Три заявки — три отказаЧерез два дня после трагедии в Следственный комитет вызвали начальника тылового обеспечения УМВД России по Владивостоку Сергея Дегтярева — сначала как свидетеля. Уже в обед он стал подозреваемым, а к вечеру — обвиняемым. Полицейскому вменяют вторую часть 293-й статьи УК — халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека.В СК считают, что Дегтярев как должностное лицо, ответственное за "реконструкцию, снос, обеспечение сохранности здания", не предпринял мер по ограничению доступа посторонних на объект.Обвинение, как объясняет адвокат Евгений Сорванов, строится на том, что в 2019-м на оперативном совещании его подзащитному поручили рассчитать расходы на консервацию постройки и направить заявку "в край" на выделение денег. Он якобы этого не сделал.Впрочем, если судить по переписке (есть в распоряжении редакции), Дегтярев как минимум трижды писал в УМВД России по Приморскому краю с просьбой "рассмотреть вопрос об устройстве ограждения объекта либо о возможности ограничения доступа путем блокирования оконных и дверных проемов". Письма ушли в сентябре и октябре 2019-го, а также в декабре 2020-го. В ответах ссылаются на "отсутствие денежных средств", из-за чего "установка временного ограждения не представляется возможной".Но даже если бы финансирование согласовали, Дегтярев все равно не составил бы смету. В его отделе, утверждает адвокат, просто нет инженеров-сметчиков."Все сметы — платные услуги. Финансирование на это Дегтяреву не выделяли. Но в УМВД по Приморскому краю, куда как раз и обращался Сергей, есть профильный отдел со своими сметчиками. Почему они не выехали на место, не посчитали объем работ, непонятно", — говорит защитник."Охраной занимается другой отдел"Спецприемник не используют уже как минимум двадцать лет. На вид здание в таком состоянии, что, кажется, его легче снести, чем отремонтировать. Но принять решение о сносе объекта либо передаче его в аренду в МВД не могут — это не входит в компетенцию ведомства."Именно поэтому с 2007 года вели переписку с Росимуществом о передаче здания на баланс города", — объясняет Сорванов.Что касается установки охраны, этим отдел Дегтярева тоже не занимается — существует комендантское подразделение."Здание находится на территории отдела полиции № 2. Туда неоднократно жаловались жильцы ближайших домов, говорили, что в заброшенном комплексе собираются дети. Сотрудники могли как минимум включить объект в маршрут ежедневного патрулирования", — обращает внимание юрист.Уже второй месяц Сергей Дегтярев под домашним арестом. Ему грозит до пяти лет лишения свободы."Я понимаю горе матери, которая потеряла единственного сына. Но ведь ребенок погиб, потому что сам рушил перекрытия в здании. Почему следствие этого не учитывает?" — недоумевает жена полицейского Ольга.После гибели Сергея в администрации города "вспомнили", что это было не единственное ветхое здание. В Первомайском районе снесли сразу три заброшенных постройки. Рядом с бывшим вытрезвителем поставили охрану. Но местные говорят: подросткам это не помеха.

https://ria.ru/20210702/suitsid-1739463657.html

https://ria.ru/20210310/blogery-1600523707.html

https://ria.ru/20210602/neonatsisty-1735154458.html

https://ria.ru/20210706/ubiystvo-1739996356.html

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россия, скр, обрушение, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), владивосток, первомайский район , подростки, общество